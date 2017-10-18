Сибирская автократия

24 октября станет известно имя нового мэра Красноярска. А пока, 18 октября, действующий градоначальник Эдхам Акбулатов заявил об отказе от дальнейшей борьбы за этот пост. Это, безусловно, следствие назначения Владимиром Путиным 29 сентября врио губернатора Красноярского края Александра Усса: отношения у него с Акбулатовым сложные.

Акбулатов – коренной красноярец, до того, как в 2012-м его избрали мэром, служил премьером краевого правительства. Теперь мэрские полномочия истекли. Вряд ли стоит говорить о падении влияния группы вице-премьера РФ Александра Хлопонина, двигавшего и поддерживавшего Акбулатова, но факт, что ранее выдвижение его кандидатуры на повторный срок кремлевская администрация согласовала. И вот теперь конкретные договоренности нарушены: Акбулатов снял свою кандидатуру с «выборов» главы города.

Кавычки для слова «выборы» нужны потому, что впервые мэра избирают не горожане, кандидатов на этот пост – четырех из тринадцати, подавших документы, – отбирала 11 октября комиссия из представителей губернатора и городских депутатов, а утверждать 24 октября будет горсовет. Из всех схем автократии, под которые в российских регионах согнули местное самоуправление, эта – наименее удачная. Прямые выборы в Красноярске отменили по инициативе Виктора Толоконского, отправленного в сентябре в отставку с поста губернатора. Инициативу Толоконского лишить горожан права иметь своего градоначальника всецело поддержало краевое Заксобрание и лично его спикер Александр Усс, назначенный теперь врио губернатора.

На пост мэра Красноярска, таким образом, осталось три претендента: и.о. краевого министра транспорта Сергей Ерёмин (41 год, типичный чиновник, минимальный опыт публичной политики), глава Советского района Красноярска Владислав Логинов (44 года, бывший военный, чиновничью работу успешно совмещал с получением трех высших образований), гендиректор строительной фирмы «Сибиряк» и самый богатый депутат горсовета Владимир Егоров (65 лет, строительный магнат, миллиардер). Первые два кандидата – от «ЕР».

О своем отказе от борьбы Акбулатов объявил на президиуме регионального политсовета «Единой России» – ровно на таком же мероприятии полтора месяца назад Акбулатов говорил о своей готовности к этой борьбе. И тогда его решение идти на второй срок однопартийцы единогласно поддержали, и сейчас столь же дисциплинированно поблагодарили и отчитались в своих аккаунтах.

Акбулатов заявил, что «добровольно принял решение написать самоотвод», мотивировав это тем, что «в нынешних условиях – условиях неопределенности – связанных с тем, что у нас нет избранного губернатора, нам необходимо сделать так, чтобы все рычаги управления нашим краем и городом Красноярском были сосредоточены в руках Александра Усса, и.о. губернатора».

Как это сочетается с Конституцией, лучше не спрашивать – равно как и о том, каким боком сочетается с ней процедура «отбора» мэра. Или почему полтора месяца назад на политсовете Усс высказывался в поддержку кандидата Акбулатова, и лучшего градоначальника для Красноярска он не видел, а теперь вдруг его расхотел.

Насчет добровольности решения о самоотводе: еще две недели назад – Усс уже вступил в права губернатора – Акбулатов собственноручно подал документы для участия в конкурсе на пост главы города.

В первых же интервью после назначения Усс заявил о критичном отношении к решению в Красноярске «элементарных задач» – замены бордюров, асфальтирования, ремонта набережной… Усс всегда открыто критиковал Акбулатова, от чего, впрочем, воздержаться было действительно проблематично: его критиковали все, кому не лень. И за дело. Как мэр Акбулатов был – никакой. Это руководитель кабинетного стиля, и он был неоценим для прежних губернаторов-варягов, обладая способностью разъяснять им местные проблемы.

Однако от всех его правильных, рациональных, честных, законных решений на посту мэра удавался один эффект: кризис. В горсовете, в ЖКХ, в отношениях с малым бизнесом и крупными ресурсоснабжающими компаниями. Закопанные весной бордюры выкапывают уже осенью, чтобы закопать новые, а весной выкопают осенние. Платные парковки то учреждают, то бросают. Бизнес то нагибают строить парковочные карманы, то сносят их. Город топит каждый дождик. То там, то сям без предупреждения исчезает и вода, и электричество. Перерывы в электроснабжении затягиваются. Ремонт центра города, одной из самых красивых сибирских улиц – проспекта Мира – провален. Над Красноярском – перманентный смог, вопрос о закрытии или выносе за город Красноярского алюминиевого завода не то что не решается – даже не обсуждается.

«У нас был мэр?» – удивляются новости об его самоотводе горожане.

Самый богатый и самый грязный, самый неблагополучный и самый неблагоприятный для жизни «миллионник» Сибири, расположенный в потрясающе красивых ландшафтах, конечно, достоин лучшей участи.

Избранный горожанами Акбулатов то выступал за сохранение мэрских выборов, то – за отказ от них. И даже уходя, остался верен своему стилю. В истории города он останется не только тем градоначальником, что лишил горожан возможность выбирать себе мэра, он умудрился провозгласить монопольное овладение губернатором всем властным ресурсом в крае – как благо. И так всем было понятно, что мэра нам выберет врио губернатора. Но подвести под это теоретическое обоснование – надо было постараться.

Алексей Тарасов, «Новая», Красноярск