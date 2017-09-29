«Наш козырный туз — губернатор Усс!»

Новым красноярским губернатором стал Александр Усс, до сего дня — бессменный на протяжении 20 лет спикер регионального заксобрания, коренной красноярец, крестьянский сын и доктор юридических наук, вся карьера которого была связана с краем. 15 лет назад Усс проиграл в ожесточенной борьбе губернаторские выборы Александру Хлопонину, ныне вице-премьеру РФ. И вот — в 62 года мечта сбылась.

В путинскую эпоху с ее аппаратными и безликими «универсальными солдатами», перебрасываемых с дивизий на советы директоров и с региона на регион, много сделано для того, чтобы нивелировать фактор регионального патриотизма. Однако такие вещи регулированию не поддаются, и для Красноярска родной человек после 20-летнего княжения «варягов» — это, чего уж, приятно. Но не более того: иллюзий относительно самостоятельности глав регионов в самих регионах нет.

Два дня подряд президент назначал губернаторами похожих друг на друга брюнетов в очках, с интеллигентными физиономиями, различающихся лишь оттенками галстуков. Теперь это не «молодые эффективные менеджеры», а «молодые широкопрофильные специалисты». Исходя из этого, край уже настраивался на возвращение одного из достойнейших своих сыновей — Александра Новака, министра энергетики РФ. Именно он мог бы стать третьим «из ларца», достойно продолжить наметившуюся визуальную тенденцию. Ну, или брюнета Михаила Котюкова, руководителя ФАНО — он тоже из этого ряда особо не выбивался. Впрочем, перечислять весь шорт-лист широко афишированных кандидатов нужды нет, с момента, когда прежний губернатор Виктор Толоконский, не дожидаясь президентского указа, сам снял с себя полномочия и улетел в родной Новосибирск, что-то пошло не так.

И в итоге всем молодым чиновникам-исполнителям предпочли зубра местной политической сцены, одного из ее корифеев, нещадно в свои годы эксплуатировавшего идеи красноярского патриотизма. Усса называли (да до сих пор называют) лидером «партии красноярцев», «партии красноярского народа». И это назначение не вписывается ни в какую из ранее обсуждавшихся многочисленными экспертами логик «губеропада» (омоложения губернаторского корпуса, ротации руководящих кадров, предпочтения «технократов» публичным политикам).

В 2002 году красноярцы впервые услышали песню автора и исполнителя русского шансона Вячеслава Медяника «Наш козырный туз — губернатор Усс!».

Крайизбирком признал ее агитационной, потребовал разбирательств, но она быстро ушла в народ, и ее долгие еще годы можно было услышать и в такси, и на рынке, и в кабаках, и на деревенских праздниках и даже, бывало, в ночных клубах Красноярска.

Тогда, в 2002-м, за губернаторство бились «Норильский никель» (соответственно, Хлопонин) и «РУСАЛ» Дерипаски (соответственно, Усс). И одних выборов оказалось мало, потребовалось личное вмешательство Путина, который выбрал Хлопонина губернатором. То был первый звонок, самое начало «ручного управления» федерацией, первое путинское назначение главы региона. И это только казалось, что с той поры губернаторские амбиции у Усса иссякли, и он вполне удовлетворен жизнью. Поместья в крае, на Красноярском море и в подмосковном поселке Акулинино (по соседству с владениями Владимира Якунина), заседания в Совете Европы, поездки в Брюссель и т.д. Усс, конечно, не из тех, кто смиряется с поражениями. Пусть и прошли 15 лет, травма-то — не изжита.

Александр Усс и Александр Хлопонин, 2002 года. Фото: РИА Новости

Усс не только самый влиятельный, харизматичный и опытный из коренных красноярских политиков. Он же и самый богатый, хотя в бизнесе практически не работал.

Так что ж: удачно вложился в недвижимость, а жена удачно играла на бирже.

Бэкграунд у нового красноярского губернатора любопытный. Особенно это касается 90-х, когда в Красноярске отчетливо пахло пороховой гарью и кровью, а Усс, будучи вице-губернатором, курировал правоохранительные органы края. И был близок к тогдашнему «теневому губернатору» и совладельцу Красноярского алюминиевого завода Анатолию Быкову. Потом, когда будет создан предвыборный блок «Наши!» они будут стоять на предвыборном концерте «Любэ» вместе — Усс, Быков и, например, Олег Ульянов, полковник милиции, провозгласивший лозунг о необходимости вернуть «Хачиков и Бесиков» на историческую родину. Еще в сподвижниках Усса фигурировал, скажем, депутат Олег Пащенко, прославившийся нападками на писателя Виктора Астафьева и неандертальскими публикациями в своей «Красноярской газете» (за гранью вообще каких-либо, даже самых приблизительных, понятий о морали).

Только один факт из прошлого, убийство в декабре 1995 года корреспондента «Сегодняшней газеты» Вадима Алферьева. «Новая» писала об этом деле 20 февраля 2006 года («Преступление раскрыто. Но преступников нельзя наказывать»). Наше расследование тогда показало: дело практически раскрыто, набор доказательств огромен, однако до суда оно не дойдет — никаких шансов.

Вадим Алферов

Алферьева убили через два месяца после того, как свет увидел его материал об особняках красноярской элиты в Удачном (местной «Рублевке»). В нем упоминались хоромы нескольких «красных» директоров и бизнесменов, а также шла речь о коттедже Усса, тогда — члена Совета Федерации, начальника правового управления краевой администрации и зампредседателя межведомственной комиссии по борьбе с преступностью и коррупцией (коттедж, впрочем, записан был на отца Александра Усса, Героя Соцтруда, заслуженного — без всяких оговорок — человека).

По версии правоохранителей, по всему набору улик, к которым «Новая» получила доступ, Алферьева могли ликвидировать в угоду Уссу. Сам он не заказывал журналиста, ему решили оказать услугу, «сделать подарок» криминальные элементы из самого известного в крае оргпреступного сообщества. Криминалитет потому в то время и благоденствовал в крае, что был чуток к чаяниям власти. Такой «эксцесс исполнителя», известное дело.

Дело, конечно, прошлое. Но оно порой хватает за пятки.

Красноярск