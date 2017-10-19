Рецепт по осени читают

Как отмечают эксперты, новый приказ Минздрава содержит расплывчатые формулировки. Документ был подписан еще в июле, но почти за три месяца до его вступления в силу ведомство не провело разъяснительной работы с врачами и фармацевтами. В результате каждая аптека растолковала новые правила в меру своего страха перед проверяющими. У родственников онкологических больных потребовали нотариально заверенные доверенности; пациенты, страдающие депрессией, испытали трудности с покупкой препаратов, а в некоторых аптеках всерьез засомневались — просить ли у покупателей рецепт на корвалол и пустырник?

Паническая атака

О новых правилах пациенты с депрессией узнали, придя в аптеку за очередной упаковкой таблеток. «Фармацевт сказала: продадим только по рецепту, иначе нас оштрафуют на 40 тысяч. Я покупала препарат в этой аптеке в течение полугода, меня в лицо уже знают, раньше ни о каком рецепте речи не было. Почему меня никто не предупредил об изменениях?» — спрашивает жительница Саратова Елена. Дома у нее оставались две таблетки ципралекса, в день нужно принимать по полторы, резко бросать препарат не рекомендуется.

Елена позвонила в частную клинику, в которой наблюдается, ближайшая запись к психотерапевту — через четыре дня. В экстренном порядке искать другую клинику и специалиста девушка не решилась. «У меня началась паника. Я кинулась по всем аптекам города, дома облазила старые заначки. Давление подскочило до 180. Молилась всем святым, чтобы дотянуть до субботы и попасть к врачу». В клинике пациентке выписали рецепт, аптека забрала его при покупке препарата. «Теперь раз в два месяца мне придется ходить к врачу за новым рецептом и платить по 800 рублей за прием», — разводит руками Елена.

У Юлии был рецепт на три препарата — антидепрессант, успокоительное и снотворное. Пытаясь купить их, девушка обошла несколько аптек и выяснила, что фармацевты понимают новые правила по-разному. «В первой аптеке мне сказали, что заберут рецепт в обмен на таблетки. Во второй собрали целое совещание, после долгих раздумий продали мне два препарата на два месяца и поставили на рецепте штампик «лекарство отпущено». В третьей аптеке продали еще один нужный мне препарат курсом только на один месяц и сделали на рецепте пометку от руки». По словам Юли, полтора года назад эти лекарства свободно продавались в любой аптеке.

У каждого свой пунктик

Приказ Минздрава № 403н, изменивший правила отпуска лекарственных средств, вступил в силу 22 сентября. Первыми о результатах действия документа рассказали журналистам службы паллиативной помощи: в аптеках Москвы, Самары, Кургана и других городов у родственников онкологических больных потребовали нотариально заверенные доверенности на право получать наркотические обезболивающие. Такое требование фармацевты прочитали в пункте 20 приказа № 403н: «Наркотические и психотропные лекарственные препараты списка II отпускаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность, лицу, указанному в рецепте, его законному представителю или лицу, имеющему оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность на право получения таких наркотических и психотропных лекарственных препаратов». Оформление нотариальной доверенности с выездом на дом к лежачему больному стоит в Саратове от 3,5 тысячи рублей и отнимает время.

Спустя несколько дней после скандала в прессе Минздрав разъяснил, что новый приказ, наоборот, должен сделать обезболивание более доступным — теперь получить в аптеке препарат смогут не только близкие родственники пациента, но и, например, друзья или соседи, которым пациент выдаст доверенность (причем достаточно доверенности в простой письменной форме). Примечательно, что приказ был подписан 11 июля, опубликован 12 сентября, но до его вступления в силу никто не растолковал аптекам спорные формулировки. Фармацевты решили перестраховаться, опасаясь проверок, — особенно строгих в случае с наркотическими веществами.

Сложности, с которыми столкнулись пациенты с депрессией, вызваны пунктом 14, касающимся продажи настоек и успокоительных средств. В документе сказано, что аптеки обязаны в течение трех месяцев хранить «рецепты на лекарственные препараты в жидкой лекарственной форме, содержащие более 15% этилового спирта от объема готовой продукции, иные лекарственные препараты, относящиеся по анатомо-терапевтическо-химической квалификации к антипсихотическим средствам (код N05A), анксиолитикам (код N05B), снотворным и седативным средствам (код N05C), антидепрессантам (код N06A) и не подлежащие предметно-количественному учету».

— Почему бы не дать конкретный перечень лекарственных средств, попадающих под действие приказа? Зачем такой «сырой» документ? Или все сделано специально, чтобы можно было прищучить при проверке? — возмущаются фармацевты на тематических форумах.

Аптекари предположили, что под новые правила подпадают даже корвалол, валокардин, настойки пустырника, валерианы, пиона и т.д., относящиеся к снотворным и седативным средствам (код N05C). Но как же требовать рецепт на пузырек с надписью «Отпускается без рецепта»? «В связи с поступающими обращениями» Минздрав разъяснил, что не покушается на любимые капли отечественных пенсионерок. Как напомнило ведомство, препараты относят к рецептурному или безрецептурному отпуску на этапе государственной регистрации, указывают это в инструкции по применению, и правила продажи в этом отношении ничего не меняют. Безрецептурные настойки продолжат свободно продаваться по новому приказу, а вот контроль за рецептурными успокоительными ужесточен.

Внезапный dura lex

На упаковках большинства лекарств, применяющихся при депрессии, стоит штамп: «Отпускается по рецепту». Ни врачей, ни пациентов не предупредили, что это указание станет обязательным к исполнению именно с 22 сентября. Это стало неожиданностью даже для сотрудников государственных медучреждений. «Мои коллеги в шоке. Наши пациенты сломя голову бегают по городу, ищут, где достать препараты. Причем это самые невинные препараты, которые не вызывают привыкания, а, наоборот, лечат зависимость», — говорит один из медиков, попросивший не называть его имя.

По словам врача, в некоторых поликлиниках просто нет рецептурных бланков 107-1/у, необходимых для выписки антидепрессантов, не входящих в списки психотропов с ограниченным оборотом. До сих пор при назначении таких «легких» препаратов врачи зачастую пользовались обычным листком бумаги из блокнота. Доктор опасается, что из-за дополнительных хлопот с рецептами и уменьшением спроса аптеки в глубинке перестанут закупать эти лекарственные средства.

«Никаких разъяснительных писем от Минздрава или Росздравнадзора мы не получали. Пациенты стали звонить нам с жалобами на то, что не могут купить лекарства, мы попытались выяснять причину и нашли новые правила. Пациенты, да и врачи не были к этому готовы, — говорит руководитель саратовской клиники лечения головной боли Рузанна Парсамян. — Я за продажу препаратов по рецептам, чтобы не было самолечения. Но пациент не должен испытывать трудности с получением этого рецепта».

— Неврологическим больным, как правило, необходим длительный прием препаратов. Сейчас к нам массово обращаются пациенты, которым я назначила препараты несколько месяцев назад. Чтобы выписать им свежие рецепты, я иногда задерживаюсь на работе до девяти вечера, — рассказывает невролог клиники «Авеста» Надежда Зыкова.

С очевидным утверждением, что рецептурные препараты должны продаваться по рецепту, спорить трудно. Но насколько участковые поликлиники готовы к наплыву пациентов? По официальным сведениям за 2013 год, в государственных медучреждениях области насчитывалось 495 штатных должностей врачей-неврологов, в том числе в поликлиниках — 270. Были заняты 402,75 ставки, в том числе в поликлиниках штаты неврологов были укомплектованы на 80 процентов. Если считать не ставки, а живых специалистов, картина еще печальнее — в 2013-м в государственных медучреждениях работали 333 человека. Особых перемен к лучшему не наблюдается: по статистике за прошлый год, в государственных поликлиниках и стационарах региона с населением 2,4 миллиона человек работали 352 невролога, в частных центрах — 60. Обеспеченность неврологами составила 1,3 на 10 тысяч жителей.

Как сообщает сайт городской поликлиники № 3, к которой я прикреплена по месту прописки, записаться на прием к врачу можно через электронную регистратуру. Для этого следует сначала зарегистрироваться на сайте госуслуг, затем с паспортом прийти в обычную регистратуру и активировать учетную запись. Пытаюсь записаться по телефону. Начинаю звонить в 9.40 — абонент занят. В 10.42, примерно на 97—99-м звонке, мне везет — трубку берет вежливая девушка. Объясняет, что прежде чем попасть на прием к узкому специалисту, нужно взять направление от терапевта. «А можно сразу к неврологу? Мне бы только рецепт оформить, без него аптека снотворное отказалась продавать», — упрашиваю я. «Да вы не одна такая, — вздыхает девушка. — Ближайшая запись к неврологу — через две недели, устроит?»

На очереди—антибиотики

Как полагают представители фармацевтической розницы, государство ужесточит контроль за отпуском не только препаратов, подпадающих под приказ № 403н, но и всех рецептурных лекарств. С начала года, согласно поправкам в КоАП, выросли штрафы за продажу рецептурных препаратов без рецепта: для фармацевта или провизора наказание теперь составляет 5—10 тысяч рублей (раньше 1,5—3 тысячи), для юридического лица — 100—150 тысяч рублей (раньше 20—30 тысяч) или приостановка деятельности сроком до 90 суток. По мнению экспертов, действия государства могут вызвать повышение цен на аптечный ассортимент, так как розница попытается компенсировать уменьшение дохода от продажи рецептурных лекарств.

В конце сентября правительство РФ утвердило национальную стратегию борьбы с антибиотикорезистентностью, разработанную Министерством здравоохранения. Документ предусматривает ограничение использования антибиотиков. «Может ли человек покупать без рецепта антибиотики в аптеке? Не может, — полагает глава ведомства Вероника Скворцова. — Законодательно уже давно закреплена необходимость рецептурного отпуска, но контроль, который осуществляет Росздравнадзор, должен быть ужесточен многократно».