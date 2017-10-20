«Не доказал наличие угрозы пыток в Узбекистане»

Сегодня Басманный суд отклонил административный иск автора «Новой Газеты» Худоберди Нурматова (Али Феруза) к МВД России, которое отказалось предоставить ему временное убежище в стране.

Худоберди Нурматов — гражданин Узбекистана, родившийся и работавший последнее время в России. Несколько лет он безуспешно пытался получить статус беженца, но в августе Басманный суд постановил принудительно выдворить его из России в Узбекистан из-за нарушения миграционных правил. 9 августа Мосгорсуд приостановил выдворение Феруза из-за решения ЕСПЧ о запрете перемещения журналиста до рассмотрения его жалобы в Европейском суде. В соответствии с постановлением Мосгорсуда, Али Феруз должен оставаться в Центре временного содержания иностранных граждан до окончательного решения ЕСПЧ.

В начале заседания адвокат Феруза Ирина Бирюкова обратила внимание на то, что по возвращению в Узбекистан Худоберди Нурматов может подвергнуться пыткам. По её словам, «Узбекистан априори является пыточной страной», где на её подзащитного может быть заведено уголовное дело из-за его нетрадиционной сексуальной ориентации. Также она отметила, что «наличие в России на иждивении двух несовершеннолетних детей и матери — это основание для того, чтобы предоставить ему убежище».

По словам ответчика в лице МВД России, Нурматову отказали в 2015 году в предоставлении убежища, потому что он не доказал наличие реальной угрозы. «Согласно опросным листам, ему угрожали мифические спецслужбы, при этом в госорганы он не обращался». Также ответчик считает, что журналист не проживал со своей матерью в Горно-Алтайске и никак ей не помогал, а с 2011 года находился в России незаконно, потерял документы, и не стал обращаться в посольство.

«Беженец — это тот, кто опасается за свою жизнь, находясь на территории своего государства. Нурматов под это определение не подпадает», — говорил представитель ответчика. По его словам, запрашивать Узбекистан о том, применяются ли там пытки, тоже нет никаких оснований.

После оглашения решения Ирина Бирюкова комментировала, — «Нарушен ряд норм, будем решать, как отправить его в третью страну».

В поддержку журналиста выступили известные деятели культуры, включая музыканта Андрея Макаревича, писателя Дмитрия Быкова и председателя совета благотворительного фонда «Нужна помощь» Митю Алешковского.

Никита Всесвятский