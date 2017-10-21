Бег с американскими препятствиями

На Валдайском дискуссионном форуме в Сочи выступал Владимир Путин. Отвечал на разные вопросы, в том числе и про препятствия для России на пути к Олимпиаде-2018. Пожалуй, никогда еще президент РФ с такой откровенностью не указывал на силы, стремящиеся не пустить российскую сборную в Пхенчхан. Это, впрочем, было в духе всего «антизападного» выступления. Но короткий олимпийский спич первого лица страны может иметь как разные трактовки, так и разные последствия. Не исключаю, что именно поэтому его и не вынесли в первые строки новостей.

Про эпопею с российским допингом и проблемы, с ней связанные, на этот раз не было сказано ни слова — все в курсе. Путин сразу взял быка за рога: «У нас нет никаких претензий к МОК. Там очень порядочные люди, деловые. Но они зависят от рекламодателей, от телевизионных каналов, от спонсоров и так далее. А этим спонсорам, в свою очередь, подаются однозначные сигналы из определенных американских инстанций. И мы не просто догадываемся об этом, а мы знаем об этом. Значит, два варианта: либо заставить выступать под нейтральным флагом, либо вообще не допустить до Олимпиады. И то, и другое — унижение страны. Если кто-то думает, что таким образом они повлияют на ход предвыборной кампании в России весной следующего года, то они глубоко заблуждаются. Эффект будет обратным ожидаемому, а олимпийскому движению будет нанесен серьезный ущерб».

В течение довольно длительного времени основной посыл главы государства российским спортивным начальникам заключался в том, чтобы не искать следы антироссийского заговора, а исправлять положение в соответствии с требованиями международных спортивных организаций. Очевидно, неблагоприятное развитие событий на этом фронте привело к тому, что вектор поменялся кардинально: Россия делает все, чтобы поправить ситуацию, но ее усилия блокируются сторонними силами. При этом инициатором выступает не Международный олимпийский комитет с его деловым подходом, а «американские инстанции», оказывающие влияние на спонсоров.

Глава МОК Томас Бах поставлен не в очень приятное положение — не станет же он услужливо соглашаться с тем, что его организация настолько зависима? У него тоже два варианта — или не обратить внимания, или ответить, причем достаточно жестко. Дмитрий Песков, комментируя высказывание, пояснил, что президент РФ отнюдь не намекал на происки американских инстанций, а прямо имел в виду государственные структуры США, оказывающие влияние на МОК посредством общественных, неправительственных организаций. Право заявлять об этом дало «обладание соответствующей информацией».

Существование заговора, о котором два года твердят российские государственники, подтверждено на высшем уровне, можно вновь сосредоточиться на борьбе с мировым злом, начинается новый виток информационной войны.

То, что США — основной спонсор международных спортивных структур, давно ни для кого не секрет. Использование этих средств в качестве инструмента давления с далеко идущими целями вроде бы не требует доказательств, но и Россия до определенного времени щедро спонсировала то же зловредное Всемирное антидопинговое агентство — правда, с меньшим успехом.

Так что вопрос остается: не слишком ли резко, если спортивное начальство РФ никаких сомнений в том, что российские спортсмены будут допущены к участию в зимней Олимпиаде, не выражает? Судя по заявлению, в Кремле знают больше, готовы к худшему развитию событий, а играть в лояльность, похоже, давно надоело. Но открытая конфронтация в период принятия трудных для МОК решений вряд ли поспособствует более или менее мягкому выходу из сложившейся, действительно близкой к патовой, ситуации.

Если развивать тезис Владимира Путина дальше, то понятно, что поступаться принципами глава государства не намерен, и все предыдущие усилия сторон могут быть принесены в жертву. В духе «спорт мы любим, но унижаться не намерены, всему есть пределы». И тут уже не поздоровится не только международному олимпийскому движению, но российским спортсменам в первую очередь. И вина в данном случае ляжет не только на «американские инстанции» и их упертых приспешников.

Но был еще и пассаж про предстоящие выборы. Про попытку оказать влияние на ход будущей российской предвыборной кампании неких сил (из предыдущей части ясно, каких) посредством отлучения России от Олимпиады. Пафос финальной части ответа — «не дождетесь!», а трактовки могут быть любыми. Такая дробина, как лишение Олимпиады, нашему слону не страшна, население сплотится как надо и достойно ответит, выбрав того, кого требуется. Так что зря стараются подложить нам свинью — мы-то не пропадем, а вот международное спортивное сообщество понесет урон и, может быть, невосполнимый.

Валдайские посылы из города Сочи ничего хорошего не обещают. Сюрреалистическим фоном служил Всемирный фестиваль молодежи и студентов, призванный продемонстрировать миру российскую открытость и доброжелательность.

В Сочи-2014 молодежь со всех концов света тоже радовалась.