Рахой наводит конституционный порядок

Приветственным хором автомобильных клаксонов в центре Мадрида было встречено в субботу объявление премьер-министра Испании Мариано Рахоя: его кабинет на основе 155-й статьи Конституции решил прекратить полномочия парламента Каталонии, распустить правительство мятежного региона, ввести там прямое правление и организовать через полгода внеочердные выборы в региональный парламент.

Решение вступит в силу после одобрения испанским сенатом, который соберется 27 октября. Рахой не сомневается в поддержке верхней палаты парламента, большинство членов которой однозначно против отделения Каталонии от Испании.

До выборов и формирования нового правительства Каталонии ее автономия будет приостановлена, и министры центрального правительства временно возьмут на себя административные функции региональных министров, включая контроль над региональной полицией, государственными радио- и телевизионными каналами.

Премьер-министр сказал, что это беспрецедентное решение принято для восстановления законности, обеспечения нейтралитета региональных институтов власти, нормального функционирования государственных служб и нормальной экономической деятельности, а также для защиты прав граждан.

Каталония — самый богатый регион страны, в котором создается около пятой части ВВП Испании. Но после того как 10 октября каталонские лидеры заявили о своем праве на создание независимой республики, сотни компаний перевели свои юридические адреса в другие провинции Испании и за рубеж, страхуясь от проблем в случае выхода региона из единого рынка ЕС.

Рахой в своем заявлении поблагодарил ту часть каталонской политической элиты, которая против сепаратизма: социалистов и партию «Сьюдаданос».

Решение принято после того, как Мадрид удостоверился, что каталонское правительство Карлеса Пучдемона действительно провозгласило независимость региона (а не просто предложило политический диалог). А это нарушение Конституции Испании, предусмотренное ее 155-й статьей. Той самой Конституции 1978 года, которая положила конец 70-летней диктатуре и которая является плодом тщательно взвешенного компромисса политических сил, в том числе региональных элит. Автономии создавались на определенных условиях и обязаны были выполнять их. Конституция обеспечила мир стране, пережившей в 1930 годы кровавую гражданскую войну, позволила Испании превратиться из фашистской диктатуры в одно из самых демократических и либеральных государств Европы.

Коллеги по Евросоюзу на проходившем в четверг и пятницу в Брюсселе саммите фактически поддержали правительство Рахоя, а глава Евросовета Дональд Туск от их имени отверг любые варианты посредничества между Мадридом и Барселоной.

В пятницу в Овьедо на церемонии вручения Евросоюзу премии имени принца Астурийского в присутствии короля Испании Филиппе VI председатель Европарламента Антонио Таяни и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подтвердили позицию ЕС: вопрос об отделении Каталонии — это сугубо внутренняя испанская проблема, она должна решаться в соответствии с испанской Конституцией, что и сделал Мариано Рахой.

Главная ценность ЕС и высший принцип демократии — это верховенство права, подчеркивают в Брюсселе. Законы можно изменять, но нельзя нарушать. Для изменения Конституции существует определенная переговорная процедура с поиском компромиссов. В современной представительной демократии любой референдум — это консультация, а выход людей на улицы — это только сигнал для власти.

Мадрид признал каталонский референдум 1 октября незаконным, а его результаты ничтожными, потому что он проведен без соблюдения правил и процедур, без надлежащей явки. Брюссель согласился с позицией Мадрида.

Хотя у каталонского референдума в разы больше оснований для легитимности, чем у крымского, он все же не укладывается в рамки законности и демократии, при всех симпатиях к тем, кто пассионарно вышел на улицы с жаждой перемен.

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Премьер Рахой сделал конституционно правильный, но рискованный шаг. Каталония разогрета эмоциями, она расколота на два лагеря, и Мадрид рискует получить неконтролируемую вспышку насилия в регионе.

Каталонские лидеры во главе с Пучдемоном намерены собраться на совещание в понедельник, чтобы обсудить план действий после приостановки автономии. Продолжать звать народ на баррикады ради независимости или занять примирительную позицию. Но, скорее всего, это уже поздно. Если сенат через неделю распустит каталонское правительство, у Пучдемона не останется рычагов власти.

В письме мадридскому правительству Пучдемон настаивал на легитимности референдума 1 октября, считая, что два миллиона голосов каталонцев за независимость — это достаточный демократический мандат.

Мадрид имеет все основания надеяться пережить плохие времена. Но даже если все обойдется без большого насилия, вовсе не факт, что новый парламент Каталонии, который будет избран через полгода, и новое правительство автономной Каталонии будут полностью лояльны Мадриду. Рахой дал понять, что чрезвычайные меры ненадолго и нужны для смены власти в Каталонии. У него остается время подумать, как вернуть процесс в конституционное русло, может быть, ценой поправок в автономный статус региона.