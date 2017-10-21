Униженные и разоруженные

Из Кремля заранее сообщали, что выступление президента Владимира Путина в Валдайском клубе в Сочи будет «важным». Так и вышло. Хоть формально объявлять об участии в выборах он не стал, но предельно четко обозначил основную канву кампании — жесткая и бескомпромиссная антиамериканская (антизападная) риторика.

Президент Путин последовательно суммировал все нанесенные Западом обиды, не найдя практически ни одного просвета. Путин говорил об унижениях и обманутом доверии.

Президент рассказал о программе Нанна—Лугара и о соглашении по переработке оружейного урана-235 в низкообогащенный для энергетических реакторов — программе ВОУ–НОУ. Путин посетовал, что программа Нанна—Лугара была фактически односторонней, что «США получили доступ на все совершенно секретные ядерные объекты РФ», а сами пускали наших специалистов на свои объекты мало и неохотно. По программе ВОУ–НОУ было утилизировано 500 тонн оружейного урана, «что эквивалентно примерно 20 тыс. ядерных боезарядов», а США в порядке доброй воли «скромно сократили свой ядерный арсенал». Россия, утверждает Путин, «продемонстрировала абсолютно беспрецедентную открытость и доверие», а в ответ получила «бомбардировки Югославии, ввод войск в Ирак, поддержку сепаратистов и радикалов на Северном Кавказе, игнорирование национальных интересов и так далее».

Напомним, что по программе Нанна—Лугара из американского бюджета были потрачены миллиарды долларов на системы защиты и учета ядерных материалов, на демонтаж и утилизацию выведенных из боевого состава ядерных подлодок и других опасных изделий в РФ и в других постсоветских странах. Поскольку деньги были казенные, западные инспекторы должны были подтвердить, что видеокамеры и прочее оборудование действительно установлены на объектах. РФ в ядерно-оружейный комплекс США бюджетные средства не вкладывала, и не могла, конечно, требовать доступа для проверки. При сверке, кстати, были выявлены серьезные пропажи ядерных материалов — скорее всего, это было просто следствием ошибок и накладок в системе учета, который вели в амбарных книгах.

По программе ВОУ–НОУ российский уран поставлялся на американские АЭС, что позволило заработать миллиарды долларов и выйти на прежде недоступный американский рынок, продавая материал, который стал не нужен в результате массового взаимного разоружения после окончания холодной войны. Кстати, именно Вашингтон помог убедить власти Украины, Белоруссии и Казахстана вывезти в РФ ядерное оружие, которое они унаследовали после распада СССР, и заодно оплатил по программе Нанна—Лугара ликвидацию межконтинентальных средств доставки. В Киеве и в Минске потом не раз жалели, что поддались американскому давлению и добровольно разоружились.

Президент Путин в Сочи с гордостью объявил, что этой осенью РФ закончила уничтожать боевые отравляющие вещества (ОВ), но назвал это действие «односторонним», обвинив США в том, что они не хотят ликвидировать ОВ. Между тем, в США уничтожено более 90% запасов ОВ.

Сейчас продолжается работа в Pueblo Chemical Depot и в Blue Grass Army Depot. Рассчитывают все закончить в 2021-м. Американские боеприпасы с ОВ старые, перевозить их нельзя, и никакой угрозы для РФ они не представляют. В поселке Кизнер в Удмуртии недавно прошла церемония по случаю завершения химического разоружения в РФ, причем иностранцев там не было, а, например, только ФРГ истратила 367 миллионов евро на российскую программу ликвидации ОВ. Немцы бесплатно поставили оборудование на 4 из 7 специализированных заводов, в том числе и в Кизнер.

Президент Путин в Сочи назвал договор РСМД — об уничтожении всех американских и советских ракет средней и меньшей дальности от 500 до 5500 км, подписанный в 1987-м Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым, «односторонним разоружением». Всего по договору РСМД наши уничтожили 1846 ракет «Пионер», Р-12, Р-14 и «Ока», а американцы — 846 ракет «Першинг-2» и крылатых ракет «Томагавк». Официальная дальность «Першинга-2» была 1770 км, и из ФРГ, где были размещены эти ракеты, до Кремля он чуть не дотягивал. Но ГРУ докладывало, что реальная дальность — до 2500 км и что подлетное время до Москвы — 5-6 минут. У «Першинга-2» была революционная маневрирующая самонаводящаяся боеголовка регулируемой мощности (от 5 до 80 килотонн) с круговым отклонением от цели меньше 30 м — в 15 раз точнее «Пионера». В случае упреждающего (обезглавливающего) удара даже высшее военно-политическое руководство не успевало гарантированно спастись из обреченной Москвы.

Сегодня США и РФ обвиняют друг друга в нарушении РСМД. Формально договор действует, но механизм его верификации не работает, и всякие претензии обе стороны взаимно отвергают.

Путин в Сочи заявил, что у России есть теперь разрешенные РСМД крылатые ракеты большой дальности «Калибр» и Х-101/102 морского и воздушного базирования, и потому аналогичные наземные ракеты ей не нужны. Но добавил, что если США из РСМД выйдут, «с нашей стороны ответ будет мгновенным и зеркальным», и повторил — «мгновенным».

Еще пару месяцев назад Путин говорил о сокращении оборонного бюджета до 2,8% ВВП, но военное лобби, похоже, победило, и на днях Антон Силуанов публично признал поражение: «Траты на оборону и безопасность в бюджете — примерно треть от всех расходов, это большая доля, но они абсолютно оправданы тем, что наше государство является ядерной державой, и приходится отражать все те политические нападки, которые есть на нашу страну».