«Матильда» как последний аргумент

В пятницу состоялось заседание президиума ВАК, который должен был рассмотреть заключение экспертного совета по истории, рекомендовавшего лишить министра Мединского докторской степени.

Летом «Новая газета» направила в Министерство образования совершенно безобидный запрос, в котором мы просили ответить на ряд формальных вопросов, касающихся аттестационного дела министра культуры и доктора исторических наук Владимира Мединского: когда поступил в Рособрнадзор автореферат, какая версия поступила (тогда их было две, третью версию, напомню, предъявили миру лишь неделю назад), когда произведена рассылка автореферата.

Мы даже не просили прислать копии документов, резонно полагая, что никто нам не будет ничего копировать.

Вместо ответа мы получили совершенно иезуитскую отписку:

«Характер вопросов, содержащихся в запросе, свидетельствует о необходимости анализа информации, содержащейся в аттестационном деле В.Р. Мединского, а также непосредственной деятельности соответствующего диссертационного совета в период защиты диссертации. <…> Вместе с тем, проведение дополнительных проверок соблюдения диссертационным советом порядка защиты диссертации и (или) анализа правомерности присуждения ученых степеней, предусмотренных Положением о присуждении ученых степеней не предусмотрено».

Сейчас я понимаю, что министерство просто не желало трогать аттестационное дело Мединского, потому что оно было тем самым ящиком Пандоры, который открылся с публикацией «Новой газеты» о третьей версии автореферата и отсутствующем заключении ЭС.

Член ВАК Сергей Мироненко попытался за несколько дней до заседания получить аттестационное дело Мединского. Сначала сотрудник Минобра Быстров сообщил ему, что «надо посоветоваться с начальством». Затем — что дело находится где-то за городом в хранилище. После того как специалист по архивному делу Мироненко заявил, что не надо пытаться ему вешать лапшу на уши, так как у ВАК и Минобра нет никакого загородного архивного хранилища, Быстров перестал поднимать трубку. Далее Мироненко обратился к директору департамента аттестации Пахомову. Тот уже практически побежал за делом, но вдруг не оказалось ученого секретаря, у которого дело лежало. На следующий день глава ВАК Филиппов пригласил Мироненко и напрямую сообщил ему, что не может позволить ему ознакомиться с делом, так как есть постановление Совмина, в котором сказано, что диссертант может знакомиться со своим делом. На резонное возражение, где вы там видите слово «только»? — Филиппов не смог ответить.

Далее Сергей Мироненко попробовал найти архив уже собственно экспертного совета за 2011 год. Ни в Минобре (куда передали архив Рособнадзора), ни в Рособрнадзоре (в котором по идее должен был находиться архив дел 2011 года) ничего не нашлось.

Ректор РГСУ Наталья Починок «спряталась» от Мироненко, и выяснить, что находится в экземпляре аттестационного дела, которое лежит в РГСУ, также не удалось.

Перед заседанием президиума ВАК в пятницу в коридоре собралось неожиданно много народу. Сотрудники Минобра чуть не всем учреждением тщательно контролировали, чтобы никто из не имеющих права входить в зал коллегии, где заседает президиум, туда не попал. ВАК состоит из членов четырех научно-отраслевых сессий президиума (социально-гуманитарная, медико-биологическая, естественнонаучная и оборонная), а также из тех, кто ни к какой сессии не приписан.

Голосовать на научно-отраслевой сессии президиума ВАК раньше могли все члены ВАК, а теперь — только члены соответствующей сессии президиума и те «свободные» члены ВАК, чья научная специальность соответствует данной сессии. Запрет членам ВАК голосовать на «не своей» сессии президиума ВАК был введен главным ученым секретарем ВАК Аристером в мае этого года. Часть членов ВАК продолжает настаивать, что такой порядок является неправомерным, и как раз в день заседания по Мединскому они обратились в Генпрокуратуру РФ с заявлением об отмене данного решения.

Я предполагал, что ради спасения Мединского могут нагнать под шумок философов в погонах и историков в штатском из «оборонной» сессии ВАК. Поэтому «Новая газета» обратилась заранее с запросом к директору Департамента аттестации (это структурное подразделение Минобра обеспечивает юридическую и техническую сторону работы ВАК) Сергею Пахомову с вопросом, кто может голосовать. Пахомов подтвердил нам, что «левых людей» не будет и что в этот раз зампредседателя ВАК по оборонной сессии философ генерал-полковник ФСБ Владимир Шульц не будет ни председательствовать, ни голосовать, равно как и его коллеги-оборонщики.

«Левые» члены ВАК на заседание так и не прошли. В частности, члена ВАК биолога Сергея Бершицкого не пустили в зал, даже не разрешили просто послушать заседание. Зато тем, кто в ВАК не входит, был дан зеленый свет. В течение длительного времени (это при обычном регламенте в три вопроса, которые вы можете задать за три минуты) перед ВАК выступали штатные защитники Мединского — Черняховский, Аверьянов и внештатный — Чубарьян. Чубарьян стал рассуждать о фильме «Матильда» и, в частности, произнес дословно следующее: «Не надо новой цензуры! Не надо новых запретов! Надо, чтобы при всех издержках ученый, творец картины, фильма — то, что мы сейчас видим, я смотрел этот фильм три дня назад! Не надо, чтобы они имели какие-то ущемления их права на выражение — художественное выражение или историческое».

А вот кого просто заткнули — так это председателя нынешнего экспертного совета по истории проф. Уварова. Он засвидетельствовал то, о чем писала «Новая газета»: что ЭС в 2011 году не создавал комиссию, не составлял заключения по диссертации Мединского, не собирался на заседание и не голосовал. Уваров ссылался на показания, которые дали ему лично члены ЭС по истории. Кроме того, Уваров сообщил, что заседания ЭС всегда проходили по понедельникам, в то время как заключение, якобы имеющееся в деле, принято 30 декабря 2011 года, в пятницу. (Дата тем более невероятная, что в тот же день заключение ЭС одобрил президиум — см. фото.)Но председатель ВАК Филиппов резко оборвал его, сказав, что есть документ, где сказано, что заседание было.

В один и тот же день, как свидетельствует этот штамп, диссертацию Мединского одобрили и экспертный совет, и президиум ВАК

Откуда у Филиппова был этот документ и что это за бумага? Председатель ВАК сообщил, что это выписка из протокола заседания ЭС ВАК по истории, имевшего место 30.12.2011, подписанная Константином Аверьяновым, и что она получена из дела, имевшегося в РГСУ. Документ не был представлен членам ВАК.

Почему бумажка с таким провенансом не может быть достоверной?

Да просто потому, что существуют два экземпляра аттестационного дела. Первый экземпляр направляется в ВАК, второй хранится в диссовете по месту защиты (в нашем случае — в РГСУ).

Ни в положении о порядке присуждения ученых степеней, действовавшем на момент защиты, ни в положении об экспертном совете, ни в положении о диссовете НЕТ нормы о том, что заключение (протокол заседания, выписка из него и т.п.) обязаны направить назад по месту защиты!

Поэтому Филиппов ссылался на документ, полученный оттуда, где его не должно было быть.

Так и защитили Мединского: липовой бумажкой из ниоткуда. Президиум ВАК рекомендовал не лишать его ученой степени.