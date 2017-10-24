Психи и спецслужбы

Днем 23 октября несостоявшийся физик, гражданин России и Израиля Борис Гриц прошел на радиостанцию «Эхо Москвы» и попытался там убить ведущую Татьяну Фельгенгауэр.

У ольгинских троллей эта попытка убийства немедленно возбудила дежурное и уже привычное ликование. В сети штабелями посыпались комментарии о том, что убийца имел правильные убеждения, что враг народа Фельгенгауэр его довела, что неплохо также бы убить Пархоменко, и пр, и пр.

Эту версию, — что Фельгенгауэр его довела, — подтвердил и сам несостоявшийся убийца. Правда, он заявил, что это было сексуально и телепатически. Мастерски владея телепатией, она каждую ночь вторгалась в его мысли. После этого «источники в правоохранительных органах» тут же заявили, что причиной произошедшего был «личный конфликт» между пострадавшей и Борисом Грицем. И это при том, что они не были знакомы и никогда друг друга не видели.

Сейчас самый главный вопрос: был Гриц просто псих, или псих, которого использовали?

С одной стороны, психов никто не отменял.

С другой стороны, использование психов — это классический почерк спецслужб. Психически ненормальных людей выбирают на роль исполнителей подобных операций по двум причинам. Во-первых, они легко поддаются внушению. Во-вторых, из-за возможности отрицания. «Он же псих! Он все сам».

Жак Клеман, убийца французского короля Генриха III, был фанатик и не вполне вменяемый человек. Вопрос не в том, что он был псих — вопрос в том, кто его использовал.

убийца французского короля Генриха III, был фанатик и не вполне вменяемый человек. Вопрос не в том, что он был псих — вопрос в том, кто его использовал. Леонид Николаев, убийца Кирова, был не вполне психически здоровый человек. Вопрос не в том, что он был псих — вопрос в том, кто его использовал.

убийца Кирова, был не вполне психически здоровый человек. Вопрос не в том, что он был псих — вопрос в том, кто его использовал. Ли Харви Освальд, убийца Кеннеди, был классический псих. Вопрос не в том, что он был психом — вопрос в том, использовали его или нет.

убийца Кеннеди, был классический псих. Вопрос не в том, что он был психом — вопрос в том, использовали его или нет. Исламист-террорист, раздавивший людей на набережной в Ницце, и его коллега, устроивший стрельбу в гей-клубе в Орландо, страдали серьезными психическими отклонениями. Вопрос не в том, что они были психи — вопрос в том, какая идеология оказалась созвучной их психозу.

и его коллега, устроивший стрельбу в гей-клубе в Орландо, страдали серьезными психическими отклонениями. Вопрос не в том, что они были психи — вопрос в том, какая идеология оказалась созвучной их психозу. Исламистка Гюльчехра Бобокулова, зарезавшая вверенную ее попечению девочку, была шизофреничка. Вопрос не в том, что она была больна и слышала голоса — вопрос в том, что эти голоса ей говорили то же, что и члены исламистской ячейки, в которую она вступила.

Использование психов — это классический прием из учебника спецслужб.

Такое использование может протекать в двух вариантах — в жестком и мягком. В жестком — это когда психа непосредственно ведут: «от» и «до». Жесткий вариант — это когда «ясновидящие», или «друзья», или «чистящая карму гадалка» объясняет психу, кто именно портит ему карму и что ему надо для этого сделать.

Мягкий вариант — это когда телевизор, не смолкая, промывает мозги на тему тех, кто является врагами народа. Это промывание мозгов действует прежде всего на психов.

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Почему-то Гриц не напал на казенных пропагандистов. Почему-то ему не пришло в голову, что это они его сексуально домогаются по ночам. Ему пришло в голову, что его сексуально домогаются враги народа. А что это враги народа — ему только что объяснили дважды. Один раз — сериал «Спящие», в котором оппозиционную журналистку убивают ножом в горло. Другой раз — длинный репортаж «России-24» о врагах народа на «Эхе Москвы». За репортажем этим стояла тень Алексея Громова, и

главным адресатом репортажа должен был стать президент Путин. А стал — псих Гриц. Психическое расстройство Грица удивительно совпало с линией партии.

Нельзя также не заметить, что нападение на Фельгенгауэр полностью укладывается в статистический ряд безнаказанных нападений на независимых журналистов и оппозиционных политиков. Все эти нападения строятся по одной схеме.

Всех их исполняют люди, не имеющие официального статуса: НОДы, СЕРБы, вышедшие в офлайн ольгинские тролли. Часто исполнители были психически ненормальны. Например, человек, который дал начальнику штаба Навального Николаю Ляскину трубой по голове, а потом заявил, что Ляскин сам заказал свое избиение за 10 тыс. руб, — тоже наблюдался у психиатра.

Каждый раз отсутствие официального статуса у потерпевшего давало Кремлю отрицать свою причастность. Однако при этом каждый раз нападавшие оставались безнаказанными.

Водораздел произошел, когда в день вынесения приговора исполнителям убийства Немцова Владимир Путин принял и наградил в Кремле их начальника. Когда по факту случайного убийство активиста Скрипниченко, дежурившего на Немцовом мосту, не было даже возбуждено уголовное дело. Олега Кашина избили до полусмерти, и человек, которого исполнители преступления назвали заказчиком, только что получил пост генсека партии «Единая Россия»! Бывает ли более ясный сигнал?

Все эти нападения строились по тому же принципу, что и война на Донбассе. Тогда тоже было высочайше заявлено, что на Донбассе воюют «шахтеры и трактористы». И, действительно, добровольцы среди воевавших были. Более того: среди них были психически пограничные люди, которыми легко манипулировать. Но на самом деле не было никакого спонтанного движения воевать на Донбасс. Была в чистом виде — возможность отрицания.

То, что происходит в России сейчас — это интернализация Донбасса. Те же методы, которые применялись Кремлем сначала в Эстонии (во время бунтов против «Бронзового солдата), потом в Грузии, потом в Украине, сейчас, накануне выборов, обращены против России.

Как я уже сказала, возможно, что это действительно трагическое совпадение. Псих есть псих, защиты от психа нет. Есть психи, которыми манипулировали. А есть те, которые сами. Психом, убившим Леннона, не манипулировал никто.

Но тогда получается, что психическое расстройство Грица является официальной идеологией нынешней России.

Я не случайно начала этот текст с реакции сетевых троллей, которые тут же заявили, что Фельгенгауэр сама довела человека, который на нее напал. И тут же выяснилось, что таки-да, довела: сексуально и телепатически просвечивала лучами.