Красноярску выбрали мэра

24 октября в Красноярске завершились двухнедельные процедуры, называвшиеся «выборами главы города». Финальный этап в горсовете еще раз ярко утвердил тот факт, что градоначальника красноярцам избрал узкий круг лиц из политсовета регионального отделения «Единой России» во главе с врио губернатора Александром Уссом. А горсовет дисциплинированно утвердил их выбор.

При этом депутатов в горсовете не хватает, не представлено 300 тысяч избирателей. Впрочем, что толку вообще их поминать: 86% из них, по данным соцопроса, выступали за сохранение прямых выборов мэра, 10% было против. И что, помогло? Голос этих магических 86% голосов учитывают тогда, когда нужно.

Горожане впервые лишь наблюдали за выборами им мэра. Сначала претендентов отобрала 11 октября комиссия из представителей губернатора (пять человек) и городских депутатов (тоже пятеро). Было кандидатов 13, оставили четверых. Из них трое — чиновники, представители «ЕР» и еще один, охотно с «ЕР» блокирующийся и заключающий союзы, строительный магнат, миллиардер и депутат Владимир Егоров. Этот благостную картину не портил, наоборот, оживлял.

18 октября один из этих кандидатов, уже бывший мэр Эдхам Акбулатов заявил об отказе от дальнейшей борьбы: «Все рычаги управления надо сосредоточить в руках Усса».

24 октября, как и было предусмотрено — это «единороссами» не скрывалось — взял самоотвод еще один из них — глава администрации Советского района Владислав Логинов: «Я снимаю свою кандидатуру в пользу Сергея Еремина, поскольку два кандидата представляют одну партию». И Еремина начали поздравлять задолго до окончания действа. Потом, раз такое дело, и Егоров предложил голосовать за Еремина.

Тем не менее, эта операция только кажется гладкой — путь «ЕР» к этой победе выдался тернистым. Ведь 4 года назад «ЕР» проиграла выборы в горсовет «быковцам» — местным «Патриотам России», возглавляемым бывшим теневым хозяином Красноярска Анатолием Быковым, условно осужденным на 6,5 года за организацию покушения на убийство и амнистированным после осуждения за укрывательство еще одного убийства, и на тот момент являвшимся депутатом Заксобрания Красноярского края. В горсовет его люди пришли во главе с Валерием Быковым (племянником) под лозунгом «Анатолия Быкова — в губернаторы!» и взяли мандатов больше, чем другие партии. И понятно, что «ЕР» не смогла бы столь бесконфликтно проводить свои назначения на ключевые посты: у «ЕР» 12 голосов в горсовете, а минимум для прохождения мэра — 19. У «патриотов» было 14, однако к сегодняшнему дню осталось 4, фракция растворилась. Или, если угодно, ее растворили — «быковцев» банально купили, перевербовали и т.д. В частности, три депутата, включая племяша Валерия Быкова, после переговоров с мэром Акбулатовым, пообещав «ЕР» поддержку, получили доступ к кормушке — заняли руководящие посты в муниципальных предприятиях Красноярска.

31 июля активистка молодежного движения Дарья Тарбеева на форуме «Территория смыслов на Клязьме» спрашивала секретаря генсовета «ЕР» Сергея Неверова: «Действующий глава Красноярска хочет остаться на новый срок и, видимо, поэтому он раздал должности в муниципальных организациях Красноярска депутатам горсовета. Я считаю, что это подкуп. Почему партия власти не хочет дать право жителям городов самим решать, кого выбирать мэром?» Неверов ответил: «Если есть такие факты, то передайте их мне, и мы сделаем соответствующий запрос».

Быков тем временем публично отрекся ближайших соратников, в т. ч. от племяша: «Этот человек поставил на себе, на наших родственных связях крест. У меня больше нет племянника. Я открыто заявляю — я не знаю, кто он такой. Это сущность человека, который себя позволяет покупать и продавать. И предавать. Я ему даже предложил сменить фамилию».

И вскоре на родственника, фамилию пока не сменившего, завели уголовное дело, уличив в мошенничестве при получении субсидий из краевого бюджета. По версии следствия, Валерий Быков незаконно получил более 10 млн рублей в качестве компенсации затрат на строительство овощехранилища, предоставив сфальсифицированный акт приема-передачи объекта.

На момент получения субсидии Быков-младший являлся исполнительным директором сельскохозяйственной компании «Деметра», учрежденной его дядей (потом тот его уволил). В «Деметре» и в Минсельхозе прошли обыски. Сам депутат скрылся от следствия и его 18 октября объявили в розыск, попросив неравнодушных горожан сообщать в полицию, если где его увидят.

Семейно-клановая драма удивительным образом разрешилась в одни минуты с назначением мэра. Когда депутаты слушали претендентов в мэры, снимавших свои кандидатуры, пришло сообщение о задержании младшего Быкова.

Горсовет утвердил кандидатуру Еремина. За него проголосовало 23 депутата из 29 присутствовавших. Еремин ранее возглавлял краевое министерство транспорта. Ему 41 год.

Так завершился просмотр Красноярском двухнедельного представления о сути сложившейся в нем суверенной, непрямой, энергетической, сырьевой демократии. Все эти эпитеты призваны маскировать тот простой факт, что демократия или есть, или ее нет, и дополняющие определения не помогут. Лучше всего об ее исчезновении высказался бывший градоначальник Акбулатов: «Правильней сделать так, чтобы глава города был комфортен врио губернатора».

Какие горожане, какие интересы миллионного города, о чем вы? В этой фразе — всё, что следует знать, о сегодняшнем местном самоуправлении в России и невмешательстве в его дела государства. Никто уже не вспоминает про Европейскую хартию местного самоуправления, обязывающую государства гарантированно обеспечить независимость муниципалитетов, а их — работать в интересах местного населения. Эту хартию Россия когда-то подписывала, а президент Путин любил ее упоминать, говоря, что мэров, безусловно, должны выбирать горожане.