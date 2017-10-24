«Скоро буду с вами — обнимемся!»

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Татьяна Фельгенгауэр пришла в себя и передала письмо друзьям

Общество

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Фото: твиттер Ирины Воробьевой

24 октября после операции журналистка и замглавного редактора «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр пришла в сознание и к ней пустили родных. Друзьям, дежурящим в покоях НИИ Склифосовского, Татьяна передала эту записку.

23 октября в редакции радиостанции на журналистку было совершено покушение. Прорвавшийся через охрану Борис Гриц напал на Татьяну, трижды ударив ее ножом. Пострадало горло.

Гриц был задержан, а первые его показания (о 5-летнем телепатическом влиянии журналистки на него) позволяют предположить психическое расстройство.

Сегодня же суд арестовал Грица до 23 декабря.

Теги:
эхо москвы, покушение, нападение, фельгенгауэр

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