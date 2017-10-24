«Сами смотрите, хорошо?»

карточка процесса Суд: Пресненский районный суд Москвы Статьи: ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство») Обвиняемый: Борис Гриц Стадия: предварительное следствие Грозит: до 5 лет лишения свободы

Бориса Грица ввели в Пресненский районный суд пятеро конвоиров. Он покорно следовал за ними. Лица от камер не прятал.

— Борис, откуда у вас была схема? Вы сожалеете?

Гриц не отвечал. Журналисты попытались обратиться к адвокату, но тот торопливо скрылся в зале суда.

На входе в зал возник затор из-за камер со штативами, но заседание началось почти вовремя.

Пока следователь зачитывала обстоятельства задержания Грица, обвиняемый с отсутствующим видом смотрел перед собой, сложив руки на коленях. С адвокатом он не совещался и молчал в течение всего заседания. Только подтвердил суду личность и отсутствие судимости.

По данным следствия, арестованный Гриц был доставлен в отделение, где на него было заведено уголовное дело за покушение на убийство. Сам Гриц признал себя «частично виновным», но отрицал, что собирался убивать Фельгенгауэр.

«Убивать ее не хотел», — передала следователь слова Грица.

Следствие попросило заключить Грица под стражу по общим основаниям: может скрыться от следствия, угрожать свидетелям, уничтожить улики. Прокурор Климент Юрздицкий в свою очередь напомнил, что у Грица есть гражданство Израиля и поэтому «он может попытаться скрыться». Еще одним доводом обвинения стал состав преступления: за покушение на убийство предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.

— Ваша честь, я прошу назначить меру пресечения моему подзащитному, не связанную с заключением под стражу, — ответил на вопрос судьи адвокат Грица Андрей Голоднюк.

Гриц заметил, что скрываться от следствия не собирается.

В коротком перерыве между заседанием и оглашением постановления суда репортеры обменивались информацией: некоторым не удалось попасть на заседание, а в трансляции для журналистов почему-то отсутствовал звук. Пытались выяснить, что известно об Андрее Голоднюке: на сайте Адвокатской палаты Москвы указано, что Голоднюк награжден почётной грамотой организации и медалью «За заслуги в защите прав и свобод граждан II степени». По всей вероятности, Голоднюк является адвокатом по назначению.

Перед оглашением постановления суда журналисты пытались задавать Грицу вопросы.

— Борис Владимирович, откуда у вас схема? Вы были знакомы с Татьяной? Вы раскаиваетесь?

И откровенно издевательское:

— Телепатическую связь еще поддерживаете?

Гриц угрюмо смотрел перед собой и молчал.

— Борис Владимирович, а как вы себя чувствуете?

— Смотрите сами, хорошо? — наконец сказал он.

Судья Евгений Найденов в постановлении повторил доводы следствия о том, что Гриц может скрыться от следствия, и заключил Грица под стражу до 23 декабря. Гриц воспринял постановление без эмоций — возникало впечатление, что ему все равно.

Адвокат Голоднюк отказался отвечать на вопросы прессы. «Я и мой подзащитный не даем комментариев», — сказал он журналистам.