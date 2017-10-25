«Мумия». Жанр – комедия

Феерическая история противостояния ученых, чиновничества и представителей нетрадиционной науки разворачивается в Кыргызстане. 14 октября в Баткенской области состоялись шумные похороны женщины IV-V веков нашей эры: мумифицированное тело, 60 лет находившееся в Историческом музее Кыргызстана, захоронили на территории, где оно было раньше найдено. Ученые в ужасе начали писать письма президенту, сам Алмазбек Атамбаев тоже недоволен. Но министерство культуры, инициировавшее процесс, непреклонно: якобы денег на содержание мумии нет, а к тому же она вроде бы как источник «проклятий» на страну. И вообще — ученые хотят отставки министра и готовы его опорочить.

Тело женщины предположительно IV-V веков было найдено в 1956 году в местности Карамык группой советских археологов во главе с Юрием Баруздиным. Мумифицированный труп передали в исторический музей Бишкека для исследований. Через шесть лет после этого Баруздин разбился в автомобильной аварии, и по Киргизской ССР поползли нехорошие слухи о «проклятии» мумии. Правда, очень по необычной причине: якобы охранник музея пообещал, что похоронит тело (так как, по мусульманским законам, умерший человек обязательно должен быть погребен), а потом не выполнил это обещание. И с тех пор на город и на страну постоянно обрушиваются катаклизмы — природные и политические (две революции, например).

Бред? Как бы не так. В Кыргызстане достаточно серьезно относятся к религиозной составляющей, и мумия стала еще одной точкой противостояния между светской частью общества и духовенством. Профессор Американского университета в Центральной Азии, антрополог и историк Чолпон Турдалиева рассказывает «Новой», что в последние двадцать с лишним лет люди, называющие себя «экстрасенсами», едва ли не каждый месяц обивали пороги разных ведомств, требуя захоронения мумии.

В 2017 году они нашли единомышленника. Министр культуры Кыргызстана Туголбай Казаков созвал комиссию по определению целесообразности нахождения мумии в музее. Позиция министерства заключается в том, что за 60 лет с экспонатом не было произведено никаких научных изысканий, а если ее оставить — она будет только «превращаться в прах». Комиссия собралась сплошь из разбирающихся в культуре людей: представителей кыргызского духовенства, сотрудников Минобороны и МВД, а также нескольких сотрудников Комитета национальной безопасности. Пригласили и археологов. «Было трое приглашенных ученых, но двоих из них даже не предупредили, когда эта комиссия будет заседать (а одному дали не тот адрес заседания), — рассказывает Турдалиева. — В итоге туда попала только Кадича Ташбаева (заведующая отделом археологии Института истории и культурного наследия Академии Наук Кыргызстана — В.П.). Она единственная проголосовала против».

Проблема в том, что остальные проголосовали «за», и мумия была похоронена с произнесением молитв и с обрядом жертвоприношения рядом с могилой. Ученые решили не сдаваться и написали по этому поводу письмо президенту страны Алмазбеку Атамбаеву, а также провели 17 октября пресс-конференцию, где назвали происходящее вандализмом. Примечательно, что мероприятие пыталась сорвать экстрасенс Замира Муратбекова, которая заявила, что в случае незахоронения мумии выборы президента 15 октября «были бы кровопролитными». «После ее захоронения в Кыргызстане будет благополучие и расцвет», — заявила она кыргызским СМИ.

Президент Атамбаев тоже не остался в стороне и вроде как встал на сторону ученых. «Я считаю, что это большая ошибка. К сожалению, я узнал это из интернета, когда был в машине, в дороге. Очень сильно расстроился. Это неправильно, — заявил Атамбаев 15 октября во время пресс-конференции после голосования на своем избирательном участке. — Будут те, кого привлекут к ответственности за это. Конечно, не стоит уже выкапывать ее обратно. Нельзя было упускать такую возможность, стоило использовать такую находку в научных целях. Ведь другие страны не могут найти такое. Надо будет — похоронили бы позже, пришло бы время хоронить экспонат после его исследования». Ученые с такой постановкой вопроса — зачем выкапывать теперь — не согласны: Чолпон Турдалиева рассказала, что сейчас идут переговоры с несколькими музеями и университетами (в том числе российскими) о том, чтобы провести исследования мумии у них. А откопать тело все-таки можно, считают археологи: это ведь наука.

Вероятнее всего, у ученых будут проблемы и дальше, поскольку министр культуры Казаков усмотрел в их возмущении попытку снять его с должности. Он тоже созвал пресс-конференцию, на которой сказал, что «пусть его хоть расстреляют, но над мертвыми издеваться нельзя». «Открою вам секрет: очень давно хотят ухода министра культуры с должности, — цитирует Казакова издание kaktus.media. — Эта бедная мумия более 60 лет никому не нужна была. Она стояла просто как экспонат. Все кричат про фараона, так фараон, как и Ленин, - вождь народа. Поэтому их хранят. На это требуются средства и специалисты. А у нас их нет. Я вам откровенно говорю: тут дело не в мумии, а во мне. Если меня сегодня снимут с должности, вопрос решится». Впрочем, после 25 минут пресс-конференции Казаков встал со своего места, заявил, что устал отвечать на вопросы, и ушел со словами: «Пусть эксгумируют, если хотят».

Существует также версия, что мумию похоронили лишь потому, что в прошлом году она сильно обгорела при пожаре в Историческом музее Кыргызстана. Официально эту версию никто не подтверждает, однако ни ученые, ни экстрасенсы тела с прошлого года не видели, а во время похорон оно было накрыто красной материей.