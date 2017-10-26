»Вы и убили-с»

«Когда я сегодня читал сообщения в прессе, большинство из них были направлены не на пожелание здоровья Татьяне Фельгенгауэр и не на осуждение нападавшего, а на попытку осудить государственные СМИ и, в частности, меня… Мы всегда осуждали любое насилие по отношению к любому человеку. Поэтому сейчас, когда нужно думать о здоровье Тани, я обращаюсь к нашим либеральным коллегам: в чувство придите, дождитесь решения суда, а потом уже устраивайте травлю тех, кто никак не причастен к преступлению».

Владимир Соловьев, произнося этот монолог, казался подавленным и даже как будто оправдывающимся: «Это не мы!» Не мы нагнетаем атмосферу ненависти и нетерпимости по отношению к любым инакомыслящим, не мы показываем на них пальцем. Мы за мир!

Но уже на следующий день на смену растерянности и досаде пришли злость и обида. Как это так? Нас, настоящих патриотов, гуманистов, миротворцев, смеет судить и осуждать какое-то либеральное отребье в своих фейсбуках. Встанем, как один. Скажем: не дадим!

Лучшая защита, как известно, нападение. И сотрудники канала «Россия 24», где совсем недавно выводили на чистую воду как врагов народа журналистов Татьяну Фельгенгауэр, Александра Плющева и все «Эхо Москвы», ринулись в бой. При этом дать отпор клеветникам-либералам призвали того же корреспондента, что сначала сочинял эти пасквили, а потом был отправлен на радиостанцию освещать покушение на одну из «героинь» его творений. В общем, певец одной темы. Возмущенный постами в фейсбуке, авторы коих утверждали, что канал «Россия 24» сеет-де ненависть, а его самого, Антона Подковенко, и вовсе обзывали негодяем и подонком, он с видом морального авторитета наставлял неразумных: «Критика — это что-то конструктивное, а тут одни эмоции. Наклеивать ярлыки, делать странные конспирологические выводы — любимое занятие журналистов либерального толка. Пресловутые либералы и сопутствующие СМИ сами эту ненависть и разжигают. Речь, что удивительно, еще и про Владимира Соловьева. При чем тут он вообще?»

Действительно, при чем? Соловьев же еще неделю назад, осудив либеральную травлю, которой якобы подверглись создатели сериала «Спящие», возгласил: «Нам надо научиться разговаривать друг с другом. Нам надо понижать агрессию». А тут с ним самим такая печаль приключилась. Затравили-замучили. Он и оскорбился не на шутку. Владимир Рудольфович вообще часто обижается, но обидчикам спуску не дает. То Урганта за шутку с «соловьиным пометом» отчитает, то популярного блогера Юрия Дудя пристыдит. Представьте: какого-то сопляка все вдруг начали называть лучшим интервьюером страны, тогда как и малым детям известно, что «лучший интервьюер» по версии «ТЭФИ» он, Владимир Соловьев!

И вот в своей программе «Полный контакт» на радио «Вести FM» этот миротворец, этот кот Леопольд уделал зарвавшегося юнца. «Дудь! — вопил он нечеловеческим голосом. — Твоя жалкая попытка быть Шнуром в журналистике бездарна, как и ты. Мальчик, ну очнись! Сесть в кадр, читать написанные неясно кем вопросы и делать вид, что ты худой кокаинист, и смеяться и материться — не делает тебя журналистом…»

На сей же раз Соловьева до глубины души оскорбила ведущая радиостанции «Эхо Москвы» Ксения Ларина, опубликовав на своей странице в фейсбуке фотографии заляпанного кровью пола в гостевой на «Эхе» и написав в сердцах: «Теперь на работе так. Соловьев очень хотел, скотина. Кто, говорит, заткнет их поганые рты? Нашлись добровольцы».

Уязвило и, похоже, даже напугало Соловьева не грубое слово в этом посте, а приписанная ему подстрекательская фраза «заткнуть рты», которую он то ли предпочел забыть, то ли действительно забыл. Утром в радиоэфире ведущий и его гость историк Гаспарян прошлись по моральному облику Лариной («это откровенная сволочь»), а также обвинили Ларину во лжи («как известно, за весь вчерашний день они (эховцы) не нашли подтверждения этих слов, хотя все эфиры «Вестей FM» есть на YouTube»).

Слава богу, все эфиры действительно есть на YouTube. Немного изыскательской работы — и вот они, эти слова, полюбуйтесь. 21 февраля 2017 года в утреннем радиоэфире Соловьев напустился на ту же Ларину, разместившую в том же фейсбуке возмутивший его пост на смерть полпреда ООН Чуркина. «Вы, Ларина, просто дрянь! И начальник ваш — весь трясущий своими седыми взлохмаченными кудрями, вечно пытающийся пролезать в какую-нибудь очередную начальственную задницу — такая же дрянь». И через несколько минут: «Никто ничего не делает, чтобы заткнуть их поганые рты. Оскорбляют Россию, президента, россиян — и ничего. Безнаказанность порождает беспредел… Ну да». Поскольку это радио, то многие по старинке его именно слушают, хотя у большинства радиопрограмм есть теперь и видеоверсия. Только посмотрев ее, можно понять, что это Соловьев с монитора читает отклик кого-то из благодарных слушателей. Без комментариев, еще и кивнув в конце одобрительно: «Ну да».

«А извиняться и признавать ошибки либералы не умеют», — горестно вздыхал этот кристально честный и чистый человек, который в своем радиоэфире особенно откровенен и выразителен.

Слова, адресованные не угодившему ему слушателю: «Представься, мразь» — стали интернетовским мемом.

В телеэфире он более сдержан в словах, предпочитая прямым ругательствам и оскорблениям иные выразительные средства: фиглярство, глумливые интонации, пародийный акцент. Впрочем, и в телеэфире этой недели Соловьев вновь и вновь обличал «одну гражданку» с «Эха», которая якобы его оклеветала, предлагал всерьез разобраться, по чьей вине произошло нападение на журналистку, и клеймил либералов, развязавших травлю государственных СМИ.

Его попытался урезонить телеведущий Андрей Максимов: «Когда ранили сотрудника радиостанции, не надо наезжать на других сотрудников, прежде всего надо выразить сочувствие». На этих словах подскочил на месте, словно укушенный, наставник молодых журналистов Виталий Третьяков: «Я пришел не высказывать соболезнование, а обсудить политическую и психологическую ситуацию вокруг этого. Я обращаюсь к телезрителям. Они не знают, что развернулось в сети, в блогах. Эти люди, которые сами себя называют либералами, они в своем гетто в буквальном смысле сошли с ума… Они ненавидят Путина, Россию. Вы этого не знаете, вы не читаете их всех».

«Вот мы с вами и создали атмосферу, при которой еще один сумасшедший с ножом пойдет убивать», — откликнулся на пламенную речь Третьякова режиссер Иосиф Райхельгауз. Прозвучало совсем по Достоевскому: «Вы и убили-с».