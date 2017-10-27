«В посольстве прекрасно понимают ситуацию»

С 23 августа была приостановлена выдача американских виз в консульских учреждениях США в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. А с 1 сентября она возобновилась, но только в Москве. Срок рассмотрения стандартной визы В1/В2 (бизнес и туризм) был продлен до 85 календарных дней.

Некоторые россияне решили, что проще не ждать, а поехать за американской визой за границу — тем более что Госдеп США официально заявил о такой возможности.

Среди самых очевидных направлений — страны Балтии: сравнительно недалеко, а очереди в посольствах небольшие, по крайней мере, пока. В посольствах США в Вильнюсе, Риге и Таллине уже говорят об увеличении числа заявок со стороны россиян, а местные турагентства начали формулировать первые предложения для новой категории поездок — туров за визами.

Ситуация с американскими визами приводит к тому, что все, кто планировал поехать в США в ближайшие полгода, вынуждены сильно скорректировать планы.

Для тех, кто не готов откладывать поездку на неопределенный срок, выход есть — подать документы на визу в другом государстве. О том, что такая опция существует, в конце сентября заявила официальный представитель посольства США в Москве Мария Олсон. И это обычная практика, а не особое исключение, сделанное для россиян: согласно законодательству США, гражданин любой страны может запросить визу в любом государстве. Каждая заявка рассматривается индивидуально, вне зависимости от места подачи.

Для жителей западной части России одно из возможных направлений — Литва, Латвия или Эстония. Для этого, правда, нужно иметь шенгенскую визу, зато ехать сравнительно недалеко: от Санкт-Петербурга, где еще недавно работало свое американское консульство, до Таллина — 350 километров, и регулярно ходят рейсовые автобусы. Перелет из Москвы или Петербурга в любую из балтийских столиц — около полутора часов.

«Я записалась на собеседование на 23 августа — это оказался первый день, когда их перестали проводить, — рассказывает Анна Темкина, жительница Петербурга. — Еще два дня я пыталась прорваться по московской линии, там никто не отвечал, а если отвечал, то ничего не знали — был хаос. А потом решила попробовать подать документы в Эстонию, дозвонилась, и мне сказали, что я имею на это право».

Конечно, и в таком варианте есть свои бюрократические издержки. К примеру, если заявление подается повторно, анкету надо заполнять заново. И консульский сбор (его размер фиксированный, вне зависимости от страны подачи — 160 долларов) не возвращается: то есть Анне пришлось платить дважды, сначала в России, потом в Эстонии.

Еще одна важная деталь — в стране подачи заявления на визу нужно иметь контактный адрес, куда готовые документы можно будет переслать курьерской службой, или дожидаться решения лично.

В Эстонии процедура получения визы оказалось куда более быстрой, чем в России. «Записаться на собеседование оказалось возможно через два дня, — говорит Анна. — В посольстве отношение было доброжелательное, было ощущение, что они прекрасно понимают ситуацию. Уже на следующий день мне пришло смс о том, что мои документы готовы и переданы курьеру». В посольстве США в Таллине подтверждают, что готовы принимать заявки от российских граждан (как и от граждан любых других стран) и говорят, что их количество возросло. «Сейчас время ожидания собеседования составляет до недели, однако мы советуем заявителям подавать документы, по возможности, заранее», — сообщают в посольстве.

Та же ситуация — в американском посольстве в Риге. «В последнее время количество граждан России, которые подают заявку на получение визы в консульский отдел посольства США в Риге, значительно выросло, — сообщили «Новой газете» в пресс-службе ведомства. — На данный момент мы не располагаем конкретными числами, однако очередь на получение виз для нерезидентов Латвии гораздо длиннее, чем ранее. График собеседований в консульском отделе более интенсивен».

Об увеличении числа заявителей из России говорят и в посольстве в Вильнюсе. Там на эту ситуацию реагируют первые турагентства — и начинают формулировать предложения для россиян. «Мы специально сформировали несколько пакетов, — говорит Анна Антонова, основатель молодого турагентства Bianca&Franca Tours в Вильнюсе. — Один короткий — тур выходного дня. Наш клиент прилетает в четверг вечером или пятницу утром, в пятницу же идет в посольство на собеседование, а в понедельник получает документы и уезжает обратно. В выходные — экскурсия по городу, поездка в Каунас или Тракай. Понятно, что поток будет только расти — возможно, через какое-то время американцы не будут успевать выдать визу за один-два дня. Поэтому мы приготовили еще один пакет — недельный тур с отдыхом в Друскининкай».

Анна говорит, что за последний месяц (предложение запустили в конце сентября) было всего несколько клиентов, но на будущие месяца пакеты уже раскупают.