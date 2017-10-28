«Ящик Пандоры»: чего боится академик Чубарьян?

Одной из главных неожиданностей недавнего заседания президиума ВАК, на котором министру Мединскому было решено сохранить докторскую степень вопреки рекомендации Экспертного совета ВАК по истории, стало красочное и эмоциональное выступление академика Александра Чубарьяна. Не будучи членом Комиссии, он прибыл по личному приглашению её председателя В. М. Филиппова, чтобы напомнить собравшимся об опасности некоторых чрезмерно принципиальных решений:

«Вы знаете, что получится при этом нашем прецеденте? Двадцать (sic!) лет назад нельзя было написать диссертацию, не написав в ней, что методология является методологией марксизма-ленинизма. Так что, мы будем отменять эти диссертации, что ли? Представляете, куда мы придем? Здесь кто-то сказал, что мы открываем ящик Пандоры…»

Об этом же говорил в начале заседания и сам министр Мединский, сказавший, что отнять у него степень за ненаучность — значит «выпустить джинна из бутылки».

Возмущение академика многие, вероятно, тоже захотят объяснить беспокойством за собственную степень — Александр Оганович защищал докторскую на тему «В.И. Ленин и формирование советской внешней политики (1917—1922)». Однако такое объяснение представляется поверхностным: на самом деле речь шла, по всей видимости, о совсем другом «ящике Пандоры».

Едва ли не самое странное умолчание в той бурной дискуссии, которая развернулась вокруг диссертации министра, обстоятельств её защиты и утверждения в ВАК, — это отсутствие почти во всех высказываниях и статьях какого-либо упоминания имени небезызвестного А.А. Данилова, бывшего заместителем председателя Экспертного совета по истории в то время, когда в совете должна была утверждаться защита Мединского (декабрь 2011 года). А между тем, профессор Данилов, выражаясь метафорически, — главное звено, связующее воедино два самых громких диссертационных скандала в новейшей истории России. И оба они, что само по себе выглядит столь же символически, сколь и неожиданно, затронули именно историческую науку.

Первый разгорелся в ноябре 2012 года. Расследование обстоятельств защиты диссертации директора СУНЦ Андриянова привело к созданию специальной комиссии Минобрнауки во главе с замминистра Федюкиным, которая 31 января следующего года вынесла сенсационный вердикт: диссертационный совет Д 212.154.01 при МПГУ, возглавлявшийся Даниловым, был фактически признан «фабрикой фальшивых диссертаций», 17 защитившихся в нём «исследователей» комиссия рекомендовала лишить учёной степени. Что касается самого Данилова, в итоговом докладе содержится недвусмысленная рекомендация «рассмотреть вопрос о несовместимости дальнейшей работы председателя диссертационного совета Д 212.154.01 д.и.н., профессора А.А. Данилова и в составе экспертного совета ВАК по истории, и в качестве руководителя диссертационного совета, а также о целесообразности в дальнейшем занимать руководящие должности в системе аттестации научных и научно-педагогических кадров».

Вскоре после публикации доклада Данилов был уволен из МПГУ и лишился должности зампредседателя Экспертного совета ВАК. Сам он в интервью журналисту Роману Доброхотову заявил: «С началом работы комиссии я подал заявление на имя председателя ВАК с просьбой вывести меня из экспертного совета по истории ввиду конфликта интересов при последующем рассмотрении апелляций по работам, защищенным в нашем диссертационном совете. Копия этого заявления была передана в комиссию. Кроме того, я и так должен был уходить из ВАК в связи с ротацией».

Это заявление до странности напоминает слова нынешнего председателя того же совета П.Ю. Уварова, который теперь отрицает очевидную связь своей скорой отставки с не понравившимся высокому начальству заключением ЭС ВАК о ненаучности диссертации Мединского: «Я бы ушел в любом случае, просто потому, что четыре года — это срок моей ротации». Однако, как ни относись к этой формуле в последнем случае, про Данилова можно сказать определённо: до скандала священная ротация не затрагивала его ни много, ни мало тринадцать лет! Заместителем председателя ЭС ВАК по истории он стал в 1999 году.

Изучение «Диссернетом» диссертаций, защищённых в совете Д 212.154.01 при МПГУ, даёт все основания предполагать, что «фабрика» заработала не сильно позднее этой даты: хотя комиссия Минобрнауки не забиралась так далеко в прошлое, отдельные случаи привлекли внимание общественности благодаря фигуре известного политика Олега Митволя. Его кандидатская была защищена в 2002 году, докторская — в 2004. Та и другая — под руководством Данилова и в его совете. Обе по данным «Диссернета» списаны чуть ли не целиком.

Более того, Митволь, согласно тем же данным, чуть ли не сразу сам стал активным сотрудником «фабрики», причём среди его «клиентов» оказался ряд заметных людей: уже в 2003 году под его руководством защищается С.Б. Абрамов, министр финансов, а позднее премьер-министр и затем и.о. президента Чеченской республики; в том же году — известный бизнесмен Вячеслав Лейбман и нынешний сенатор от Курской области Виталий Богданов. Также под руководством Митволя в МПГУ в последующие годы защитились, например, такие влиятельные персоны, как занимавший в разное время должности заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ и вице-президента «Алросы» Ринат Гизатулин (в 2006 г.) и Дмитрий Беланович, ныне глава департамента в Минприроды (в 2008 г.). В диссертациях всех перечисленных «Диссернет» обнаружил массовые заимствования без ссылок на источники.

Экскурс в историю раннего периода даниловской «фабрики» здесь не случаен: с 1998 года, когда ВАК впервые была подчинена Министерству образования, защиты утверждались Экспертным советом ВАК, а степень присваивалась министерством — как и сейчас.

ЭС ВАК по истории в 1999 году возглавил не кто иной, как А.О. Чубарьян, чьим заместителем и стал Данилов. А министром образования с 1998 года был В.М. Филиппов, сейчас в новой ипостаси председателя ВАК бросивший Чубарьяна на защиту степени Мединского.

Подобное внезапное рвение обоих учёных мужей, признаться, наводит на мысль, что упоминавшийся «ящик Пандоры», крышку которого приоткрыло дело Мединского — это как раз многолетняя активная деятельность Данилова в ВАК. В первый раз она приоткрылась в 2013 году, но тогда всё внимание оказалось приковано к диссертационному совету МПГУ — однако роль Данилова как зампредседателя ЭС ВАК по истории могла быть гораздо более масштабной, поскольку, как показал случай министра культуры, ЭС на момент создания комиссии Федюкина явно покрывал не только «клиентов» совета Д 212.154.01. В опубликованном на сайте ВАК списке докторских, утверждённых одним предновогодним решением президиума в 2011 году, мы встречаем и фамилию «даниловской» О.В. Баландиной, лишённой степени в результате расследования Минобрнауки, и фамилию защищавшегося в РГСУ Мединского. Даже «почерк» похожий — министр, как мы помним, в своём вывешенном на сайте ВАК автореферате приписал себе пять монографий, из которых четыре не существуют в природе даже по его собственному признанию (из второй и третьей редакции автореферата они исчезли); у Баландиной, согласно выводам комиссии Федюкина, из 16 заявленных статей никогда не публиковались 15.

Теперь, когда благодаря свидетельствам некоторых членов тогдашнего ЭС ВАК по истории стало известно, что заседание, на котором должна была утверждаться защита Мединского, так никогда и не состоялось, и что целый ряд диссертаций в нарушение законного порядка был утверждён в самом конце 2011 год «автоматически», стойкое нежелание Филиппова продемонстрировать членам ВАК заключение ЭС по диссертации министра культуры предстаёт в новом свете. Константин Аверьянов, ныне официальный представитель Мединского, утверждал на недавнем заседании президиума, что подписал это заключение в качестве докладчика (при этом на пресс-конференции ТАСС 18 октября он уклонился от ответа на прямой вопрос, помнит ли он само рассмотрение, о фиктивности которого заявили его бывшие коллеги); однако подписывал ли его председатель ЭС, как это положено по регламенту?

Председателем в то время был академик Пивоваров, который заявил, что никакого утверждения диссертации Мединского в ЭС не помнит. Аверьянов подверг сомнению его свидетельство, сказав на той же пресс-конференции, что Пивоваров в ВАК почти не бывал. Но если это так, то за него должен был расписываться зампредседателя — и никто из помнящих те обстоятельства не сомневается, что если оригинал заключения будет предъявлен общественности, несмотря на сопротивление Филиппова, — то мы увидим под ним подпись Данилова.

Дело Мединского, если опубликовать хранящиеся под спудом в ВАК материалы, неизбежно приведёт к новому расследованию деятельности Данилова — некоторые нити тянутся даже к «фабрике» в МПГУ: комиссия Федюкина констатировала в своём отчёте, что почти четверть попавших в поле её зрения диссертантов были сотрудниками РГСУ, а упоминавшийся выше Митволь минимум дважды выступал официальным оппонентом в МПГУ совместно с А.А. Королёвым, который был также оппонентом у Мединского (защиты Е.Г. Смирновой и И.Б. Шилиной в 2008 г.). Кроме того, Данилов и Мединский, как и научный консультант последнего В.И. Жуков, были избраны 2 июня 2011 года сопредседателями «Научно-педагогического союза историков России», учредительный съезд которого проходил также в РГСУ.

Знал ли возглавлявший ЭС ВАК по истории в 1999-2007 гг. академик Чубарьян, что его заместитель Данилов все эти годы с очевидностью покрывал в совете диссертации клиентов своей «фабрики»? Знал ли бывший министром образования до 2004 г. Филиппов, какие дела творились в Экспертном совете подведомственной ему ВАК? Точно ответить на этот вопрос не представляется возможным, но, судя по их поведению в истории с Мединским, оба они очень не хотят, чтобы он был задан во всеуслышание. И если решение Филиппова позвать на помощь давно не имеющего отношения к ВАК академика (к чьему авторитету теперь громогласно апеллирует замминистра Трубников, столкнувшийся с возмущением научной общественности после скандального заседания президиума 20 октября) — не случайное совпадение, то обоим будет очень нелегко сохранить доброе имя, когда ящик Пандоры, вопреки их сопротивлению, будет всё же открыт.

От имени «Диссернета» — основатели сообщества Михаил Гельфанд (член президиума ВАК), Андрей Ростовцев (доктор ф.м. наук), Андрей Заякин, Сергей Пархоменко.