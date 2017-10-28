«Почему они не внесли Освальда в список подозрительных?»

Рассекреченные документы вновь вернули дискуссию о возможном «русском следе» в деле об убийстве президента США. Среди опубликованных документов, в частности, есть доклад ЦРУ от 23 ноября 1963 года, в котором сказано, что убийца президента Ли Харви Освальд встречался с советским консулом, названным в докладе «офицером КГБ». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли усилить публикация документов о Кеннеди антироссийские настроения, уже заявил, что в Кремле предпочитают заниматься «вопросами настоящего и будущего, учась на уроках прошлого».

Дело в том, что бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд в 1959 году в качестве туриста приехал в СССР, где подал заявление с просьбой предоставить ему советское гражданство, два с лишним года работал на радиозаводе в Минске, получая материальное пособие от Красного Креста и находясь под плотным и непрерывным наблюдением «компетентных органов», женился на нашей соотечественнице, затем запросился на родину и с трудом получил выездную визу, причем его делом занимались на советских и американских высотах. Возвратившись в Америку, он не смог найти достойную работу, раздражался повышенным вниманием со стороны ФБР, даже планировал угнать самолет на Кубу и опять задумался о переезде в СССР.

За два месяца до покушения на Кеннеди, действительно неожиданно, явился в советское посольство в Мексике — с просьбой о визе. По удивительному стечению обстоятельств отказ в визе был подписан в Москве 22 ноября 1963 года — в тот самый день, когда с верхнего этажа книжного склада в Далласе раздались выстрелы, оборвавшие жизнь американского президента.

Полковник в отставке Олег Нечипоренко и был тем самым сотрудником внешней контрразведки КГБ, дважды встречавшимся с Освальдом в Мехико (где Нечипоренко работал «под прикрытием» в советском консульстве). В начале 90-х Нечипоренко издал в США книгу об убийстве Кеннеди, в которой подробно описывается вся история с пребыванием Освальда в СССР и его контактах с КГБ. При этом мне кажется очевидным, что написание этой книги (и сам допуск полковника к оперативным материалам) было санкционировано — то есть можно считать его версию сугубо официальной. Тем не менее мне она кажется вполне убедительной, тем более что Нечипоренко даже приглашали в качестве эксперта на конференции, посвященные расследованию «преступления века».

С Олегом Максимовичем мы когда-то были знакомы, на днях я отыскал его телефон и попросил прокомментировать появление в открытом доступе рассекреченных материалов ЦРУ. Конечно, трудно было рассчитывать, что кто-то уже успел изучить и осмыслить весь этот массив документов. Но — в самом первом приближении — можно ли считать какие-то из них действительно новыми? Могут ли какие-то из них пролить свет на далласскую трагедию более чем полувековой давности? Можно ли, по мнению профессионала-разведчика, ожидать каких-то неожиданностей в следующей анонсированной порции секретных материалов?

— Естественно, на подробный комментарий по поводу всего массива материалов я сейчас не решусь. Скажу только, что никаких особенных новостей не ждал и не думаю, что они появятся в дальнейшем. Пока мне кажется, что не стали доступными документы по поводу того, как сами американцы работали с Освальдом сами и почему, подозревая его в сотрудничестве с нашей разведкой, даже не внесли в список подозрительных лиц, составленный перед визитом президента в Техас. Впрочем, мне понятно, почему эти документы не рассекретили. Во-первых, не хочется раскрывать свои методы. Во-вторых, ни одна спецслужба свои ляпы предъявлять на всеобщее обозрение не станет.