Две Каталонии осмысляют положение

В понедельник утром Барселона выглядела, как обычно. Будто в предыдущие недели ничего не произошло. Никакого повышенного присутствия силовиков, заполненные покупателями магазины и толпы туристов на центральном бульваре Рамбла. Над зданиями городской мэрии и регионального правительства Каталонии привычно развевались три флага: полосатый желто-красный флаг каталонской автономии, испанский и синее полотнище Евросоюза.

Это был первый день после наполненного политическими страстями и уличными демонстрациями уикенда. Люди вышли на работу, в том числе государственные служащие Каталонии. Детей проводили в школу.

И все же обстановка была неопределенной и напряженной. Каталония живет в двух параллельных мирах. Революционные события, потрясшие регион после того, как 1 октября там состоялся референдум о независимости, а в прошлую пятницу парламент провозгласил независимую «Республику Каталонию», привели к положению, напоминавшему двоевластие. Однако появились признаки ослабления сепаратистов.

Совершенно очевидно, что существуют две Каталонии. В референдуме 1 октября, на котором 90 с лишним процентов пришедших к урнам проголосовали за отделение от Испании, явка не составила и половины. Остальные не пошли голосовать, потому что референдум был неконституционным.

В региональном парламенте перед принятием декларации о независимости тоже без малого половина депутатов покинула зал, считая сам факт голосования неконституционным. «За» проголосовали 70 депутатов, при том что в законодательном органе 135 мест. Резолюция не была опубликована ни в одном из официальных бюллетеней.

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон в понедельник утром как ни в чем не бывало обратился к гражданам с приветствием bon dia и вывесил в инстаграмме фото на рабочем месте в доме правительства. Хотя неизвестно, когда этот снимок сделан и действительно ли председатель женералитета находится в здании. Барселона полнится слухами о его местонахождении. В заявлении из тюрьмы один из лидеров сепаратистов Жорди Санчес призвал к «сопротивлению в духе Ганди».

Пучдемону и членам его правительства грозит суд по обвинению в мятеже, если они не подчинятся решению об их увольнении и тем самым узурпируют должности, на которые уже назначены другие.

В конце прошлой недели премьер-министр Испании Мариано Рахой в соответствии со статьей 155 испанской конституции, распустил правительство Каталонии, взял на себя всю полноту власти в регионе и поручил министрам своего кабинета выполнять функции уволенных каталонских министров. Министр внутренних дел взял командование над региональной полицией, и в воскресенье полицейские участки выполнили приказ снять официальные портреты Пучдемона.

Мадрид закрыл Совет публичной дипломатии Каталонии, ее представительства за рубежом. В Брюсселе уволен в отставку постоянный представитель Каталонии при ЕС Амадеу Альтафадж, который в эти дни встречался здесь с прессой, призывая Еврокомиссию оказать влияние на Мадрид. ЕС занял нейтральную позицию и поддержал конституцию Испании. По сообщению мадридской газеты El Pais, испанские прокуроры планируют начать расследование против Пучдемона и его министров по обвинению в организации мятежа.

В понедельник днем каталонский парламент признал решение о своем роспуске, подчинившись тем самым Мадриду. Он перестает работать до проведения новых досрочных выборов. Назначенное на вторник заседание его президиума отменено, поскольку парламент распущен. Но пока неясно, сколько депутатов выступили за это решение. Спикер парламента Карме Форкадель, например, твитнула, что останется на посту до новых выборов.

Голосование назначено на 21 декабря. По его итогам будет сформировано новое правительство автономного региона. Для сепаратистов это сложный стратегический выбор. Если они примут участие, то признают тем самым распоряжения Мадрида и поражение своей республики. Если нет, то останутся на четыре года вне властных структур каталонской автономии. Даже Пучдемон, пока он не осужден и не в тюрьме, может вести кампанию и участвовать в выборах.

Решающим сейчас будет поведение 200 тысяч государственных служащих региона: подчинятся они своим новым начальникам, назначенным из Мадрида, или объявят бойкот. Сепаратистские партии, которые уже считают регион независимым государством, призвали к гражданскому неповиновению и отказу выполнять распоряжения эмиссаров Мадрида. Пучдемон выступил с призывом к «демократическому противостоянию», но пока не прояснил свою позицию относительно новых выборов.

Если провозглашение республики сопровождалось многолюдными и эмоциональными, со слезами на глазах, демонстрациями сторонников независимости, то в воскресенье в Барселоне прошла огромная манифестация в поддержку единства Испании. По данным организаторов, в ней приняли участие более миллиона человек, полиция насчитала около 300 тысяч.

Колонны шли по улицам с лозунгами «Не допустим распада Испании», «Да здравствует Испания», «Пучдемона – в тюрьму». Шествие под девизом «Мы все - Каталония. Здравый смысл за сосуществование» организовало движение Гражданское общество Каталонии (Societat Civil Catalana), и в нем приняли участие представители большинства политических партий Испании и Каталонии.

Те, кто против отделения от Испании, опасаются тяжелейших экономических последствий. Информационные агентства сообщают, что около 1700 компаний перевели свои юридические адреса из Каталонии в другие районы Испании и за рубеж.

Поддержка требования независимости, возможно, начинает слабеть. В понедельник в газете El Mundo опубликованы данные опроса, проведенного агентством Sigma Dos с 23 по 26 октября, то есть еще до провозглашения независимости. 76 процентов каталонцев сказали, что они за организацию официального референдума. Но только 34 процента проголосовали бы на нем за отделение от Испании. Если сепаратисты примут участие в декабрьских выборах, то они получат 65 из 135 мест в региональном парламенте вместо 72 в ныне распущенном.

По мнению наблюдателей, наиболее умеренное и прагматичное крыло сепаратистского движения скорее всего поняло, что не сможет далеко продвинуться по пути к независимости, но радикальные элементы останутся в параллельном мире своей новой республики.