«Амина ко мне не доехала…»

Сегодня на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха, что под Киевом, неизвестные обстреляли автомобиль, в котором ехали Амина Окуева и Адам Осмаев. Около девяти вечера по местному времени об этом написал в фейсбуке народный депутат, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко.В результате полученных ранений в голову Амина Окуева, 1983 года рождения, лейтенант ВСУ, Народный герой Украины (негосударственная награда, которую учредили волонтеры, — О. М.) скончалась. Адам Осмаев тоже ранен, но, по словам Геращенко, его жизнь вне опасности.

На месте работают оперативно-следственные группы, туда выехал начальник Национальной полиции Сергей Князев. Говорят о диверсионной группе, совершившей покушение. Известий о том, что кто-либо задержан по горячим следам, пока нет. В Киевской области, по сообщению пресс-секретаря Нацполиции Ярослава Тракало, введен план-перехват «Сирена».

Примечательно: одним из первых, кто сообщил трагическую весть, стал народный депутат Игорь Мосийчук, который сам лежит в реанимации после ранений, полученных в результате другого теракта — 25 октября.

Напомню: 25 октября Мосийчук, его охранник Руслан Кушнир, украинский политолог Виталий Бала и еще два человека, мужчина и женщина, проходившие рядом с жилым многоэтажным домом, где также расположен и офис телеканала «Эспрессо», стали жертвами направленного взрыва. Взрывное устройство (тротиловый эквивалент — 400-600 гр.) находилось на мопеде, припаркованном недалеко от входа. «Адская машинка», по словам представителей прокуратуры, содержала 7-мм пульки. Двое погибших (телохранитель и прохожий, Михаил Мормиль), трое раненных, выбитые взрывной волной окна, иссеченная осколками стена в одном из помещений телеканала, где никто не пострадал лишь по счастливой случайности…

Взрыв и тогда квалифицировали как теракт. Версий выдвинули несколько, политического и личного характера. Сам Игорь Мосийчук высказал уверенность: «Заказчики сидят в Москве, исполнители — киевские, не исключено, что из патриотической среды». Коллега и однопартиец Мосийчука, нардеп от Радикальной партии Дмитрий Линько написал в соцсетях, что теракт — «дело рук Кадырова, сомнений нет!», но позже удалил пост со своей страницы.

В 2014-м Рамзан Кадыров, действительно, поручил правоохранительным органам и спецподразделениям Чечни завести уголовные дела против депутатов Рады Юрия Березы, Андрея Левуса и Игоря Мосийчука ( все депутаты — экс-участники АТО, — О. М.) и доставить их в Чечню. В своем инстаграме Кадыров объяснил, за что: «…Они публично поддержали террористов, причастных к гибели в Грозном 14 сотрудников полиции. Мы и ранее предполагали, что украинские фашисты и националисты оказывают финансовую или иную помощь остаткам террористов на Кавказе. Сейчас никаких сомнений не осталось». В этом же тексте Рамзан Кадыров писал о необходимости доставки в Чечню «указанных лиц, а также Исы Мунаева».

Амина Окуева и Иса Мунаев. Кадр: октябрь 2014 года.

Генерал Иса Мунаев, комбат добровольческого батальона имени Джохара Дудаева, погиб зимой 2015-го на Донбассе в боях за Дебальцево. Амина Окуева была пресс-секретарем Исы Мунаева. После гибели Мунаева батальон возглавил Адам Осмаев.

1 июня 2017 года, в Киеве, гражданин РФ Артур Денисултанов, криминальный авторитет по кличке «Динго», представившись французским журналистом, совершил дерзкую попытку покушения на супругов ― стрелял в них прямо в машине. («Новая газета» писала об этой в высшей степени запутанной истории, — О. М.) Адам был ранен, ситуацию спасла Амина, сумевшая открыть ответный огонь из личного оружия.

Пистолет Окуевой на месте покушения. Фото: Facebook

По словам следователей, киллер получил тяжелые ранения в позвоночник, но выжил и, надо полагать, подвергся допросу: больше о судьбе Денисултанова прокуратура ничего публично не сообщала.

И вот ― страшное продолжение.

«Только что стало известно об убийстве Амины Окуевой, моей помощницы, пресс-секретаря батальона имени Джохара Дудаева», — написал Мосийчук в фейсбуке. ― Вчера ( т.е., 29 октября, ― О. М.) мы списывались ― договорились с ней о встрече. Амина ко мне не доехала…»

Киев