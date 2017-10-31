Дай на дипиай

В ноябре вступит в силу закон о запрете средств обхода блокировок запрещенных сайтов, то есть анонимайзеров, прокси-серверов и VPN-сервисов. Еще на этапе разработки документа эксперты предупреждали, что так, как хотелось бы законодателям, инициатива работать не будет, хотя бы потому, что на смену уже заблокированным анонимайзерам будет появляться неограниченное количество новых. Бороться с VPN еще сложнее. Для того чтобы его блокировать, необходимо специальное дорогостоящее оборудование для глубокого анализа пользовательского трафика.

Без подобного инструментария, DPI-оборудования (deep packet inspection), полноценно реализовать принятый закон попросту невозможно. К аналогичному выводу пришел в конце сентября сам Роскомнадзор, потребовав от провайдеров его установки.

Однако требования ведомства из-за высокой стоимости невыполнимы для многих некрупных провайдеров и приведут к их уходу с рынка, предупреждает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Свои аргументы эксперты подробно изложили в письме к главе Роскомнадзора Александру Жарову и министру связи Николаю Никифорову.

«В условиях текущей стоимости оборудования для такого анализа следствием фактически безальтернативного подхода будет необходимость продажи малого и среднего операторского бизнеса крупным операторам связи по низкой цене», — говорится в заключении РАЭК.

По подсчетам Института исследования интернета (ИИИ), в целом на разработку и внедрение DPI потребуется около $5 млрд, а поддержка системы обойдется еще в $1 млрд в год. У небольших провайдеров попросту нет средств на закупку специальных технических средств. Таких операторов (до 3 тысяч абонентов) в России порядка 1000. По словам исполнительного директора Общества защиты интернета Михаила Климарева, минимальная стоимость оборудования DPI — порядка 200 тысяч рублей. В случае отказа от установки провайдера ждут штрафы, отзыв лицензии и уход с рынка.

«Кажется, 200 тысяч — это немного, но если посчитать экономику, то выяснится следующее: при среднемесячном платеже за услуги в 300 рублей годовая выручка такого оператора составит приблизительно 10,8 миллиона. А доходность такого бизнеса порядка 5%, то есть прибыль в год — 500 тысяч рублей, не считая процентов по банковским кредитам и прочего. Получается, что оператор будет вынужден отдать половину годовой прибыли на бесполезное для него оборудование, которое еще и ухудшает качество услуг», — объясняет Климарев.

Как считает директор по стратегическим проектам ИИИ Ирина Левова, «при таких расценках маленьким операторам придется покупать услугу у вышестоящих операторов». Однако и за эти услуги придется заплатить немалую сумму, зачастую сопоставимую с внедрением собственного оборудования.

В результате пострадают не только многие провайдеры, но и пользователи. Монополизация рынка крупными провайдерами, у которых есть возможность установки DPI, автоматически приведет к росту на услуги. Кроме того, пытаясь компенсировать свои расходы, небольшие операторы начнут повышать цены на обслуживание.

«Даже если государство напрямую не играет на крупных игроков рынка, то сама его политика не оставляет в конечном счете места для мелких и средних игроков. Многие будут блокировать «по старому», пока штрафы за «неправильную» блокировку не станут настолько большими, что проще будет закрыться», — говорит исполнительный директор ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов.

С учетом того, что в подготовке отчета РАЭК, раскритиковавшего проект приказа Роскомнадзора, принимали участие представители крупных провайдеров, речь вряд ли идет об их желании монополизировать рынок. Ведомство попросту перекладывает ответственность за некачественное исполнение законодательства о блокировках на операторов, считает Ирина Левова.

Роскомнадзор вынужден исполнять, а на самом деле лишь пытаться исполнять технически нереализуемые законы, принятые Госдумой. По сути, неисполнимые требования, выдвигаемые к операторам, послужат Роскомнадзору «алиби», когда неэффективность закона о блокировках станет очевидна и законодателям. Ответственность легко можно будет свалить на нехватку средств и сопротивление провайдеров.

«Роскомнадзору для осуществления своих полномочий, которые регулятор постоянно пытается расширить, ничего не остается, кроме как заставить операторов устанавливать DPI, — подтверждает ведущий аналитик РАЭК Карен Казарян, — Но есть ощущение, что чиновники технически безграмотны и не совсем понимают суть своих требований».

Высокая стоимость — не единственная проблема DPI-оборудования: его установка также приведет к резкому ухудшению качества связи. По словам экспертов, скорость доступа может упасть чуть ли не на 20%.

«Представьте себе, что на пути следования трафика (IP-пакетов) поставили еще одно устройство, которое обрабатывает каждый пересылаемый пакет и принимает решение «пропустить/не пропустить». Для этого нужны соответствующие вычислительные мощности, а сама обработка по алгоритму снижает скорость передачи данных. Таким образом, DPI снизит такие важные показатели качества связи, как «задержки», «джиттер», а неизбежные ошибки обработки пакетов на DPI приводит к увеличению потерь пакетов. Это не голословные утверждения — это многолетние исследования на примере «большого китайского фаерволла», где все эти показатели хуже минимум в десять раз по сравнению с Гонконгом», — говорит Михаил Климарев.

В октябре глава Минкомсвязи Николай Никифоров назвал современные методы блокировки незаконного контента в интернете неэффективными и нежизнеспособными. Он отметил, что «мы по-прежнему живем по старинке, и современные методы блокировки не дают ожидаемого результата». Эксперты РАЭК предупреждают: предложенные Роскомнадзором меры только увеличивают неэффективность существующих механизмов блокировок.