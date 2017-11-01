Коммунальное ЧП или украинские диверсанты?

В Крыму вышли из строя два газопровода среднего давления, расположенных в районе Алушты.

31 октября в 19:38 на газопроводе близ села Виноградное прогремел взрыв. По свидетельствам местных жителей, хлопок был слышен во всех районах города, на короткое время в домах погас свет, а у автомобилей включились сигнализации. Очевидцы в социальных сетях сообщали, что сотрудники алуштинского отдела ФСБ сразу после взрыва в полном составе выехали в сторону Виноградного. Через некоторое время появились сообщения о рухнувшей близ трассы Алушта-Ялта опоре линий электропередач.

Повреждение второго газопровода близ Алушты было зафиксировано 1 ноября около 05:00 утра. Речи о взрыве на этот раз не шло.

Сразу после взрыва на первом газопроводе в алуштинских соцсетях было распространено заявление, явно написанное сотрудниками коммунальных служб: «Взрыв в 19:38 — это последствие замыкания на подстанции Крымэнерго на улице Октябрьская. Пострадавших нет, причин паниковать нет!» Позже появилось еще одно сообщение, подтверждающее, что произошедшее — коммунальная авария: «В следствии замыкания подстанции Крымэнерго, в Горгазе было принято решения произвести аварийной выключение газа. Ведется обследование на предмет нарушения целостности сети».

Однако к утру, после аварии на втором газопроводе, тональность сообщений изменилась. Краски сгустило заявление пресс-службы Национального антитеррористического комитета: «Правоохранительными органами осуществляются меры по установлению всех обстоятельств происшествия и причастность к нему конкретных лиц. При этом прорабатываются все возможные версии, в том числе совершение диверсии». Слово «диверсия» в Крыму, где за последние два года задержали два десятка «украинских диверсантов», сработало безотказно. Версия о целенаправленной порче газопроводов агентами украинских спецслужб, которую силовики пока не считают основной, стала приоритетной для СМИ и политиков. Вот пара заголовков: «В Крыму неизвестные выводят из строя газопроводы», «НАК не исключает версию подрыва газопровода в Крыму». Отдельно о диверсии, как о возможной причине ЧП, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

В пользу того, что произошедшее — диверсия, говорит и поведение силовиков: на Ангарском перевале, расположенном между Алуштой и Симферополем сотрудники ГИБДД досматривают каждый автомобиль. По словам водителей, их с пассажирами просят пройти на пост и предъявить общегражданские паспорта и документы на авто. Документы фотографируют. Ночью, после взрыва на первом газопроводе, ФСБ закрыла пункты пропуска из Крыма на территорию материковой Украины, однако к 12:00 мск работа КПП была восстановлена.

В «Крымгазсети» «Новой газете» сообщили, что говорить о причинах повреждений на газопроводах пока рано: на местах аварий работают взрывотехники. Без газа остаются около 2000 жителей Южного побережья Крыма. Восстановить газоснабжение сотрудники «Крымгазсетей» планируют к вечеру 1 ноября.

Украинская сторона от комментариев по ситуации с крымскими газопроводами пока воздерживается. В СБУ говорить о произошедшем отказались.

Напомним, что за последние два года в Крыму по обвинениям в шпионаже и подготовке диверсий по заказу спецслужб Украины было задержано 13 человек. Последнее задержание произошло в начале октября: в передаче Украине секретных данных о деятельности Черноморского флота были обвинены майор вооруженных сил РФ Дмитрий Долгополов и его сожительница Анна Сухоносова.