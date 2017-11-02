Под колпаком у Мюллера

Как ожидалось, первой мишенью спецпрокурора Роберта Мюллера стали бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт и его деловой партнер Ричард Гейтс. Они добровольно сдались ФБР, были выпущены под огромные залоги и находятся под домашним арестом. Но главная сенсация — бывший советник предвыборного штаба Трампа Джордж Пападуполос признался, что он солгал на допросе агентам ФБР в начале расследования, и подтвердил, что встречался с российскими представителями, обещавшими команде Трампа компромат на Хиллари Клинтон.

Представители интернет-гигантов Facebook, Twitter и Google на слушаниях в Конгрессе заявили, что российские агенты целенаправленно пытались воздействовать на американскую аудиторию до и во время президентских выборов. Это вмешательство оказалось более масштабным, чем предполагалось.

В Вашингтоне — «российская неделя» с дегустацией «русского политического коктейля». Каков он на вкус, каждая из сторон — Белый дом, его оппоненты и Кремль — определяет по-своему.

Манафорт и Трамп

«Никакого сговора!» — торжествующе написал президент в своем твиттере, когда стало ясно, что обвинения спецпрокурора Мюллера касаются прошлой деятельности Пола Манафорта и Россия в них пока не фигурирует. Всего обвинения предъявлены по 12 пунктам. Хотя там есть «заговор против США», «ложные заявления», «отмывание денег», в центре лежит сокрытие от американской налоговой службы доходов, полученных Манафортом от украинской Партии регионов и Виктора Януковича за консультации начиная с 2006 года.

В обвинении раскрывается схема перевода более чем 70 млн долларов в офшоры на Кипре, в Сент-Винсенте и Гренадинах. С этих счетов 18 миллионов были потрачены Манафортом на недвижимость, дорогие машины, ковры и одежду.

«У нашего отца кровавые деньги, у него нет морального и юридического компаса», — написала дочь Манафорта Андреа своей сестре Джессике в марте 2015 года.

iPhone Андреа взломали хакеры, и 300 тысяч ее писем были выложены в dark web — зашифрованную интернет-сеть, доступ к которой требует специального браузера. Издание Business Insider опубликовало отрывки из этих писем.

Одно лишь отмывание денег чревато 20-летним тюремным сроком.

Поводом для ухода Манафорта из штаба Трампа в августе 2016 года стали сообщения американских СМИ и о том, что американец получил за консультации на Украине в общей сложности почти 13 млн долларов. Только после отставки, и то не сразу, Манафорт задекларировал этот доход и официально признал статус «иностранного агента». Он признал также, что сотрудничал с российским миллиардером Олегом Дерипаской, но отрицал, что у этого сотрудничества была политическая подоплека в виде продвижения в США «позитивного образа президента Путина». Агентство Associated Press заявило, что в 2006 году Манафорт заключил контракт, действовавший как минимум до 2009 года. Он получал от Дерипаски ежегодный гонорар в 10 млн долларов. И Дерипаска, и Манафорт отрицают достоверность этого сообщения. В мае 2017 года российский бизнесмен подал иск на AP в федеральный суд округа Колумбия.

То, что Манафорт будет первым фигурантом расследования прокурора Мюллера, новостью не стало. В его доме еще летом был произведен обыск, агенты ФБР пришли рано утром, застав хозяйскую чету в постели. Но то, что в официальном обвинении не фигурируют связи Манафорта с Россией, что ничего пока не слышно в отношении сына президента Дональда-младшего и зятя Джареда Кушнера, обрадовало Белый дом и вызвало торжествующую запись Трампа в твиттере.

В последние недели Белый дом вел свою контригру, требуя от Мюллера расследовать сообщения о том, что перед выборами сотрудники штаба Хиллари заказали «досье на Трампа» вашингтонской фирме Fusion GPS, а та, в свою очередь, привлекла к работе бывшего британского разведчика Кристофера Стила. Помните, «золотой дождь» на кровати в московском отеле «Ритц-Карлтон», где спала и чета Обама, и фразу Путина о «женщинах с низкой социальной ответственностью»? Сейчас американские СМИ пишут, что колоритное досье было составлено за деньги штаба Клинтон. Хиллари говорит, что ничего об этом не знала. В итоге Трампу почти удалось перехватить инициативу, утверждая, что Хиллари Клинтон давно была связана с Россией — через урановую сделку. «Оставьте русских — займитесь жуликоватой Клинтон», — вместо речей президент Трамп формирует политику через твит-послания прокурору, СМИ и народу.

Фото:EPA

Обвинения, предъявленные Манафорту, контригре Белого дома нисколько не мешали. Показалось, что на данном этапе русский след, о котором столько говорили и писали, приобретает мифические формы, тема на глазах уходит, но…

признания Пападопулоса

…бывшего советника предвыборного штаба Трампа по международным вопросам вернули тему на место.

Арест Джорджа Пападопулоса 27 июля нынешнего года не был предан гласности. Он согласился сотрудничать со следствием, признался, что обманывал ФБР, — по-видимому, в обмен на сделку с судом.

Пападопулос рассказал о контактах с неким российским профессором, проживающим в Лондоне и якобы имеющим обширные связи в российских правительственных кругах.

Весной прошлого года профессор познакомил только что назначенного советником Трампа Пападопулоса с женщиной, которую он представил как родственницу Путина, и рассказал о том, что у Москвы есть тысячи электронных сообщений, которые могут скомпрометировать Хиллари Клинтон.

В конце марта прошлого года во время заседания с участием Дональда Трампа Пападопулос объявил, что он может с помощью московских знакомых организовать встречу Трампа с президентом Путиным. Согласно документам следствия, руководители предвыборного штаба заинтересовались этим предложением, поблагодарили Пападопулоса за хорошую работу, но решили, что кандидату не стоит встречаться с российскими представителями.

Предполагается, что упомянутый выше профессор — это директор Лондонской академии дипломатии Джозеф Мифсуд, гость прошлогоднего Валдайского форума. Мифсуд подтверждает факт знакомства с Пападопулосом, но отрицает, что предлагал ему организовать встречу Трампа с Путиным.

Пападопулос контактировал и с российским Советом по международным делам. Представитель совета Иван Тимофеев подтвердил, что идея встречи «обсуждалась неформально» как часть диалога между Россией и США.

Пападопулос, не известный никому свидетель, пишет the New York Times, стал «очевидным звеном», которое увязывает предвыборный штаб Трампа и российскую кампанию в его поддержку. История Пападопулоса напоминает историю состоявшейся встречи сына Трампа, Дональда-младшего, и Пола Манафорта с российским адвокатом Наталией Весельницкой, которая также первоначально обещала людям Трампа предоставить некие разоблачения в отношении Хиллари Клинтон.

Белый дом отреагировал на откровения бывшего советника резко. Пресс-секретарь президента Сара Хакаби Сандерс заявила, что Пападопулос был волонтером низшего звена и играл очень ограниченную роль в предвыборной кампании Трампа. «Пресса чрезмерно увлеклась расследованием возможного вмешательства России в американские выборы», — считает пресс-секретарь. А Трамп в своем твиттере написал: «Лживые СМИ работают сверхурочно… Мало кто знал этого молодого, рядового волонтера по имени Джордж, который раз уже попался на лжи. Проверьте лучше демократов!»

Однако, как отмечает пресса, весной прошлого года лично Трамп назвал Пападопулоса в числе пяти внешнеполитических советников. Уже после выборов «рядовой волонтер» остался при Белом доме, а Трамп так отозвался о нем в газете Washington Post: «Джордж — наш консультант по нефти и газу, отличный парень».

Хотя Манафорт — гораздо более крупная фигура в этом расследовании, именно Пападопулос представляет сейчас серьезную опасность для президента, отмечают СМИ. Впрочем, следствию еще предстоит доказать факт «преступного сговора». Только тогда появится повод говорить об импичменте президента США. У команды Мюллера все только начинается. Самое интересное — впереди. Следующим в списке ожидается бывший советник по нацбезопасности Майкл Флинн. По Вашингтону ходят слухи, что Трамп раздумывает над отстранением спецпрокурора, если тот откажется следовать его совету «оставить русских и заняться Клинтон».

Twitter, Facebook, Google и «российский след»

В течение нескольких дней на слушаниях в Конгрессе выступали представители крупнейших интернет-компаний. С одной стороны, они подтвердили: российские агенты активно работали в американских соцсетях. «Подстрекательские послания» читали 126 миллионов пользователей Facebook; в Twitter было размещено более 131 тысячи сообщений; свыше тысячи видеоматериалов было выложено на принадлежащем Google сервисе YouTube. С другой стороны, отмечают руководители компаний, в общем громадном потоке сообщений, проходящих через популярные социальные сети, найденный «российский след» составляет десятые, сотые и тысячные доли процента.

«Хотя объем этих сообщений был крошечной частью общего контента, любое злонамеренное вмешательство — это уже слишком много, — заявил главный юридический советник Facebook Колин Стретч. — Иностранные действующие лица, скрывающиеся за поддельными счетами, злоупотребляли нашей платформой и другими интернет-сервисами, чтобы посеять раздор и подорвать наш выборный процесс. Это нападение на демократию и наши ценности».

Facebook сообщал о подрывной деятельности группы APT28, которую связывают с российскими спецслужбами, и компании Internet Research Agency, которую здесь подозревают в связях с Кремлем.

Перед выборами, в октябре 2016 года, Facebook отключил почти 5,8 млн поддельных аккаунтов в США, свыше 30 тысяч таких же фальшивых личных страниц на французском языке были закрыты перед выборами во Франции и еще десятки тысяч аккаунтов — накануне сентябрьских выборов в Германии.

Как это работает, рассказал на слушаниях сенатор из Техаса Ричард Барр.

На фейковой странице Facebook «Сердце Техаса» появляется информация о митинге протеста против «исламизации нашего штата». Одновременно на такой же фейковой странице «Объединенные мусульмане Америки» размещается призыв провести в Хьюстоне митинг мусульман в поддержку изучения ислама. Время и место двух сходок совпадают. Фальшивые объявления с фальшивых страниц отправлены российской группой Internet Research Agency, базирующейся в Санкт-Петербурге («Агентство интернет-исследований», известное в России как «ольгинская фабрика троллей». — Ред.). Оба рекламных объявления о митингах стоили заказчику всего 200 долларов.

В результате, отмечает сенатор, возле исламского центра в Хьюстоне произошли реальные столкновения людей, которых призывали выйти на митинги… из России.

Представители Google в заявлении Конгрессу отметили, что компания Internet Research Agency приобрела рекламные места и на их сервисах, а также создала свои каналы на портале YouTube для коротких видеоматериалов, относящихся к таким острым вопросам, как работа американской полиции, расовые проблемы, ситуация в Сирии.

В Twitter накануне выборов автоматические системы рассылки публиковали сообщения на английском и испанском, призывавшие сторонников Хиллари Клинтон голосовать за нее по телефону или через текстовые сообщения, что в действительности невозможно.

Огромную онлайн-аудиторию на портале YouTube создал российский телеканал RT. Как отметил представитель Twitter, два аккаунта @RT_COM и @RT_America потратили 516 900 долларов на рекламу в 2016 году, причем 234 600 долларов были израсходованы на сообщения, направленные на аудиторию в США. Накануне слушаний в Конгрессе Twitter объявил, что он запретили RT и агентству Sputnik далее размещать рекламу на своем сервисе. Twitter пожертвует 1,9 млн долларов США, которые RT потратил на рекламу (читай, оплаченное размещение своей информации) на этом ресурсе, на «финансирование академических исследований в области выборов и развития гражданского общества».

Реакция Москвы в очередной раз свелась к «вывсеврете». Действительно, можно сослаться на статистику: по данным Twitter, 1,4 млн связанных с Россией и с американскими выборами твитов составляют менее трех четвертей одного процента от всех относящихся к выборам сообщений.

Тем не менее, как в один голос признают представители ведущих компаний, они не представляют реального масштаба российской подрывной деятельности в зарубежных социальных сетях. Интернет-тройке нужны дополнительные средства, чтобы выявить и нейтрализовать потоки фейковых сообщений, которые распространяются из сети в сеть, захватывая все новых пользователей, и затем попадают в СМИ в виде фальшивых новостей, которые, в свою очередь, формируют у людей искаженную картину мира.