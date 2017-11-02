Спецоперация против журналистов

Вечером в среду появилась первая информация о том, что редакцию независимой калининградской газеты «Новые колеса» взял штурмом спецназ. Сотрудники газеты оказались заблокированными в редакции, в течение пяти часов в здании проводились обыски и допросы. Чуть позже в редакцию в сопровождении силовиков был доставлен в наручниках главный редактор Игорь Рудников. Около 22.30 врачи скорой помощи, вызванные в редакцию, вынесли Рудникова на носилках в бессознательном состоянии и увезли в больницу.

По словам врачей, а также сотрудников «Новых колес», находившихся в здании, — Рудников был сильно избит во время задержания и нуждался в срочной госпитализации.

По информации онлайн-портала «Новый Калининград», ночью, после того как врачи в больнице диагностировали Рудникову перелом руки (а также, по некоторым сведениям, серьезную черепно-мозговую травму), в палату к избитому депутату ворвались сотрудники ФСБ и полуголым увезли в здание областного управления для проведения «следственных действий».

Никаких обвинений Игорю Рудникову на момент публикации этого материала так и не было предъявлено. Неофициально уже были озвучены две версии случившегося. Согласно одной версии, упорно педалируемой журналистами местной ГТРК, Рудников был задержан при получении взятки за отказ в публикации «ложных сведений» на страницах своей газеты.

Виктор Леденев

Однако согласно версии сотрудников редакции и помощников депутата, имела место провокация. В последнее время на сайте «Новых колес» вышло несколько публикаций, посвященных роскошной недвижимости, которой владеет глава СК по Калининградской области Виктор Леденев, чье ведомство расследовало покушение на Рудникова.

«Еще утром в среду Игорь предупреждал нас о возможной провокации, — сообщил журналистам помощник Рудникова Юрий Грозмани, — вот она и произошла. Рудников не имеет дел с взятками, ему должны были передать важные материалы, касающиеся расследования покушения на него». По словам Грозмани, документы передавал лично Виктор Леденев, с которым встречалась учредитель «Новых колес» Светлана Березовская.

Однако в пакете, где должны были лежать документы о покушении на Рудникова, оказались меченые долларовые купюры. После встречи Березовская была задержана.

Напомним, 51-летний Игорь Рудников — известный калининградский политический и общественный деятель (с 2000 года избирается депутатом областной думы), журналист (газету «Новые колеса» зарегистрировал в 1995 году). Ему неоднократно угрожали из-за расследований о коррупции среди чиновников Калининградской области. Неудивительно, что в связи с этим депутат и журналист имеет много врагов среди областных чиновников и высокопоставленных силовиков.

Игорь Рудников после покушения

В марте 2016 года в центре Калининграда на Рудникова было совершено покушение, после которого тот едва выжил.

В июне 2017-го Калининградский суд приговорил бывшего милиционера Анатолия Каширина, обвиненного в попытке покушения на Рудникова, к полутора годам колонии-поселения по статье 105 УК РФ «Покушение на убийство». Позже приговор был отменен, и дело было передано на новое рассмотрение; повторный процесс близится к вынесению приговора. Единственный его фигурант — все тот же Каширин. Заказчик так и не был найден.

Анатолий Каширин, ударивший Рудникова ножом, в зале суда. На первом ряду в зале сидит Рудников, выписанный из больницы после покушения