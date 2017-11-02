«Вас в суд не ФСБ привезла?»

КАРТОЧКА ПРОЦЕССА Суд: Пресненский районный суд Москвы Статьи: ч. 6 ст. 290 УК «Получение взятки должностным лицом» Обвиняемый: Никита Белых Стадия: судебное следствие Грозит: до 15 лет лишения свободы

Очередное заседание по делу экс-губернатора Кировской области Никиты Белых 1 ноября проходило после заявления президента Владимира Путина на заседании Совета по правам человека о том, что ему кажется «странным» поведение губернатора, который берет деньги у предпринимателя — «и не в Кирове, а в Москве, и не в рабочем кабинете, а в ресторане, и не в рублях, а в долларах».

- И правда, очень странно, когда тебя каждую встречу скрытно пишут на диктофон почти уголовники, назначают встречу, переназначают ее внезапно и в руки суют намазанный-перемазанный пакет со словами: «С днём рождения, вот подарок», да? — прокомментировала слова президента невеста Белых Екатерина Рейферт в своем «фейсбуке».

Человек, который 24 июня 2016 года назначил Белых встречу в ресторане «Lotte Plaza» на Новом Арбате и передал губернатору меченные 150 тысяч евро в подарочном пакете — якобы за оказание помощи кировским предприятиям «Нововятский лыжный комбинат» (НЛК) и «Лесохозяйственная управляющая компания» (Лесхоз), — так вот взяткодатель Юрий Зудхаймер, являющийся главным свидетелем обвинения, снова не явился в суд.

К слову, Зудхаймер никак не может появиться у трибуны уже третье заседание подряд. 1 ноября вместо него в суде выступили трое чиновников кировской областной администрации, бывшие и действующие. О взятке они ничего не знали. Тем не менее, их допрос длился до позднего вечера. Белых, несмотря на состояние здоровья, держался бодро, активно задавал вопросы, комментировал показания свидетелей и вступал в перепалку с прокурорами.

Равиль Ахмадуллин, министр лесного хозяйства Кировской области, до 2016 года возглавлявший департамент лесного хозяйства в правительстве и отвечавший за проверку заявок на ведение приоритетных инвестиционных проектов на лесных участках, рассказал, что об отказе в предоставлении «Лесхозу» или НЛК лесных участков речи не шло. Лишь были претензии к реализации инвестпроекта «Лесхоза», и в него, инвестпроект, постоянно вносились изменения.

— Ваше личное мнение — насколько целесообразно расторгать договор аренды с предприятием или лучше давать возможность вносить изменения в инвестпроект? — с улыбкой спросил свидетеля Белых.

— Думаю, лучше дать возможность проекту реализоваться, чем поставить на нем крест.

Вопросы возникли у прокурора Тарасовой, которая до этого рылась в бумагах и что-то писала красной ручкой на листке.

— В настоящем судебном заседании вы достоверно утверждаете, что вам не было известно об оказываемом Белых и Щерчковым (Сергей Щерчков — бывший первый зампред правительства Кировской области — Ред.) поддержке предприятий Ларицкого (Альберт Ларицкий — бывший владелец НЛК и УК Лесхоз, уже был допрошен в суде — Ред.)?

— Мне ничего не было известно, — ответил министр.

Прокурор ходатайствовала об оглашении показаний Ахмадуллина на следствии. В этих показаниях говорилось, что Белых якобы ускорял одобрение заявки «Лесхоза». Ахмадуллин в суде заявил, что точно не помнит, какие он давал показания. О фактах поддержки Ларицкого ему неизвестно. При этом министр лесхоза отрицал, что на него оказывалось давление на следствии.

Тома дела Никиты Белых. Фото: РИА Новости

Дело шло к вечеру. Судья Наталья Васюченко постоянно напоминала, что дома ее «ждет семья». Но оставшихся свидетелей все же допросили. Борис Веснин, бывший пресс-секретарь Белых, рассказал, что тот перечислял всю губернаторскую зарплату и личные сбережения в Фонд инициатив губернатора — благотворительную организацию, которая возглавлялась некоей Еленой Овсянниковой. Сумма вложений составляла около 2-3 млн. рублей ежегодно. С 2013 года средства начали перечисляться уже в Вятский благотворительный фонд — по словам Веснина, на том основании, что одним из учредителей Фонда инициатив губернатора был Алексей Навальный, который к 2013 году успел развернуть самостоятельную политическую деятельность и не мог продолжать работу в качестве помощника губернатора.

Выяснилось, впрочем, что к Веснину у Белых были и личные поручения — экс-губернатор «неоднократно» передавал Веснину конверты с наличными деньгами, чтобы передать третьим лицам.

— Он пояснял, зачем? — уточнила судья Васюченко.

— Нет.

— А это было нормой — просьба передать через вас деньги кому-либо?

— Это была товарищеская просьба.

По словам Веснина, каждый раз речь шла о сумме не более «десятков тысяч рублей».

По словам бывшего пресс-секретаря, дорогие покупки подсудимый не делал: Белых вел здоровый образ жизни, носил недорогие часы Diesel, а подаренные ему бутылки дорогого вина с 2016 года продавал на аукционах. Личные средства тратил на обучение сына в Великобритании и на благотворительность.

Прокуроры снова заявили, что показания Веснина противоречат сказанному им на следствии. На допросе тот утверждал, что Белых делал дорогие подарки бывшей жене, обращался с просьбами «дать конкретным девушкам деньги», к которым он обращался за какими-то услугами.

Веснин отметил, что давал уточняющие показания. Во время следствия на него не давили.

— А вы сейчас как приехали? ФСБ вас привезла? — поинтересовался Белых.

— Нет, самостоятельно.

Фото: РИА Новости

Последний на этот день свидетель — предприниматель Алексей Вершинин — с 2014 года работал в правительстве Кировской области министром развития предпринимательства. По его словам, кировские предприниматели перечисляли средства в Фонд социальных инициатив «Вятка», организованный Белых. Фонд финансировал реконструкцию Спасского собора в Кирове, ремонт фасадов, а также ряд мероприятий военно-исторического общества. В числе построенных зданий Вершинин упомянул Ледовый дворец и виадук.

Когда денег Фонду не хватало, Вершинин обращался к Белых с просьбой посодействовать благотворительности со стороны бизнеса. «Нужно продолжать работать, деньги будут», — процитировал свидетель ответы Белых.

— В сентябре 2016 года, проходили выборы и нам было важно, чтобы мероприятия, которые проводили фонды, все успели сделать к этому времени, — отметил Вершинин. Белых он охарактеризовал как «самого открытого губернатора из всех губернаторов», который никогда не отказывался от контактов с предпринимателями.

— Вы очень положительно характеризуете Никиту Юрьевича, вы обеспокоены его судьбой? — поинтересовалась прокурор Дятлова.

— Очень!

На этом заседание завершили.