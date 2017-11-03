«Пользователи будут утекать в даркнет»

Закон регулирует деятельность VPN-сервисов и анонимайзеров, позволяющих посещать запрещенные сайты. Теперь способы обхода блокировок сами могут быть заблокированы — выбраться из сетей российской цензуры для пользователей станет труднее. «Новая газета» поговорила с руководителем общественной организации Роскомсвобода и сооснователем Центра защиты цифровых прав Артемом Козлюком о том, как будет работать новый закон и как пользователи будут выживать в новых условиях.

— Какие средства обхода блокировки могут запретить?

— Четкого описания в законе нет. Условно под запрет может попасть и программное обеспечение, и web-сервисы, и сеть Tor, переводчики «Яндекса» и Google, которые работают через систему проксирования и через которые тоже можно попасть на запрещенные ресурсы. Это будут решать МВД и ФСБ. Именно они выявляют такие сервисы и отправляют списки в Роскомнадзор.

— Как будет реализовываться закон?

— В Роскомнадзор направляются списки ресурсов, с помощью которых можно попасть на запрещенные сайты. Ведомство связывается с владельцами сайта или разработчиками программы и сообщает о том, что нужно начать фильтрацию контента для своих клиентов. На это дается 30 рабочих дней. Если за это время владельцы сервисов не идут на сотрудничество, то их самих вносят в реестр запрещенных сайтов, и Роскомнадзор отправляет требования к операторам связи об ограничении доступа. Первые блокировки по этому закону следует ждать не ранее середины декабря.

Будет ли закон эффективен — неясно, но думаю, что не будет. Вот по закону об организаторах распространения информации заблокирован такой сервис, как онлайн-рация Zello, но, несмотря на блокировку, она по-прежнему доступна для российских пользователей. И хотя Роскомнадзор вносит под запрет огромное количество технических ресурсов Zello (технические домены, ip-адреса, облачные сервисы), но сам разработчик этому противостоит, использует определенные наработки, чтобы пользователи в России могли получать доступ.

Кроме того, можно искать другой анонимайзер или VPN, если прежний не отвечает вашим требованиям. Благо конкуренция на рынке таких услуг очень высока, а запретить все одновременно в течение нескольких месяцев и даже лет невозможно.

— Что теперь делать пользователям?

— Можно использовать web-анонимайзеры. Их огромное количество, и они легко находятся по поисковым запросам. Запрещают ведь не слово, а конкретный список сервисов, поэтому, даже если все существующие анонимайзеры запретить, будут создаваться новые.

Специально для пользователей, которые хотят оставаться в открытом интернете, мы запустили сайт vpnlove.me, где мы рекомендуем VPN. Они все платные, но не дорогие. Нужно понимать, что

изначально VPN создан не для обхода блокировок, а для защиты от проникновения в твои коммуникации различных злоумышленников, мошенников, спецслужб, поэтому несколько долларов в месяц, чтобы защитить коммуникации, — это не так дорого.

Также можно использовать браузер Tor. Уже многие крупные интернет-ресурсы решили открыть свое представительство в сети Tor, то есть в доменной зоне onion: Facebook, New York Times, Rutracker, библиотека «Флибуста». Wikipedia тоже подумывает над открытием своего представительства. Пользователи будут утекать из привычного интернета в даркнет, в анонимные сети.

К тому же каждый новый репрессивный закон повышает цифровую грамотность. Можно сказать, что пользователи будут переходить в следующий класс интернет-грамотности.

— Получалось ли в других странах запретить средства обхода блокировок?

— В том или ином виде страны пытаются с переменным успехом ограничить доступ к Tor и анонимайзерам. Китаю, например, удается контролировать точки узлов Tor, но опять же не все. А вот

с VPN в Китае все хорошо, потому что там понимают: если закрыть и этот канал — весь бизнес встанет. Все внешние коммуникации китайский бизнес строит через VPN.

В некоторых странах вводится ответственность для самих пользователей за использование таких средств. Например, в Объединенных Арабских Эмиратах предусмотрено тюремное наказание за использование VPN и прокси.

К слову, это может быть логическим продолжением российской истории. Сначала у нас запрещают сайты, потом инструменты обхода блокировки, а потом уже можно наказывать самих пользователей. Не удивлюсь, если в следующем году появится новый законопроект, который предложит вводить административную и даже уголовную ответственность за «попытку доступа к запрещенной информации».