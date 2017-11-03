Вахтанговский 2 ноября праздновал. Он прирос Симоновской сценой.

Отныне она — часть театра имени Вахтангова.

Как показать наилучшим образом возможности новых сцен? Конечно, представлением. В двух залах яблоку негде было упасть — столько публики пришло посмотреть фрагменты репетиций — сцены из грядущих спектаклей. Один из них — «Любовь у трона» ставит Андрей Максимов, а другой «Вечер шутов» — Екатерина Симонова, продолжательница известной театральной династии.

— Мы попытаемся расширить горизонты театра, — сказал на открытии Римас Туминас и развернул программу двух новых сценических площадок: театр мировой литературы, театр игры с жанрами и прозой. Театр возможностей, проб и экспериментов для молодого и среднего поколений вахтанговцев.

Три года назад театр Рубена Симонова было решено реорганизовать и присоединить к Театру Вахтангова. Два года капитальных работ позади: здание в Калошном переулке засияло новыми красками, обновилось радикально. Кирилл Крок, директор Вахтанговского, провел реконструкцию в кратчайшие сроки и с очевидным классом. Одна из самых успешных фигур столичного директорского цеха, в каждое новое предприятие на благо театра, он пускается с новым азартом и энергией. Нынешний блеск вахтанговской сцены во многом обеспечен его работой.

На открытие собралась вся труппа, строители, столичные начальники, камеры и журналисты, министр культуры. Бюджет реконструкции 205 миллионов рублей. Половину театр вложил сам, часть дало Министерство культуры, часть — ВТБ и Сбербанк. Вахтанговцам охотно помогают, потому что усилия, вложенные в них, возвращаются стократно. Но самое главное: Туминас за годы руководства театром на старом Арбате создал несколько шедевров, здесь работают его ученики, и на всех сценах кипит жизнь.

Максим Обрезков, главный художник театра, спроектировал интерьеры, стильные и одновременно уютные, в которых доминирующий цвет — синий. Две сцены — с залом, глубоким и узким и залом, развёрнутым небольшим амфитеатром, уже в ноябре — декабре начнут новую театральную жизнь.

Отдел культуры