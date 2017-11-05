Россияне в офшорном досье

В результате утечки 13,4 млн документов из компании Appleby — одной из крупнейших в мире фирм по предоставлению офшорных юридических услуг — стали известны имена сотен тысяч бенефициаров офшоров по всему миру. В архиве встречаются и известные граждане России. Кто они?

Роман Абрамович российский бизнесмен, владелец футбольного клуба «Челси»

На протяжении нескольких лет юристы Appleby вели дела компании Russia Forest Products (Bermuda), которая контролировала крупнейший лесопромышленный холдинг Дальнего Востока — RFP. В августе 2008-го Роман Абрамович пытался приобрести больше трети Russian Forest Products (Bermuda) за 168 млн долларов. «Мистер Абрамович — единственный бенефициар Zephros Trust, владеющего всеми акциями компании Minden Worldwide Limited, которая и покупает 31.17 % акций [RFP]», — объяснялось в запросе, отправленном Appleby в Управление денежного обращения Бермудских островов. Власти должны были утвердить сделку, но возникла необычная проблема — от предполагаемого бенефициара требовалось заполнить специальную комплаенс-анкету.

Помимо прочих вопросов в этой «Персональной декларации» был и такой: «Доводилось ли вам когда-либо становиться объектом судебного или другого официального расследования?» Абрамович ответил «нет», несмотря на то, что, как сообщал «КоммерсантЪ», в 1992 году он был фигурантом уголовного дела об использовании подложных документов для хищения 55 железнодорожных цистерн с соляркой.

Эта ошибка доставила массу хлопот сотрудникам Appleby, следует из их переписки: «Сделка была заблокирована в самый последний момент, монетарные власти Бермудских островов решили, что не дадут согласия на приобретение Романом Абрамовичем бенефициарного владения. <…> К сожалению, он неверно ответил на один из важных вопросов. <…>Это привело к тому, что они потребовали от нас провести дополнительный дью-дилидженс или отозвать заявку. Мы выбрали второе. <…> В БВО (Британских Виргинских островах — Д. В.) такие проблемы вряд ли возникнут».

В Appleby нашли отличное решение: если на Бермудах регулятор проявляет принципиальность, то можно выбрать другую юрисдикцию, где власти посговорчивее. При этом, судя по переписке, на Виргинские острова отправилась та же самая «Персональная декларация» Романа Абрамовича с тем же ответом на вопрос о проблемах с законом. Но юристы Appleby оказались правы: вскоре на Британских Виргинских островах появилась компания Russian Forest Products (BVI).

Роман Абрамович на запрос «Новой газеты» не ответил.

Владимир Блоцкий депутат Государственной Думы от «КПРФ»

В архиве есть несколько документов о счетах уругвайской компании Blackfil S.A. Владимир Блоцкий указан как директор этой фирмы, а его отец и супруга — в качестве связанных лиц. Отчеты датируются 2006 годом, более актуальных документов в архиве нет.

Одноименная компания — Blackfil SA Ltd — действует и в Чехии. С 2006 года она принадлежала Блоцкому, однако в прошлом году, менее чем за неделю до думских выборов, была переписана на отца депутата — Николая Блоцкого.

В своей предвыборной декларации Владимир Блоцкий указал 329 млн рублей годового дохода от участия в нескольких предприятиях, однако зарубежные компании там не упоминаются.

Владимир Блоцкий на запрос «Новой газеты» не ответил.

Николай Егоров адвокат, основатель юридической фирмы «Егоров, Афанасьев, Пугинский и партнеры»

Николай Егоров, однокурсник Владимира Путина, — один из самых влиятельных российских адвокатов.

В 2015-м Егоров приобрел 20% Антипинского НПЗ (АНПЗ) — крупнейшего частного нефтеперерабатывающего предприятия в России. Об этой сделке ранее писал РБК, а файлы Appleby помогают дополнить картину. Поскольку все 100 % акций АНПЗ находились в залоге у Сбербанка под кредит в 1,8 млрд долларов, сделке требовалось одобрение банка. Представитель Николая Егорова попросил Appleby помочь с формулировками: «Задачи следующие: (1) описать механизм передачи акций с необходимыми для спокойствия банка деталями и (2) сделать это достаточно общо, так, чтобы мы могли этого придерживаться», — говорилось в его письме.

Пакет в 20% акций переходил от Vikay Industrial Limited Дмитрия Мазурова (основаетеля АНПЗ) к сейшельской MainProjects Corporation. Специальный пункт в документе обязывал MainProjects самоликвидироваться сразу после совершения сделки и передать акции своему единственному акционеру. На начальной стадии переговоров этим акционером был Николай Егоров. Дмитрий Мазуров подтверждал РБК, что влиятельный юрист из Санкт-Петербурга — совладелец АНПЗ.

Николай Егоров на запрос «Новой газеты» не ответил.

Алексей Езубов с 2007 года депутат Государственной думы от «Единой России»

До прихода в Госдуму Алексей Езубов был предпринимателем, имел активы в аграрном и гостиничном бизнесах, которые после избрания отошли его сыну. Согласно декларации о доходах Езубов небогат: за 2016 год он заработал чуть больше 5 млн рублей.

Езубова называют дядей (братом матери) алюминиевого магната Олега Дерипаски.

Согласно документам Appleby Езубов, по крайней мере до 2013 года, был директором в компании Air Cloud Services Limited, зарегистрированной на Бермудских островах. Это холдинговая компания, на которую записан частный самолет.

Конечный собственник Air Cloud Services Limited — мать Олега Дерипаски Валентина. В 2013 году от имени компании Езубов подписывал резолюцию об открытии филиала на острове Мэн для того, чтобы импортировать бизнес-джет в Европу на «благоприятных» в плане НДС условиях, то есть не заплатив налог.

По российскому законодательству депутатам прямо запрещено заниматься предпринимательской деятельностью, входить в руководящие органы компаний, участвовать в заседаниях совета директоров, принимать управленческие решения и подписывать резолюции. За нарушение закона предусмотрено лишение полномочий.

Алексей Езубов на запрос «Новой газеты» не ответил.

Игорь Шувалов первый вице-премьер правительства России с 2008 года

Жена Игоря Шувалова Ольга указана в файлах Appleby как бенефициар компании Altitude X3 Ltd., учрежденной в 2008 году на Бермудских островах. Компании принадлежит самолет Bombardier BD-700-1A10 с регистрационным номером M-VQBI (ранее VQ-BIS).

Именно в этом бизнес-джете, согласно расследованию ФБК Алексея Навального, супруга Шувалова возила знаменитых собак породы корги на выставки по всему миру.

Из документов Appleby следует, что изначально акционерами компании Altitude X3 Ltd были Swiru Holding AG и Нариман Гаджиев. Про Swiru неоднократно писалось, что холдинг связан с Сулейманом Керимовым, а Гаджиева даже называли родственником сенатора.

В июне 2009 года директором и вице-президентом Altitude X3 становится Сергей Котляренко — управляющий активами Игоря Шувалова. И лишь спустя 8 месяцев, в феврале 2010-го, собственником компании, на которую зарегистрирован самолет, становится офшор Radcliff Business Limited Ольги Шуваловой. В списке российских контактов Appleby, датированном 2014 годом, также появляется имя Евгения Шувалова, сына вице-премьера.

На каких условиях компания и частный самолет могли перейти от людей Керимова к родственникам Шувалова, в файлах Appleby не говорится.

По словам источника, знакомого с ситуацией, компания Altitude X3 действительно ранее принадлежала людям Сулеймана Керимова, но сам сенатор к покупке самолета не имеет никакого отношения. Управляющие активами Шувалова и Керимова знали друг друга, и поэтому, когда возникла необходимость приобрести компанию для регистрации самолета, то обратились к знакомым. Да, на протяжении первых полугода самолет формально принадлежал людям Керимова, но принципиально здесь то, что Шувалов как тогда, так и сейчас всегда оплачивал перелеты со счетов своей семьи, а позже с них приобретался самолет. Насчет декларирования. Его не нужно было указывать в декларации Шувалова, потому что все перелеты оплачивались в соответствии с договором о перевозке. Кроме того, согласно Гражданскому кодексу самолет не является недвижимым имуществом, если он не считается таковым в стране регистрации. Это транспортное средство, то есть пользование им, даже если б оно и было, декларировать не следует.

Алишер Усманов бизнесмен, владелец металлургических и горнорудных предприятий, «Мегафона» и ИД «Ъ»

Документы Appleby показывают, что когда Усманов возглавлял структуру «Газпрома» — «Газпром инвестхолдинг», она финансировала и контролировала фирму Kanton Services с Британских Виргинских островов, которая, как оказалось, поучаствовала в покупке акций социальной сети Facebook.

Kanton Services вложила деньги в инвестфонд предпринимателя Юрия Мильнера для покупки акций Facebook до того, как социальная сеть взлетела в цене, публично разместив свои акции в 2012 году.

Если до публичного размещения Facebook оценивали в $6,5 млрд, то после — уже в $105 млрд.

Было известно, что Усманов и Мильнер приобрели до 10% акций Facebook в 2009 году и продали на размещении их часть, выручив около $1,6 млрд, окупив все затраты и получив больше 500 млн чистой прибыли, как сообщал Forbes.

Но о том, что в Facebook пошли деньги офшорной фирмы газпромовской «дочки», которую в то время возглавлял Усманов, известно не было. Кто на этом заработал?

Согласно документам Appleby, буквально за месяц до того, как акции Facebook взлетели в цене, эта офшорная фирма продала свою долю участия, которая оценивалась больше, чем в $1 млрд, компании Усманова.

В «Газпром инвестхолдинге» заявили Международному консорциуму журналистов расследователей (ICIJ), что предоставляли займы офшорной фирме Kanton Services «для общекорпоративных целей».

Мильнер подтвердил консорциуму, что эта фирма вкладывала деньги в один из инвестфондов под его управлением, который покупал акции Facebook. Но заверил, что перед тем, как допустить Kanton в число инвесторов, фирма подверглась тщательной проверке. Мильнер подчеркнул, что про инвестицию в Facebook именно газпромовских денег говорить сложно, поскольку Kanton мог использовать и другие источники финансирования.

Представитель Усманова ответил консорциуму, что в его инвестициях в Facebook не использовались деньги подконтрольных государству компаний.