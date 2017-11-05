Офшорной тайны больше нет
Что вы узнаете из новой глобальной утечки документов, сравнимой с Panama Papers
Кайманский офис Appleby
Роман АнинРедактор отдела расследований
Публикация «Панамского архива» произвела эффект «ящика Пандоры» для офшорных секретов мира. Прошло чуть более года после одной из самых масштабных утечек данных об офшорах, как в руках журналистов снова оказались миллионы секретных документов о владельцах фирм на Кайманах, Бермудах, Гернси, Британских Виргинских и других экзотических островах.
Чуть более года назад 380 журналистов из лучших изданий мира получили в свои руки документы юридической компании Mossack Fonseca (MF). «Панамский архив» оказался настоящим сокровищем, потому что в нем раскрывались тайны, к которым ни одно СМИ и даже ни одна спецслужба никогда не получили бы доступ, если бы не утечка. Во внутренних документах MF содержались сведения о тысячах бенефициаров офшорных компаний и их сделках.
Благодаря «Панамскому архиву» мы узнали о секретных счетах на миллиарды долларов виолончелиста Сергея Ролдугина, одного из ближайших друзей Владимира Путина; об офшорах высокопоставленных российских чиновников, депутатов и силовиков; о компании в Панаме президента Украины Петра Порошенко и других политических лидеров мира.
«Файлы райских островов»
Но пока весь мир обсуждал «Панамский архив», пока в лучших университетах мира изучался новый феномен транснациональной кооперации журналистов, пока политики готовили изменения в законодательстве, а правоохранительные органы только возбуждали дела на основе публикаций репортеров, авторы глобального расследования в строжайшей тайне от коллег и близких уже работали с миллионами новых документов об офшорах. На этот раз в руки журналистов попал внутренний архив файлов юридической компании Appleby с Бермудских островов. Новую утечку мы назвали «Файлами райских островов».
Как и полтора года назад, неизвестный источник передал архив немецкой газете Süddeutsche Zeitung, которая в свою очередь поделилась им с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ).
ICIJ привлек к расследованию 382 журналиста из 96 СМИ из 67 стран мира.
Единственным участником проекта из России стала «Новая газета». На протяжении года мы вместе с коллегами изучали 13,4 млн документов объемом 1,4 терабайта.
Корпорации, американцы и британцы
Компания Appleby, чей архив попал в руки журналистов, была основана в 1898 году на Бермудах, колонии Великобритании. На сегодняшний день Appleby — одна из самых престижных и крупных юридических фирм, предоставляющих услуги по регистрации офшоров, налоговому планированию и корпоративному управлению.
Кроме того, Appleby считалась одним из самых «чистых» офшорных регистраторов мира: в компании существовала строгая процедура проверки клиентов. К примеру, многим людям из России Appleby отказывала в регистрации офшоров в связи с их родственным связями с чиновниками или менеджерами госкомпаний или в связи с упоминанием их имен в СМИ в контексте коррупционных скандалов.
Именно поэтому между «Панамскими документами» и «Файлами райских островов» есть огромная разница.
Если клиентами MF были многие чиновники и преступники, то в Appleby обслуживались транснациональные корпорации (Nike, Apple, Facebook) и королевские особы (к примеру, фонд королевы Великобритании Елизаветы II).
Быть может, потому, что в Appleby вопросы о происхождении средств задавались чаще, чем в MF, героев из России в новой утечке будет гораздо меньше. Россия даже не входит в топ-10 стран, чьи граждане пользовались услугами Appleby. Первое место в этом списке занимают люди из США (более 31 тыс. клиентов), на втором — Великобритании (более 14 тыс. клиентов).
И если «Панамский архив» российская пропаганда еще до публикации объявила заговором мировых СМИ против президента России, то как государственные СМИ объяснят новую утечку, в которой участвуют те же медиа, но герои — западные политики и корпорации, даже трудно представить.
Клиенты из России
И тем не менее имена известных граждан России тоже встречаются в «Файлах райских островов». Богатые россияне в основном обращались в Appleby за одной услугой — регистрацией частных самолетов. Юридическая компания создавала для богатых клиентов из России специальные схемы с регистрацией самолетов на острове Мэн, что позволяло не платить НДС при импорте джетов в Евросоюз. Этой схемой воспользовались братья Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков и многие другие.
В базе Appleby встречается и имя Марины Сечиной, бывшей супруги главы «Роснефти», Игоря Сечина. Для Сечиной зарегистрировали компанию на Каймановых островах для инвестиций в недвижимость в России и Восточной Европе.
Действующих чиновников в базе Appleby «Новой газете» обнаружить не удалось. В «Файлах райских островов» встречаются имена лишь двух депутатов Госдумы — Алексея Езубова и Владимира Блоцкого.
Клиенты — монаршие особы
Но большинство клиентов Appleby были из западных стран. К примеру, герцогство Ланкастера, которое управляет активами для личного дохода королевы Великобритании Елизаветы II, инвестировало в фонд на Каймановых островах. Этот фонд в свою очередь вкладывал деньги в компанию, контролирующую скандальную финансовую организацию BrightHouse в Великобритании. BrightHouse предоставляла микрозаймы клиентам почти под 100 % годовых. В октябре этого года надзорные органы признали условия многих займов несправедливыми и обязали BrightHouse выплатить почти 15 млн фунтов в качестве компенсации 250 тыс. клиентов.
Представитель королевы Елизаветы II в ответе на запрос газеты The Guardian признал инвестиции в фонд на Кайманах, но при этом подчеркнул, что герцогству Ланкастера было неизвестно о последующих вложениях в BrightHouse.
Услугами Appleby пользовалась и королева Иордании Нур аль-Хусейн: она была указана бенефициаром двух трастов на острове Джерси.
Генерал НАТО и поп-звезды
Клиентом Appleby был и отставной генерал армии США Уэсли Кларк, бывший командующий штабом НАТО в Европе. Он был директором компании, занимавшейся азартными онлайн-играми, у этой фирмы были дочерние структуры в офшорах.
В «Файлах райских островов» встречаются и имена звезд шоу-бизнеса: к примеру, поп-звезд Мадонны и Боно, который через компанию на Мальте инвестировал в торговый центр в Литве.
В Appleby не стали подробно отвечать на вопросы журналистов, а опубликовали заявление на своем сайте: «Мы офшорная юридическая компания, которая дает своим клиентам советы, как вести бизнес в рамках закона. Мы не приемлем незаконное поведение. Мы не безгрешны — это правда. Когда мы замечаем, что была допущена ошибка, мы реагируем быстро, чтобы ее исправить, и мы делимся всей необходимой информацией с соответствующими властями».