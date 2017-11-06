Революция в подарок

Запланированная на воскресенье, 5 ноября, всероссийская акция протеста, известная среди сторонников блогера Вячеслава Мальцева как «революция «5.11.17», потерпела сокрушительное фиаско. Полиция и спецслужбы, еще загодя нейтрализовав всех возможных «активистов», к намеченной дате подошла со рвением куда большим, чем сами участники. Те, кто решил поддержать призыв оппозиционера Вячеслава Мальцева, по большому счету, просто пришли взглянуть на происходящее. Но задерживали их по-настоящему — и не только их: по всей стране в отделениях оказались более 400 человек (в основном — в Москве), у некоторых из них нашли холодное оружие и кастеты, а у кого-то даже «револьверы системы наган» и гранаты.

Судя по некоторым рассказам задержанных, полицейские работали на показатель количества, а не качества: в списке оказались даже те, кого сложно заподозрить в революционных настроениях и в коллаборации с националистами. Большую часть людей уже отпустили, но некоторым всерьез намерены предъявить в качестве обвинения подготовку к терактам и массовым беспорядкам. Все это очень похоже на ситуацию, когда все стороны только усиливают абсурд, а в выигрыше в итоге окажется власть.

«Ничего не успел, просто пришел»

Зачистки в связи с «5.11.17», — датой, которую Вячеслав Мальцев активно продвигал в своем блоге в течение последних нескольких лет в качестве критической для оппозиционного движения, — начались еще 3 ноября. 14 сторонников Мальцева задержали в восьми городах страны. По сообщению ФСБ, у всех них были изъяты оружие, националистическая символика и элементы для создания «коктейлей Молотова». Последние в готовом виде в количестве 15 штук спецслужбы якобы нашли и у сторонников признанного экстремистским и запрещенного в России движения «Артподготовка» в Москве. На следующий день, после того как задержанные начали говорить, РБК сообщило еще более чем о 20 обысках. С обыском пришли в том числе и домой к лидеру незарегистрированной Партии националистов Ивану Белецкому, в полицию забрали его жену с грудным ребенком. Сам Белецкий находится за пределами России и проходит свидетелем минимум по трем уголовным делам, но он не сомневается, что спецслужбы работали на упреждение. «За неделю до запланированной акции машины [со сторонниками] на подъезде к Москве останавливали и обыскивали, — говорит он «Новой». — Многие уехали из страны, некоторых арестовали. Власть готовилась к революции».

4 ноября прошел традиционный «Русский марш» — шествие националистов по Люблино, — на котором тема «5.11.17» была одной из главных в обсуждениях между пришедшими националистами. Сам марш получился казусным: четверо из пяти организаторов обиделись на то, что им запретили проносить на шествие разрешенные ранее баннеры, и развернули своих сторонников по домам. В итоге одна колонна — с Партией националистов и несколькими мелкими организациями, — ушла вперед; тех, кто остался, разогнал дубинками ОМОН. Промаршировавшие пару километров националисты прокричали было речевки против властей, но без особого энтузиазма. В итоге собравшиеся на митинге рядом с метро «Братиславская» немногочисленные активисты заявили, что «кураторские» не смогут их победить и что это не последний русский марш. Особого оптимизма в рядах митингующих это заявление не вызвало.

Полицейские гонятся за участниками «Русского марша». Фото: Антон Карлинер, специально для «Новой газеты»

5 ноября, в день намеченной «революции», все выглядело еще более нелепо: на подходе к Манежной площади, где планировалось начало, полиция задерживала вообще всех, кто показался им подозрительным. «Было много людей рядом с Манежной, которые гуляли как бы на Дне народного единства, — рассказывает «Новой» 20-летний студент Василий Недопекин. — Полицейские просто по два-три человека подходили к рандомным людям, которые почему-то им не нравились. Что я наблюдал: люди показывали содержимое сумок, там ничего запретного не было — их все равно забирали». Самого Недопекина тоже забрали. «Полицейские подошли к моему знакомому и попросили показать содержимое его сумки. Мы с товарищем даже не заметили, как к нему подошли, он был сзади и в какой-то момент просто позвал нас. Полицейские взяли его и повели в автозак, мы бежали вслед и пытались узнать, почему арестовали нашего друга. За этим «упаковали» и нас», — говорит он.

В тех или иных вариациях так — методом случайной выборки — было задержано более 300 человек (по России — больше 400). Было много тех, кто попал под раздачу совсем уж случайным образом: в ОВД «Тверской» доставили задержанных, игравших на Манежной площади в «Pokemon GO». Кроме того, нескольких человек — среди них активисты петербургской «Весны» и люди из штаба Алексея Навального — задержали, когда они шли на обед с либертарианской конференции «Чтения Адама Смита» (всем задержанным либертарианциам предъявляют нарушение статьи 19.3 КоАП — «Неповиновение сотруднику полиции» — это до 15 суток ареста). Но среди уведенных полицией в автозаки были и те, кто явно оказался в теме.

«В моем автозаке ехало восемь человек, из них шестеро — несовершеннолетние, — рассказывает задержанная правозащитница Ирина Яценко. — Они практически все знали о том, что планируется 5.11.17. Но они сами не собирались принимать участие в этой «движухе». Если кто-то и пришел туда намеренно, то только ради любопытства, посмотреть, а что же будет. Они многие состоят в чатах, телеграм-каналах, но они в этом не участвуют. Никто не кричал никаких лозунгов, не доставал плакатов. Что делали сотрудники полиции? Они говорили «предъявите паспорт», а потом — «откройте сумку». Проверяли на оружие. Я паспорт не показала, а перед автозаком меня еще обыскать пытались. Я сказала, что без понятых они даже не притронутся к моему рюкзаку. Они мне там и сказали, значит, у вас будет 19.3».

Студент Недопекин, как утверждает он сам, тоже пришел просто посмотреть на происходящее, но сам он «не является сторонником Мальцева и всех этих революций». «Нас допрашивали как свидетелей. Но как дальше это будет развиваться, я не знаю. То есть сейчас мы с другом проходим как свидетели по статье 318 Уголовного кодекса (нападение на полицейского), а также по статье о призыве к массовым беспорядкам», — рассказывает студент. Следователи у него тоже интересовались, помимо прочего, знает ли он про телеграм-канал «5.11.17». «Они хотели вычислить того человека, который опубликовал информацию об акции, — предполагает Недопекин. — Но, как мне кажется, вообще данные каналы могли быть сделаны сотрудниками спецслужб, которые хотят выяснить, кто симпатизирует этому движению».

Из 300 с лишним задержанных в Москве на ночь с воскресенья на понедельник в ОВД осталась примерно сотня. У некоторых из них, утверждает полиция, были обнаружены ножи и кастеты. В Петербурге в то же воскресенье задержали активистов движения «Свободная Ингрия»: в их машине нашли боевые наганы (да, именно наганы), гранаты и пиротехнику. Представители движения выступили с заявлением, что это все подброшено, а к Мальцеву и его делам они вообще не имеют никакого отношения. Тем не менее, ФСБ уже рассматривает это дело как возможный повод для открытия дела по статье «Террористический акт». «Приготовление к массовым беспорядкам и терроризму» рассматривают и в отношении сотни задержанных, пытаясь увязать это с открытым в октябре аналогичным делом в отношении запрещенной «Артподготовки».

Абсурдно

Картина вырисовывается следующая: по сути, Вячеслав Мальцев подставил своих сторонников, отправив их под возможное уголовное преследование по самым тяжким статьям. Сам Мальцев находится за границей, 5 ноября он вышел в эфир Youtube, чтобы сообщить о «взятии власти в Волгограде». Мальцев вывел на прямую связь местного активиста Анатолия Болтыхова, который «общался с местным ФСБ по домофону» и требовал от них соблюдения законности. «Малым числом мы восстановили Конституционный строй», — заявил Болтыхов. В ответ блогер пожелал удачи «альтернативной, а на самом деле реальной власти».

То, что произошло 5 ноября, националист Белецкий называет «гражданским демократическим протестом». «Я видел в этом акцию неповиновения, — говорит он. — Мальцев высказывался более радикально, что это «революция». Его расчет заключался в том, что людей, пришедших на акцию, будет немного, но так как власть будет к этому готова, никто особо не пострадает. Но информационный взрыв произошел: задержание 400 человек — это серьезное медиа-событие».

Другие наблюдатели высказываются о произошедшем несколько критичнее. «Случаи экстремального поведения казавшихся второстепенными игроков в современной российской истории возникали (Рохлин, Квачков) и, видимо, возможны. Однако признаков того, что Москва была в этот день на осадном положении, я не вижу, — говорит «Новой» политолог Михаил Виноградов. — В большей степени это похоже на демонстрацию активности для последующего отчета, а под раздачу попали и спровоцированные активисты, и случайные прохожие».

Продолжение истории, по словам Виноградова, во многом будет зависеть от «команды», которая будет дана спецслужбам. Но ничего хорошего, наверное, не будет, предполагает директор аналитического центра «Сова» Александр Верховский. Слишком велик соблазн обернуть карикатурную «революцию» против оппозиции вообще. «Это же не только история про Мальцева, это еще и про его активистов, — считает Верховский. — Они же могли симпатизировать не только ему, но и входить в другие группы. Это ведь началось еще с акции 26 марта, когда задерживали в том числе и людей с определенным бэкграундом. Увязать все это между собой сейчас будет очень просто». Националист Белецкий этого не боится. «26 марта, 12 июня, 5 ноября — я вижу в этом одну цепь событий: выход на протесты с законными требованиями отставки Путина, — говорит он. — Власть может сделать ни в чем не повинных людей «экстремистами» и «террористами», но она получит от этого бумерангом, ведь все будут еще больше радикализироваться».

Конечно, тут хорошо бы легла версия о том, что Мальцев — провокатор от власти в рядах оппозиции и националистов, но это слишком сложная комбинация для спецслужб,

сомневается Верховский. «Я не верю, в то что это такая долгоиграющая провокация. В таком случае Мальцева надо было внедрять несколько лет назад (первые сообщения о «5.11.17» датируются еще 2013 годом — Ред.). Это слишком. Скорее всего, Мальцев действительно подумал, что если много раз сказать о революции — она произойдет», — говорит Верховский.

Правда, легче от этого оппозиции стать не должно. Партия ПАРНАС уже демонстративно открестилась от Мальцева, который на партийных праймериз в прошлом году занял первое место и шел номером два в партийном списке. «Какая связь между вчерашними событиями и выдвижением его в составе коалиционного списка? Он и не состоит в партии, и не состоял никогда. История с выборами год назад закончилась, и с тех пор мы с ним никак не ассоциированы. Также как мы не отвечаем за действия многих людей, которые входили в список наряду с Мальцевым, не будучи членами партии», — заявил «Новой» зампред ПАРНАСа Константин Мерзликин.

«Мальцев клятвенно обещал нам отказаться от националистической и шовинистической пропаганды, заверял, что вполне разделяет нашу программу и даже подтвердил это письменно. Но потом, в самый ответственный момент, за 10 дней до выборов открыто стал проповедовать взгляды, глубоко противные принципам партии, — говорит источник «Новой» в ПАРНАСе. — А по избирательным законам снять с выборов мы его уже не могли без снятия федерального листа как такового. Поэтому он страшно подвел партию. Мы не пророки и подозревать такую человеческую непорядочность в Мальцеве не могли». Что до его высказываний о «революции 5.11.17», то это «шутка самого дурного вкуса» тогда, хотя и «характерный знак» сейчас, полагает собеседник «Новой»: у власти слишком силен страх перед любой, даже самой феерически абсурдной «революцией», и Мальцев четко смог на это привлечь каких-то людей.

В целом же, выходит так, что

Мальцев подставил под удар любого оппозиционера вообще, а не только своих активистов: теперь любое альтернативное мнение — от слов Алексея Навального (он по поводу Мальцева, кстати, промолчал) до несогласных в регионах.

Массовых репрессий и зачисток в связи с «делом мальцевских», может, и не будет, но у власти появился железный аргумент в споре с оппозиционерами: вы вообще террористы и хотите крови. Пусть этот «терроризм» и имеет лицо задержанного человека с топором и бенгальскими огнями, как в Петербурге, но для власти перед выборами — это подарок.