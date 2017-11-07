Как Пучдемон переиграл Мадрид

Лидеры низложенного каталонского правительства продолжают борьбу на европейской арене, находясь под зонтиком бельгийского правосудия, и даже, может быть, переигрывают Мадрид в «соревновании симпатий»

В Брюсселе уволенный глава каталонского женералитата Карлес Пучдемон по сути дела начал агитационную кампанию к выборам в региональный парламент. Ей способствовали сюжеты новостных программ телевидения, которые показали арестованных в Испании восьмерых членов женералитата, гордо идущих в тюрьму под приветственные аплодисменты сочувствующих каталонцев. Им грозит до 30 лет заключения за сепаратизм.

В субботу Пучдемона можно было видеть на рождественском рынке в центре Брюсселя, где он общался с многонациональной публикой, в том числе со своими соотечественниками, у торговых точек с каталонскими флагами. Ни о каких встречах с официальными лицами неизвестно.

В пятницу стало известно о выдаче мадридским судом европейского ордера на арест Пучдемона и четверых других членов регионального правительства, бежавших в Бельгию, а в воскресенье он и товарищи добровольно сдались бельгийскому правосудию. Они оставались в положении задержанных десять часов, после чего были отпущены на свободу с минимальными ограничениями, фактически под подписку о невыезде из Бельгии.

Пучдемон выбрал Брюссель в «поисках правды», потому что «это столица Европы» и в надежде на авторитет бельгийской судебной системы. Отсюда его никому не выдадут без должной судебной процедуры.

Институты ЕС в Брюсселе Пучдемону никак не помогли. Официальный представитель Еврокомиссии на ежедневных брифингах отвечает на вопросы о Каталонии одинаково: ЕС не видит для себя роли в кризисе между Мадридом и Барселоной, это внутреннее дело Испании и должно решаться путем диалога на основе испанской конституции.

Разорвать омерту ЕС Пучдемону не удалось, но политическая элита Бельгии не устояла. В смысле сепаратизма это одна из самых проблемных стран Европы. От распада ее удерживали разве что прочная демократическая система с четким разделением властей, минимальная роль центрального правительства и либеральная модель экономики. Какими бы сильными ни были при порывах сеператистские ветры, они не доводили до развала страны.

Националистическая партия «Новый фламандский альянс», которая грезит о независимой в будущем Фландрии, но является сейчас самой большой партией правящей коалиции всей Бельгии, а потому пока не требует отделения, открыто симпатизирует каталонцам. Вице-премьер и министр внутренних дел Бельгии Ян Ямбон поставил под сомнение пропорциональность действий Мадрида против избранных представителей Каталонии. Его однопартиец, министр по делам миграции Тео Франкен, не исключил возможности политического убежища Пучдемону, а председатель партии, бургомистр Антверпена Барт де Вевер, и вовсе привлек неприемлемые в современной Европе аргументы «исторической памяти»: напомнил об «испанском бешенстве» 4 ноября 1576 года, когда войска короля Филиппа II убили 10 тысяч жителей его города, восставших против испанской власти. Бельгийские националисты просто-напросто сравнили премьера Мариано Рахоя с диктатором Франко.

Даже социалисты и либералы, которые не одобряют сепаратизм, выступили в защиту каталонских беглецов. Лидер социалистов, бывший премьер-министр Бельгии Элио ди Рупо, недоумевает, почему Рахой за политические убеждения сажает в людей в тюрьму.

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Другой бывший бельгийский премьер, лидер либералов в Европарламенте Ги Верхофстадт, назвал «непропорциональным» решение Мадрида заключить каталонских министров в тюрьму, да еще на чудовищные сроки.

Перепалка между бельгийскими и испанскими политиками уже создала напряженность между ними. ЕС по-прежнему молчит.

Европейский мандат на арест, утвержденный главами государств и правительств стран ЕС в 2004 году, отдает решение вопроса о выдаче подозреваемых исключительно судебным органам двух стран союза без вмешательства и влияния политической власти.

В распоряжении бельгийских судей есть две недели, чтобы принять или отвергнуть запрос Испании об экстрадиции Пучдемона и компании. Отвергнуть — это значит скандал. У каталонской пятерки есть право на обжалование решения суда в течение 60 дней и даже 90 дней в исключительных случаях.

Процесс выдачи затянется дальше, чем назначенные на 21 декабря выборы в Каталонии. Пока Пучдемон не осужден, он имеет право вести политическую кампанию и выставлять свою кандидатуру. В интервью бельгийскому телевидению он заявил, что готов ее выставить.

Он и его соратники хотят превратить выборы в новый референдум о независимости Каталонии. Но вряд ли речь пойдет о чем-то большем, чем об их персональных судьбах и о расширении автономии региона.

Из опубликованных в воскресенье и понедельник в каталонской газете La Vanguardia результатов опроса следует, что явка на выборы ожидается около 80%. Но далеко не все проголосуют за отделение от Испании. Главная сепаратистская партия — Левые республиканцы Каталонии (ERC) — займет первое место, второй будет либеральная Гражданская партия (Ciudadanos), которая против отделения. Объединившись в блоке, сепаратистские партии получат на два голоса меньше абсолютного большинства.

Лишь один из семи опрошенных думает, что противостояние между Барселоной и Мадридом завершится независимостью Каталонии. Но более двух третей считают, что оно повредит экономике. Это подтверждает растущее количество компаний, переводящих юридические адреса из Каталонии. С 1 октября их уже более 2000.

Брюссель