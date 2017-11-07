Требуются виновные в терроризме

Сценарий «объявленной революции» в Петербурге, если верить соцсетям, выглядел так: в полдень, 5 ноября, протестующие, ни много, ни мало, собирались начать штурм городской администрации, а в 16.00 переместиться на Исаакиевскую площадь и захватить Мариинский дворец.

Серьезнее всех к призывам Мальцева и его сторонников отнеслась полиция. В Петербурге накануне акции под разными предлогами были задержаны несколько десятков оппозиционеров. 5 ноября стражи порядка окружили спецтехникой подступы к Смольному. Полиция дежурила во всех окрестных дворах и переулках.

Но свидетелями беспрецедентных мер безопасности стала лишь группа журналистов и два десятка «активистов», которые кучковались на скамейках в саду у здания администрации.

В 16.00 в сквере около Исаакия людей собралось чуть больше — примерно полторы сотни. Встать в одиночный пикет решилась только художница Елена Осипова — постоянная участница городских акций протеста. Правоохранители не стали трогать пожилую женщину, но быстро нейтрализовали молодого человека в камуфляже, который попытался составить ей компанию.

Фото: «Новая газета» в Санкт-Петербурге

Всего в ходе «революции» у Смольного и Исаакия задержали 12 человек. Никто из них не совершал каких-либо противоправных действий, но имел при себе подозрительные (по мнению полиции) предметы.

До этого утром в одном из дворов у метро «Чернышевская» припарковался красный внедорожник Suzuki, принадлежащий активисту движения «Свободная Ингрия» Михаилу Войтенкову. Вместе с ним в машине находился еще один «ингерманландец» Ильяс Миникаев и активистка Диана Ретинская. Троица дошла пешком до Смольного, а на обратном пути по Кирочной улице (в трех километрах от точки сбора «революционеров») была задержана полицией.

СПРАВКА «Новой» Движение «Свободная Ингрия» выступает за создание автономии на территории в границах Ленинградской области. «Ингерманландцы» относят себя к малой народности, некогда проживавшей на завоеванных Петром I землях. В мае 2016 года СК возбудил уголовное дело против администратора одной из тематических групп Артема Чеботарева. Дважды под угрозой уголовного преследования оказывался другой «ингерманландец» — Григорий Солонимский. А июле 2017 года сайт «Свободной Ингрии» был внесен в реестр запрещенных ресурсов.

По словам задержанных, уже в 78-м отделении полиции они узнали, что в салоне внедорожника якобы были найдены наган с патронами, ручные гранаты РГД и бутылки с зажигательной смесью («коктейли Молотова»).

Вечером в СМИ появилась информация, что к задержанным могут применить статью 205 УК РФ («Терроризм»). Минимальное наказание — 10 лет тюрьмы.

Адвокат Дианы Ретинской Максим Камакин в разговоре с «Новой» подтвердил, что против его подзащитной возбуждено уголовное дело по двум статьям: ч. 1 ст. 35 УК РФ (преступление, совершенное группой лиц) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия).

Активисты «Свободной Ингрии» называют свое движение «неформальным культурно-общественным объединением» или «движением практикующих краеведов». И подчеркивают: официальных лидеров и какой-либо организационной структуры у них нет. Как и планов по захвату России.

«Вся суть тусовки — это участие во всех инициативах, когда это отвечает нашим культурным интересам, — поясняет «Новой» одна из сторонниц движения Светлана Гаврилина. — Все, что людей интересует, — это регион и его экономическое процветание. А без политики куда же? Участвуем в акциях и пикетах. Но Мальцев — точно не герой нашего романа».

За арестованного Михаила Войтенкова поручился депутат ЗакСа Борис Вишневский.

«Мишу знаю не первый год как постоянного участника протестных митингов, — написал он у себя в Facebook. — В то, что он мог хранить оружие, — не верю, полагаю, что его подбросили и организовали провокацию».

Что касается Дианы Ретинской, то о ней «ингерманландцам» известно мало. 48-летняя женщина стала интересоваться мероприятиями «Свободной Ингрии» лишь несколько месяцев назад. До этого принимала участие во многих протестных акциях в Северной столице. Координатор петербургской «Открытой России» Андрей Пивоваров подтвердил «Новой», что ранее Ретинская была активистом этой организации.

Серафим РОМАНОВ, «Новая в Санкт-Петербурге»