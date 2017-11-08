«Знали, куда идут»

Мальцев находится во Франции, где пытается получить политическое убежище. Судя по комментариям блогера, судьба арестованных сторонников его не очень огорчает. «Человек, который принимает решение идти на революцию, на отстранение от власти Путина, должен отдавать себе отчет, куда идет. Он же не играет в войнушку. Если человек не знает, куда идет, ему нечего с нами делать», — заявил Мальцев в комментарии телеканалу «Дождь».

С шашкой наголо

Блогер Мальцев

В Саратове по подозрению в подготовке террористического акта арестован сторонник запрещенной в РФ «Артподготовки» Сергей Рыжов. В 7 часов утра в квартиру знакомого, где гостил Рыжов, ворвались сотрудники правоохранительных органов. На кадрах оперативной видеосъемки, показанных по центральным каналам, видно, как спецназовцы выбивают окно на первом этаже многоэтажного жилого дома при помощи светошумовой гранаты — взрыв, летят искры, валит дым, люди в шлемах и бронежилетах лезут внутрь по приставной лестнице. Задержанных уложили лицом в пол. Были изъяты тротиловая шашка весом 196 граммов и пять бутылок со смесью бензина и ацетона. По мнению регионального управления ФСБ, Рыжов планировал захватить здание областного правительства, Театральную площадь и почтамт. По словам адвоката Игоря Элифханова, Рыжов утверждает, что до появления оперативников взрывчатых веществ в квартире не было. По решению Фрунзенского районного суда Саратова молодой человек помещен в СИЗО на два месяца.

После задержания Рыжова представители ФСБ побывали у его матери. В квартире Ларисы Рыжовой оперативники пробыли 4 часа, вытряхнули из шкафов вещи, изъяли мобильник и неработающий принтер. Несмотря на поднявшееся давление, женщину отвезли в региональное управление ФСБ, где пытались выяснить, почему Сергей критикует саратовского губернатора.

На момент подготовки номера связаться с Ларисой Рыжовой не удалось.

Лучше бы пил и курил

Задержание саратовских сторонников Мальцева

«Образ разбойника с шашкой, который готовился штурмовать почту, — это наглая ложь. Я знаю Сергея Рыжова с 2011 года как рассудительного молодого человека и могу характеризовать его только с положительной стороны», — говорит депутат областной думы от КПРФ Николай Бондаренко. По словам коммуниста, в течение шести лет они с Рыжовым провели несколько совместных акций за свободный интернет, в поддержку саратовского спорта и за честные выборы. Как полагает Николай Бондаренко, «дело против Рыжова сфабриковано, это политический заказ и способ давления на политических оппонентов».

Абсурдными считает обвинения в адрес Рыжова и саратовский националист Михаил Смыслов.

— Сергей неконфликтный человек, умеет находить компромиссы с людьми разных убеждений, даже с коммунистами, чья позиция противоположна националистической. Я никогда не слышал, чтобы он с кем-то ругался, — рассказывает Михаил. — Рыжов увлекается историей и славянской культурой. Ему симпатична сама идея народовластия, а не личность Мальцева и «Артподготовка».

Сергей Рыжов учился в гимназии с углубленным английским. В 2006 году с красным дипломом окончил физический факультет саратовского университета, работал инженером и системным администратором. Часто менял работу, так как, по мнению Михаила Смыслова, государственные предприятия не приветствовали его общественную деятельность. Рыжов с нулевых годов состоял в молодежном движении «Трезвый Саратов» (он принципиально не курит и не пьет), в 2012 году основал движение «Новое поколение», по словам Смыслова, организация имела «националистический уклон», в состав входили «пять активных участников и несколько сочувствующих».

В течение нынешнего года Рыжов несколько раз попадал в поле зрения силовых структур в связи с проведением уличных акций — его доставляли в полицию после одиночных пикетов против саратовского губернатора Валерия Радаева, оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в местном шествии 26 марта, а в октябре, за неделю до ареста, приговорили к 80 часам обязательных работ за организацию «Прогулки свободных людей» (как сказано на странице в соцсети, это неформальная встреча граждан, желающих обменяться мнениями об отношении к режиму).

…и всех-всех-всех

Кроме уголовного дела в отношении Сергея Рыжова несостоявшаяся революция в Саратове сопровождалась несколькими административными преследованиями. В Энгельсе были задержаны сторонники Мальцева Александр Мололкин и Дмитрий Пешков, собиравшиеся приехать 5 ноября в Москву. Представители силовых структур осмотрели их квартиры, изъяли телефоны и компьютеры. Задержанных обвинили в совершении мелкого хулиганства — нецензурной брани в общественных местах и административно арестовали на 5 суток.

Также полицейские приходили в саратовский штаб Алексея Навального в поисках сторонников запрещенной «Артподготовки». В Энгельсе был задержан бывший координатор штаба Виктор Смирнов. Как рассказал Смирнов агентству «Свободные новости», восемь человек в форме и с оружием на двух машинах приехали на станцию техобслуживания, где он работает, и увезли его в районное управление ФСБ. В течение двух часов мужчину расспрашивали о контактах в соцсетях и взяли с него подписку о невыезде (Смирнов тоже собирался 5 ноября побывать в Москве).

В минувшие выходные несколько саратовских гражданских активистов (в том числе люди, не являющиеся поклонниками идей Вячеслава Мальцева) получили приглашение на беседу в ФСБ.

Родина Володина и колыбель революции

Благодаря Вячеславу Мальцеву Саратов, давно прозванный «родиной Володина», стал известен еще и как «колыбель революции». Политическую карьеру Мальцев начал в середине 1990-х. В то время бывший милиционер возглавлял первое в городе частное детективное агентство. Как он хвастался в интервью, в Саратове была создана частная армия: «Мобильный экипаж — около 30 отличных бойцов, а всего мы могли собрать до 300 человек. Средства связи у нас были по некоторым показателям лучше, чем в КГБ». В 1994 году Мальцев избрался в областную думу, где провел три созыва на должностях вице-спикера и секретаря думы, причем этот пост создавали специально «под него». В это время он поддерживал хорошие отношения с Вячеславом Володиным (который также трудился зампредом парламента) и саратовским губернатором Дмитрием Аяцковым.

В 2003 году Мальцев основал общественное движение «Комитет борьбы с Аяцковым», которое добивалось отставки саратовского губернатора при помощи голодовок и митингов. По слухам, организация действовала при активной поддержке Вячеслава Володина, уже перебравшегося в Москву, и тогдашнего областного прокурора Анатолия Бондара, но официально эта информация никогда не подтверждалась. В 2005 году Аяцков не был переназначен на третий срок. Но судя по всему, победа не принесла команданте Мальцеву ожидаемых результатов. Он вышел из фракции «Единой России», а в 2007-м не смог переизбраться в областную думу.

В 2012 году Мальцев выставлял свою кандидатуру на выборах в региональный парламент от КПРФ, но проиграл. После этого Вячеслав Вячеславович заявил, что не намерен больше участвовать в региональной политике, и сосредоточился на своем YouTube-канале. В интервью саратовской «Газете недели» Мальцев описывал свою аудиторию так: «Это люди, опрятно одетые, пусть и не очень дорого. Это не люмпены. По профессии такой человек может быть кем угодно: начиная от директора банка и заканчивая пролетарием, у которого, кроме старенького подержанного смартфона, больше ничего и нет».

Первые выпуски «Плохих новостей» набирали 5–10 тысяч просмотров. В 2014 году популярность канала начала расти, сейчас на «Артподготовку» подписано более 140 тысяч человек. Благодаря активности своих зрителей Мальцев занял первое место на праймериз ПАРНАС в 2016 году и был включен в федеральную тройку кандидатов партии, но вместе с партией в Госдуму не прошел. Судя по всему, революционная слава не принесла саратовцу практической пользы — по сведениям источников, он продолжал жить на доходы от сдачи помещений в аренду под сетевые магазины. Знающие люди говорят, что эти помещения подпадают под статью УК о финансировании терроризма, но их почему-то не изымают. Почему? Неужели мы имеем дело с провокатором?

10 октября Мальцев был заочно арестован по обвинению в публичных призывах к экстремизму.