Все закончилось «закручиванием гаек»

В Казахстане в 2016 году историю с подготовкой к «госперевороту» и «революции» использовали на полную катушку для законодательного закручивания гаек. В конце апреля прошлого года в республике состоялись митинги против передачи земель в частную собственность иностранцам. Госпропаганда представила эти митинги как происки «внешних сил», а затем спецслужбы попытались соединить их с «подготовкой к госперевороту», который якобы хотел совершить владелец пивного завода из Шымкента Тохтар Тулешов. Тулешов якобы хотел стать вице-президентом, поэтому давал деньги на акции протеста в разных регионах, а также собирал собственную армию из 90 человек.

Затем, в начале июня, на западе Казахстана произошел странный теракт: от 25 до 45 человек с ножами пошли грабить оружейные магазины в городе Актобе, чтобы с украденным оружием напасть на воинскую часть, захватить тяжелую технику, а потом и город. Погибли семеро гражданских и 18 нападавших.

Эти две истории дали повод спецслужбам легко провести через парламент так называемые «антитеррористические» поправки к законам, благодаря которым Комитет национальной безопасности стал главной структурой в стране. Он получил право отключать интернет в любое время, блокировать сайты без суда, возможность привлекать людей к ответственности по более тяжелым «экстремистским» и «террористическим» формулировкам.

В Конституцию внесли дополнительный пункт о незыблемости формы правления страны и ее территориальной целостности. В Уголовном кодексе увеличилось наказание за «терроризм» и «экстремизм» (от 12 до 17 лет за попытку «захвата власти»), а людей, проходящих по «экстремистским» и «террористическим» статьям, предложили лишать гражданства.