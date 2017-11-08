«К этим деньгам притрагивался кто угодно, кроме Улюкаева»

КАРТОЧКА ПРОЦЕССА Суд: Замоскворецкий районный суд Москвы Подсудимый: бывший министр Минэкономразвития Алексей Улюкаев Статья: 290, ч. 6 (получение взятки в особо крупном размере) Стадия: судебное следствие Грозит: до 15 лет лишения свободы

— Здравствуйте все! Давно не виделись. — Поприветствовал журналистов Алексей Улюкаев, переступив порог переполненного зала заседаний Замоскворецкого районного суда.

Не виделись действительно давно: последнее заседание по делу экс-министра проходило 12 октября (после чего судья Лариса Семенова ушла на приговор по другому делу). Тогда стороны прослушали аудиозапись телефонного разговора между главой «Роснефти» Игорем Сечиным и экс-министром Минэкономразвития Алексеем Улюкаевым 14 ноября 2016 года (то есть в день ареста последнего). Сечин приглашал Улюкаева приехать в «Роснефть» «обсудить вопросы». Позже суду продемонстрировали оперативную запись передачи Улюкаеву сумки (предположительно, с 2 млн. долларов) и задержания министра.

Утром 8 ноября на столе прокуроров неожиданно появилась большая картонная коробка, накрытая сверху пластиковым пакетом (чтобы нельзя было прочесть надпись на печати Следственного комитета). В пакете были уложены пачки 100-долларовых купюр.

Коробка с деньгами в здании Замоскворецкого суда. Фото: РИА Новости

— А что в коробке? Деньги? — пытались узнать журналисты у долговязого человека в черном пальто, который принес коробку. Человек не отвечал: он сел в углу зала и все заседание был увлечен своим телефоном. По некоторым данным, это был член следственной группы по делу Улюкаева Александр Шевченко.

— У нас нет сомнений, что это те самые средства, с которыми был задержан Улюкаев, — заявил в начале заседания прокурор Павел Филлипчук. Он ходатайствовал об осмотре вещественного доказательства прямо в зале суда. Судья Семенова не стала слушать замечания адвокатов Улюкаева и одобрила ходатайство, после чего на столе прокуроров выросли несколько высоких пирамидок стодолларовых купюр.

— Мне ничего не видно! — возмутилась адвокат Джаредан Квеидзе. — Что это за осмотр такой?

— Пасьянс собрались раскладывать, — съехидничал ее коллега Тимофей Гриднев, наблюдая, как горы долларов перемещаются на стол судьи.

Семенова оценивающе оглядела купюры, после чего спросила в зал сиплым голосом:

— Деньги больше никому не нужны?

Под разочарованный гул журналистов коробку с долларами вновь запечатали и унесли.

В коротком перерыве журналисты недоумевали, зачем прокуроры демонстрировали деньги и почему защита не возражала.

— А что мы можем сделать? - пожимала плечами Квеидзе. — Они же берут их и приносят. Нам эти деньги неинтересны, Улюкаев к ним все равно не притрагивался.

— К ним уже кто только не притрагивался, кроме Алексея Валентиновича, — вставила адвокат Виктория Бурковская.

После перерыва обвинители представили судье кожаную сумку, в которой якобы и находились эти два миллиона долларов в момент передачи взятки. Адвокат Гриднев осмотрел сумку, после чего заметил, что не хватает еще одного вещдока — ключа от нее.

— Ваша честь, как мы можем оценить, поместились бы тут два миллиона долларов или нет, если мы не можем эту сумку открыть? — недоумевал защитник.

Прокуроры попытались спросить Улюкаева о сумке, но тот заявил, что отказался от показаний во время своего допроса.

Сюрпризы от обвинения на этом не кончились. Павел Филлипчук наконец-то озвучил долгожданное ходатайство - о вызове в суд главного свидетеля обвинения Игоря Сечина. Судья Семенова согласилась, отметив, что повестка будет отправлена на рабочий адрес свидетеля.

Сразу после этого прокуроры неожиданно заявили о том, что представление доказательств ими окончено. Защиту это привело в замешательство.

— Ваша честь, я не понимаю, как можно вызвать в суд свидетеля обвинения, а потом завершить представлять доказательства!? — удивленно сказал адвокат Гриднев. — Это каждый раз мы будем прерывать процесс ради ходатайств обвинения? Пусть вызовут еще шесть свидетелей, которые значатся в списке!

— Адвокат Гриднев, вы будете представлять доказательства стороны защиты? — вопросом на вопрос ответила судья Семенова.

После еще одной короткой перепалки с судьей Гриднев добился права озвучить некоторые материалы дела из тех томов, которые в неполном объеме оглашали на предыдущих заседаниях прокуроры.

Алексей Улюкаев и адвокат Лариса Каштанова. Фото: РИА Новости

Так, выяснилось, что ФСБ заранее стало известно о том, что 28 октября 2016 года Улюкаев якобы потребует взятку у Игоря Сечина, и что передача была запланирована «в диапазоне с 31 октября по 2 ноября» (напомним, бывший министр был задержан только 14 ноября). Далее, из оглашенного стало известно, что эксперт из криминологического центра ФСБ обнаружил на записи переговоров Сечина и Улюкаева некоторые «артефакты» и требовал передать на экспертизу оригинал записи и записывающее устройство, чтобы понять, что стало причиной этих артефактов и как выглядел оригинал. Но в ФСБ ему отказали, сославшись на государственную тайну.

Также адвокат Гриднев обратил внимание, что уже 2 сентября 2016 года Улюкаев в интервью СМИ заявил, что приобретение долей «Башнефти» «Роснефтью» допустимо с «формальной точки зрения», в то время как в течение июля — августа в правительстве шла активная дискуссия о том, может ли одна госкомпания приватизировать другую. Об этих обсуждениях свидетельствовали противоречивые заявления, которые федеральным СМИ делали пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и вице-премьеры Игорь Шувалов и Аркадий Дворкович.

Другой адвокат экс-министра - Лариса Каштанова - зачитала отказ следователя Романа Нестерова в привлечении в качестве свидетеля Аркадия Дворковича. Защита настаивала, что Дворкович мог бы рассказать о ходе переговоров в правительстве по вопросу приватизации «Башнефти». Его попросили вызвать в суд.

— Ваша честь, Улюкаев обвиняется в получении взятки, — возражал прокурор Борис Непорожный. — Обвинение не считает, что Аркадий Дворкович способен что-то прояснить по факту вымогательства взятки.

Вызвать Дворковича суд отказался. Однако адвокатам удалось добиться вызова в суд других свидетелей: оперативника ФСБ Алексея Калиниченко, первого замминистра энергетики Алексея Текслера, замначальника одного из департаментов Минэкономразвития Ивана Безменова и бывшего замминистра экономразвития Лученкова.

Следующее заседание суда - 13 ноября.