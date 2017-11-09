Один день голубятника

Мария Кочубей,

41 год, биолог, специалист по аквариумным системам

Мария и голубь Гуляш. Гуляш пролечен от вертячки (серьезное птичье заболевание, на воле приводит к смерти). Теперь он домашний питомец и любит спать возле подушки. Фото Елена Лукьянова / «Новая газета»

Мария Кочубей помогает городским жителям, которые давно слились для большинства из нас с городским пейзажем: она содержит голубиный приют в Санкт-Петербурге. Основной контингент приюта «Орландо» — породистые голуби, которых выпускают на свадьбы, выбрасывают из-за болезней голубятники, содержат в плохих условиях фотографы. Но и обычных сизарей к Марии тоже приносят — больных, пострадавших от рук людей, птенцов, выпавших из гнезда.

Всего в приюте около двухсот птиц, но численность колеблется: кого-то забирают, поступают новые птицы, тяжелобольные гибнут. Большинство птиц живет на голубятне. Дома у Марии — стационар, рассчитанный на пятнадцать голубей, хотя обычно туда вмещается в два раза больше пернатых.

В один воскресный день, три года назад, я шла на птичий рынок и в парке напротив увидела трех породистых голубей в стае сизарей. Я потом узнала, что их не смогли продать на рынке и просто выбросили. Я даже не знала, где их буду держать. Они были настолько замерзшие и измотанные, что почти не сопротивлялись — я положила их в пакет и поехала домой на метро. В тепле они заснули. Это были мои первые голуби. Когда много животных дома — это хорошо помогает от перфекционизма. Человек, который привык к идеальному порядку, упадет в обморок, когда увидит, что у меня здесь делается. Все знают, что выпавших птенцов нельзя подбирать, родители их докармливают. Но голубей это не касается. Пищащего на земле голубенка можно взять, а когда он вырастет — выпустить. Голубеводство — это редкое, исчезающее увлечение. Наши голубятни уцелели, потому что находятся далеко от жилых домов, на территории бензозаправки, они там никому не мешают. Так как голубятников сейчас мало, исчезают и некоторые породы голубей, например Ленинградская кружастая. За фразу «летающие крысы» сразу баню в своей группе. Это у меня будет нерукопожатный человек, который так говорит о голубях. В городской среде от них сложно заразиться — достаточно просто помыть руки после контакта с голубем. После создания приюта у меня появился девиз: «спеши делать добро». Это касается всего, не только птиц. Когда я начала помогать одним живым существам, то и на собратьев по виду я стала смотреть более дружелюбно. Верю в теорию малых дел. Если у каждого будет маленькое любимое дело, просто небольшое хобби, которое приносит пользу окружающим, — мир станет лучше. Для приюта мне постоянно не хватает времени, денег и помощников. Иногда нужно вычистить голубятню (в одиночку это сложно), раздробить зерно, что-нибудь починить. Нужны волонтеры, готовые взять к себе птиц, которых я не могу принять в приют из-за переполнения. Голуби-инвалиды хорошо приживаются дома. Жить они могут в клетке, а выгуливать по квартире их можно в специальных костюмчиках-подгузниках для птиц. Голуби могут долго сидеть на руках и гладиться, не каждая кошка станет так общаться. Самые ласковые, конечно, выкормыши. Люди редко наблюдают птиц рядом с собой и не знают, какие они на самом деле. Я считаю, что домашнее животное должно иметь дом.

Мария с голубями в своей комнате. Фото Елена Лукьянова / «Новая газета»

Птицы в квартире-стационаре Марии. Не всем птицам в стационаре хватает домиков-переноснок, некоторым приходится жить в коробках. Фото Елена Лукьянова / «Новая газета» Фото Елена Лукьянова / «Новая газета»

Маша прочищает клюв голубенка от инфекционного налета. Фото Елена Лукьянова / «Новая газета»

Мария на голубятне. Фото Елена Лукьянова / «Новая газета»

Голубя Йавара подстрелили в полете из пневматики. При падении он получил множество переломов и травмировал глаза. Их пришлось удалить. Фото Елена Лукьянова / «Новая газета»

На приеме у орнитолога Наталии Беломытцевой. Фото Елена Лукьянова / «Новая газета»

Голубю делают рентген в ветеринарной клинике. Фото Елена Лукьянова / «Новая газета»

Мария на голубятне. Фото Елена Лукьянова / «Новая газета»

Мария на голубятне. Фото Елена Лукьянова / «Новая газета»

Птенец в домашнем морге. Фото Елена Лукьянова / «Новая газета»

Марии постоянно дарят статуэтки голубей. Фото Елена Лукьянова / «Новая газета»

Стационар для голубей в квартире Марии. Если не изолировать больных птиц — заразится вся голубятня. Фото Елена Лукьянова / «Новая газета»