Один день голубятника

Елена Лукьяновафотокорреспондент
Мария Кочубей,
41 год, биолог, специалист по аквариумным системам
Мария Кочубей помогает городским жителям, которые давно слились для большинства из нас с городским пейзажем: она содержит голубиный приют в Санкт-Петербурге. Основной контингент приюта «Орландо» — породистые голуби, которых выпускают на свадьбы, выбрасывают из-за болезней голубятники, содержат в плохих условиях фотографы. Но и обычных сизарей к Марии тоже приносят — больных, пострадавших от рук людей, птенцов, выпавших из гнезда.
Всего в приюте около двухсот птиц, но численность колеблется: кого-то забирают, поступают новые птицы, тяжелобольные гибнут. Большинство птиц живет на голубятне. Дома у Марии — стационар, рассчитанный на пятнадцать голубей, хотя обычно туда вмещается в два раза больше пернатых.
- В один воскресный день, три года назад, я шла на птичий рынок и в парке напротив увидела трех породистых голубей в стае сизарей. Я потом узнала, что их не смогли продать на рынке и просто выбросили. Я даже не знала, где их буду держать. Они были настолько замерзшие и измотанные, что почти не сопротивлялись — я положила их в пакет и поехала домой на метро. В тепле они заснули. Это были мои первые голуби.
- Когда много животных дома — это хорошо помогает от перфекционизма. Человек, который привык к идеальному порядку, упадет в обморок, когда увидит, что у меня здесь делается.
- Все знают, что выпавших птенцов нельзя подбирать, родители их докармливают. Но голубей это не касается. Пищащего на земле голубенка можно взять, а когда он вырастет — выпустить.
- Голубеводство — это редкое, исчезающее увлечение. Наши голубятни уцелели, потому что находятся далеко от жилых домов, на территории бензозаправки, они там никому не мешают. Так как голубятников сейчас мало, исчезают и некоторые породы голубей, например Ленинградская кружастая.
- За фразу «летающие крысы» сразу баню в своей группе. Это у меня будет нерукопожатный человек, который так говорит о голубях. В городской среде от них сложно заразиться — достаточно просто помыть руки после контакта с голубем.
- После создания приюта у меня появился девиз: «спеши делать добро». Это касается всего, не только птиц. Когда я начала помогать одним живым существам, то и на собратьев по виду я стала смотреть более дружелюбно.
- Верю в теорию малых дел. Если у каждого будет маленькое любимое дело, просто небольшое хобби, которое приносит пользу окружающим, — мир станет лучше.
- Для приюта мне постоянно не хватает времени, денег и помощников. Иногда нужно вычистить голубятню (в одиночку это сложно), раздробить зерно, что-нибудь починить. Нужны волонтеры, готовые взять к себе птиц, которых я не могу принять в приют из-за переполнения.
- Голуби-инвалиды хорошо приживаются дома. Жить они могут в клетке, а выгуливать по квартире их можно в специальных костюмчиках-подгузниках для птиц. Голуби могут долго сидеть на руках и гладиться, не каждая кошка станет так общаться. Самые ласковые, конечно, выкормыши. Люди редко наблюдают птиц рядом с собой и не знают, какие они на самом деле.
- Я считаю, что домашнее животное должно иметь дом.