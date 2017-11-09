«Я ведь очень уезжать не хотел. Но пять лет дадут за то, что меня там не было!»

комментарий

Дмитрий Бученков фигурант «болотного дела»

— Я решил уехать, потому что за шесть месяцев процесса на суде у меня сложилось стойкое мнение, что приговор будет обвинительным. Решение зрело давно — на самом деле оно было уже через час после ареста 2 декабря 2015, но осуществить решил только сейчас, когда посмотрел во всей красе замечательный российский суд.

Мне не хотелось бы рассказывать, как уехать получилось технически. Скажу только, что мои родные еще не в курсе ситуации и для них это новость.

Планы пока довольно простые — легализоваться, получить убежище, решить бытовые вопросы. А там видно будет.

Самочувствие хорошее. Возвращаться пока не планирую, поскольку в ближайшее время политическая ситуация в стране будет такой же. И вряд ли изменится. Валить или нет — этот вопрос каждый решает сам для себя. Я ведь очень уезжать не хотел. Но просто рассчитал, что за шесть эпизодов мне дадут 4-5 лет. 5 лет — за то, что меня там не было и что я не делал!

(Дмитрий Бученков — единственный фигурант «болотного» дела, которого не было на Болотной площади: на видеозаписях, прикрепленных к делу, — другой человек. — Прим. ред.)

Это время с большей пользой для себя и для всех я смогу провести не в тюрьме, а в другом месте.

Спасибо всем, кто меня поддерживал на суде. И мы обязательно еще увидимся!