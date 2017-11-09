«Я ведь очень уезжать не хотел. Но пять лет дадут за то, что меня там не было!»
Покинувший Россию фигурант «болотного дела» Дмитрий Бученков поговорил с «Новой»
Надежда Прусенковакорреспондент
В четверг 9 ноября Дмитрий Бученков не явился на судебное заседание, где проходит обвиняемым по Болотному делу. Сотрудники ФСИН не обнаружили его в квартире в Апрелевке, где Бученков содержался под домашним арестом. Вскоре стало известно, что он покинул Россию. «Новой» удалось связаться с Дмитрием Бученковым.
комментарий
— Я решил уехать, потому что за шесть месяцев процесса на суде у меня сложилось стойкое мнение, что приговор будет обвинительным. Решение зрело давно — на самом деле оно было уже через час после ареста 2 декабря 2015, но осуществить решил только сейчас, когда посмотрел во всей красе замечательный российский суд.
Мне не хотелось бы рассказывать, как уехать получилось технически. Скажу только, что мои родные еще не в курсе ситуации и для них это новость.
Планы пока довольно простые — легализоваться, получить убежище, решить бытовые вопросы. А там видно будет.
Самочувствие хорошее. Возвращаться пока не планирую, поскольку в ближайшее время политическая ситуация в стране будет такой же. И вряд ли изменится. Валить или нет — этот вопрос каждый решает сам для себя. Я ведь очень уезжать не хотел. Но просто рассчитал, что за шесть эпизодов мне дадут 4-5 лет. 5 лет — за то, что меня там не было и что я не делал!
- (Дмитрий Бученков — единственный фигурант «болотного» дела, которого не было на Болотной площади: на видеозаписях, прикрепленных к делу, — другой человек. — Прим. ред.)
Это время с большей пользой для себя и для всех я смогу провести не в тюрьме, а в другом месте.
Спасибо всем, кто меня поддерживал на суде. И мы обязательно еще увидимся!
Дмитрий Бученков по понятным причинам не уточнил страну своего пребывания, но известно, что покинул Россию он не сегодня и уже подал документы на получение убежища.
На следующем заседании суда, которое назначено на 10 ноября, Дмитрию Бученкову, вероятнее всего, заочно будет изменена мера пресечения. И он будет объявлен в розыск.
Адвокат Бученкова Светлана Сидоркина сказала «Граням», что, как и все, следит за ситуацией по СМИ и не была в курсе решения своего подзащитного. Адвокат Илья Новиков просто воздержался от комментариев.