На американский каравай RT не разевай

Несмотря на заявления «о наступлении на свободу слова» на уровне Кремля, российского парламента и МИДа, регистрироваться все же будут.

«Американский Минюст нам не оставил выбора: юристы говорят о том, что если мы не зарегистрируемся как иноагент, то руководитель компании в Америке может быть арестован, могут быть арестованы счета компании, в общем, в такой ситуации компания работать точно не сможет», — говорится в заявлении руководителя RT Маргариты Симоньян, опубликованном на сайте телеканала.

Симоньян назвала требование «дискриминационным», противоречащим «принципам демократии и свободы слова». Из ее слов следует, что RT обратится в суд.

Решение Минюста США бурно обсуждается на российских телеканалах. То, что зрителям представляют очередной пакостью «пиндосов», на деле является исполнением принятого в Америке еще в 1938 году закона FARA — «О регистрации иностранных агентов».

Москва грозится немедленными «зеркальными мерами» в отношении американских СМИ. Называют как «Голос Америки», «Радио Свобода», которые частично финансируются из бюджета США, так и частный телеканал CNN.

Давайте, следуя известному совету, в истории вокруг канала RT и агентства Sputnik попробуем отделить мух от котлет.

Реальная угроза для RT

FARA — закон «О регистрации иностранных агентов» был принят в Америке накануне Второй мировой войны с целью выявления и пресечения источников нацистской пропаганды. Сегодня этот закон прозвали «законом о лоббизме». Речь идет о работе в интересах другого государства на территории США. Например, Пол Манафорт — бывший глава предвыборного штаба Трампа, в прошлом консультант президента Януковича, под давлением американских СМИ признал статус «иностранного агента», работавшего на Украину и получившего около 13 миллионов долларов. Манафорт зарегистрировался, что называется, задним числом.

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В перечне иностранных агентов, работающих в США, самые разные компании: Национальная туристическая организация Японии Flynn Intel Group — фирма, созданная бывшим советником по нацбезопасности президента Трампа, отставным генералом Майком Флинном (он посещал в Москве ужин в честь 10-летия RT и сидел за одни столом с В. Путиным), агентство Ketchum Inc., в прошлом продвигавшее в США «позитивный образ России».

Исполнение закона об иностранных агентах отслеживает Министерство юстиции США, но, как считает председатель сенатского юридического комитета, республиканец Чарльз Гроссли, это делается неэффективно и пассивно. В конгрессе разработано сразу несколько законопроектов, направленных на ужесточение закона об иноагентах. Предусматривается, в частности, расширение полномочий Отдела национальной безопасности Минюста, осуществляющего контроль за исполнением FARA. Как убеждена автор одного из законопроектов, сенатор-демократ из Нью-Гэмпшира Джин Шахин, каждое новое разоблачение «российского вмешательства» в американские выборы подчеркивает «необходимость того, чтобы федеральное правительство ужесточило применение закона об иностранных агентах».

После обвинений разведки в адрес RT, Министерство юстиции провело расследование, и компании-производителю RT America было предложено зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Первый срок 16 октября уже прошел, 13 ноября был объявлен «крайней датой». Предъявление конкретных сроков регистрации — довольно необычный шаг со стороны Минюста. «Министерство занимает более агрессивную позицию, когда понимает, что добровольного соблюдения его предписаний не последует», — так объяснил CNN действия Минюста эксперт по FARA Джошуа Розенштейн. И хотя за последние 50 лет зафиксированы всего 7 (!) случаев уголовного преследования по закону об иностранных агентах, штраф в 10 тысяч долларов и тюремный срок до 5 лет для лиц, «сознательно или невольно» нарушающих положения FARA, — угроза реальная.

В самом Минюсте комментировать ситуацию отказываются.

Кому регистрироваться

По сообщениям американских СМИ, RT имеет контракты на производство контента с двумя юридическими лицами, зарегистрированными в Вашингтоне: RTTV America и RTTV Studios. Их владельцем является бизнесмен Алекс (Алексей) Язловский, имеющий гражданство РФ и США. 9 марта 2015 года в Федеральном суде Центрального округа Калифорнии в Лос-Анджелесе его приговорили к одному году испытательного срока под надзором, к 640 часам общественных работ и к 60 тыс. долларов штрафа за уклонение от уплаты налогов.

Язловский признал себя виновным в том, что подал в Федеральную налоговую службу ложные данные о доходах за 2008 год, скрыв в общей сложности 2,6 млн долларов. Он активно сотрудничал со следствием, и поэтому избежал тюрьмы.

В RT тогда заявили, что Язловский — не руководитель американского филиала, а всего лишь один из многочисленных контрагентов. Маргарита Симоньян сообщила «Коммерсанту», что налоговое разбирательство в отношении российского бизнесмена — «обычная рабочая история», которую западные СМИ специально раздувают в «дикий скандал». И так как канал теперь несет репутационные потери, RT разрывает контракт с RTTV America.

Но как установило издание Washington Free Beacon, компания Язловского RTTV America была официальным работодателем сотрудников RT America, выписывала им чеки на зарплату, а также владела правом на логотип RT. После налогового скандала с Язловским руководители RT America сообщили сотрудникам, что все операции переходят к компании T&R Productions, зарегистрированной на Михаила Солодовникова, главу службы новостей RT America.

К чему этот «побочный сюжет»? История Язловского, его сотрудничество с Михаилом Лесиным — бывшим министром печати и создателем канала Russia Today и его детьми (Екатерина стала продюсером RT America, а Антон — продюсером голливудских фильмов, один из которых, Haunt (2014), произведен вместе с Язловским), — сама по себе тема прелюбопытная в свете загадочной смерти Лесина в вашингтонском отеле. Но речь сейчас о другом, а именно: как только RT признает себя «иностранным агентом», Минюсту США станет известно, кто и в каких объемах оплачивает работу этого канала в Америке. При этом RT называет себя «некоммерческой организацией, частично оплачиваемой правительством РФ». По официальной информации, общий бюджет компании на этот год составил около 18,7 млрд рублей, т.е. около $323 млн долларов.

«Минюст США выкатил людоедский дедлайн до понедельника. Чувствуете, как веет свободой?» — написала в своем Twitter Маргарита Симоньян. Напомним в связи с этим, что после победы Трампа на выборах шеф RT обещала прокатиться по улицам Москвы с американским флажком на машине, приветствуя победу «новой Америки» над стереотипами Америки старой.

А теперь о том, о чем в Москве вообще не говорят.

Признание «иностранным агентом» действительно потребует от RT финансовой и прочей отчетности, но…

Эфиры в США ограничены не будут

В статусе «иностранного агента» здесь работают китайская газета Daily China, NHK Cosmomedia America — такая же новостная компания, как RT, но из Японии, телеканал KBS Korean Broadcasting System из Южной Кореи. Согласитесь, Япония и Южная Корея — ближайшие союзники Америки, тем не менее их телекомпании работают в США в статусе «иностранного агента» и даже от этого не морщатся. Причем здесь свобода слова?

Другой вопрос: где заканчивается информация и начинаются «активные меры» — спецпропаганда, не только навязывающая свою точку зрения, но и создающая параллельную фейковую новостную реальность: будь то «тяжелая болезнь Хиллари Клинтон» накануне выборов или специальный гамбургер в честь дня рождения Путина в нью-йоркском кафе — полностью постановочная история?

Статус иностранного агента требует сообщать об этом в титрах или бегущей строкой, но такой каминг-аут абсолютно не должен сказаться на самой преданной аудитории RT. Я встречался с фанатами этого канала на разных акциях протеста: будь то пикеты возле военной базы Форт Мид, где проходил суд над Брэдли Мэннингом — военнослужащим, передавшим секретные материалы Пентагона и Госдепа в WikiLeaks, в палаточном лагере движения Occupy Wall Street и даже на демонстрации «Движения Чаепития» против обамовской реформы здравоохранения. RT cмотрят как крайне левые, так и крайне правые: от анархистов до националистов. Называют «каналом правды». Потеря этой части аудитории в связи с появлением бегущей строки о том, что RT зарегистрирован в Минюсте США как иностранный агент, каналу не грозит. Что касается других зрителей, то будущее покажет…

Как отмечают медиа-эксперты, сначала Russia Today оправдывала свое название — «Россия сегодня», — представляя американцам привлекательный образ своей страны. Новости о России занимали в программах большое место. После 2008 года (событий в Грузии) и особенно после 2014-го (Крыма и Донбасса) Russia Today начала вещать гораздо более агрессивным тоном. Как пишут исследователи Питер Померанцев и Майкл Вейсс в фундаментальной работе «Угроза нереальности: как Кремль сделал оружием информацию, культуру и деньги», канал RT стал «самым наглядным примером» того, как Кремль перешел от «мягкой власти» (влияние на других через масс-медиа, культуру и т.д.) к превращению информации в оружие «гибридной войны».

Говоря проще: вместо того чтобы показывать Россию привлекательной, RT показывает Америку и Запад отвратительными, полагаясь при этом на голоса крайне левых антиглобалистов и крайне правых националистов.

RT предоставляло эфир людям, которых никогда не позовут «нормальные», респектабельные каналы. Например, отрицатель Холокоста Райан Доусон (Ryan Dawson) представлен зрителям RT как «правозащитник», а Мануэль Оксинрайтер (Manuel Ochsenreiter), редактор неонацистского журнала ZUERST! как «эксперт по Ближнему Востоку».

В докладе американской разведки, посвященном вмешательству Москвы в американские выборы в 2016 года, утверждается, что RT и агентство Sputnik стали «частью многосторонней операции российских спецслужб по дискредитации западной демократии и обеспечению победы Трампа на выборах». RT обвиняют в том, что канал «последовательно изображал Трампа в виде жертвы несправедливого информационного освещения со стороны «традиционных СМИ» США, которые, по утверждению российского канала, подчиняются «коррумпированному политическому истеблишменту»; госсекретарь Клинтон последовательно ниспровергалась такими сюжетами, как «Клинтон и ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация) финансируются одними и теми же деньгами»; и ставил под сомнение исход выборов в США такими клипами, как «Трампу не разрешат победить» (этот клип на английском языке с участием Джулиана Ассанжа собрал более 2,2 миллиона просмотров).

«Они же шутят, да?» — отреагировала на доклад Маргарита Симоньян. Ее твит цитирует газета The Washington Post.

Видимо, «пошутил» и бывший корреспондент «Спутника» при Белом доме Эндрю Файнберг, передавший ФБР тысячи служебных электронных писем, которые раскрывают «внутреннюю кухню» работы агентства. В августе этого года агенты ФБР в течение нескольких часов допрашивали Файнберга, их интересовали механизмы влияния российских властей на работу журналистов «Спутника».

«Спутник» — это не новостное агентство, это пропаганда, — цитирует Файнберга газета Los Angeles Times. — Они (мои редакторы) всегда хотели, чтобы Америка выглядела глупой. Мне постоянно говорили: «Москва хочет того, Москва хочет этого».

За 5 месяцев работы, отмечает Файнберг, его начальников интересовала исключительно политическая конспирология, теории заговоров.

«Зеркальные меры». Вы шутите!?

Говоря о введении «зеркальных мер» в отношении американских СМИ в России, российские официальные лица явно обращаются к внутренней аудитории.

По сравнению с русскоязычным каналом «Настоящее время» (совместный проект «Радио Свобода» и «Голоса Америки») RT изначально находится просто в неизмеримо лучшей позиции. Судите сами. В Вашингтоне этот канал показывают, как минимум, на трех кабельных платформах: Verizon FiOS — канал 455, Сox Communications — канал 473, RCN cable — канал 33. RT принимается со спутниковых платформ и в кабельных сетях по всей стране, его показывают в нескольких сотнях отелей. На своем сайте RT сообщает, что его могут видеть в США 85 млн человек, а во всем мире аудитория может достигать 630 млн. И хотя американские СМИ сомневаются в правдивости цифр, американской аудитории RT не требуется усилий, чтобы видеть его продукцию на телеэкранах, не говоря об интернете.

Чтобы сделать меры полностью «зеркальными», Москва должна дать возможность американскому ТВ вещать на русском языке в таком же объеме, в такой же зоне доступа.