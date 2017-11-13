Факсом, почтой и нарочным

Боясь не попасть на возможный допрос Игоря Сечина, журналисты, хоть и сомневались в вероятности его прихода, с 8.30 утра занимали очередь на улице. Камеры, штативы, микрофоны… Все было наготове. «А вдруг…», — слышалось в очереди. Полагали так, потому что прокуроры ходатайствовали в последний день представления своих доказательств о вызове Сечина, а судья 8 ноября согласилась выслать ему повестку на 13 ноября.

Но там же, в очереди, журналисты вскоре и узнали: глава «Роснефти» точно не придет. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев скажет агентству RNS, что Сечин якобы не получал повестку.

карточка процесса Суд: Замоскворецкий районный суд Москвы Подсудимый: бывший министр Минэкономразвития Алексей Улюкаев Статья: 290, ч. 6 (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, Улюкаева вымогал взятку на сумму 2 млн долларов у главы «Роснефти» Игоря Сечина за положительную позицию своего министерства по приватизации. Улюкаев вину не признает и настаивает, что это была спланированная провокация. Стадия: судебное следствие Грозит: до 15 лет лишения свободы

Начав заседание с получасовым опозданием, судья Лариса Семенова сообщила участникам процесса, что суд отправлял повестку Сечину тремя разными способами, но ни один из них не оказался успешным.

«Причина его неявки неизвестна, — спокойно и отстраненно объяснила судья. — Повестка отправлялась Сечину и факсом, и по почте, и нарочным способом. Приставы приносили повестку по месту работы свидетеля, однако сотрудники отказались ее взять».

Нарочным способом, добавила она, отправили повестку Сечину и адвокаты Улюкаева. Результат тот же.

Пока шло заседание, журналисты снаружи связались с «Почтой России». Там тоже сообщили, что повестку Сечину отправляли и пришла она адресату еще 10 ноября (то есть за три дня до заседания). А следом выяснилось, что Сечин, оказывается, вообще не Москве, а принимает участие в русско-турецких переговорах в Сочи, о чем «Ведомостям» сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Почему глава «Роснефти» или его секретари не могли уведомить суд соответствующим письмом — осталось непонятным.

Не пришли 13 ноября на допрос и вызванные повестками оперативные сотрудники ФСБ, участвовавшие в организации передачи экс-министру Улюкаеву взятки от Сечина. Но те хотя бы отправили в суд письмо от службы экономической безопасности ФСБ, которое гласило, что оперативные сотрудники не смогут придти, поскольку находятся «в служебной командировке».

Всем не явившимся свидетелям, включая Сечина, судья пообещала выслать повторные повестки на 15 ноября — следующее заседание по делу.

Впрочем, день процесса все равно не прошел зря — в суд явились три свидетеля, которых наравне с другими тоже просила вызвать защита экс-министра. Это первый заместитель главы министерства энергетики Алексей Текслер и два сотрудника Минэкономразвития.

Текслер рассказал, что Минэнерго было против сделки по приватизации «Роснефтью» акций «Башнефти». По словам Текслера, правительство поручило Минэнерго согласовать план приватизации «Башнефти» в части экономического блока. Минэнерго посчитало нецелесообразным участие в сделке компании с государственным участием и подготовило отрицательный отзыв в августе 2016 года.

Текслер уточнил, что при принятии решений Минэнерго руководствовалось позицией вице-премьера, курирующего их ведомство (имелся ввиду Аркадий Дворкович, суд отказал защите в его вызове — Ред.). В правительстве, вспоминал свидетель, тогда давали негативную оценку участию госкомпаний в приватизации «Башнефти».

«Мы подготовили свое мнение в соответствии с требованием президента и правительства, — сказал Текслер. — В нем говорилось о нецелесообразности участия в приватизации госкомпании».

Алексей Улюкаев. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

При этом замглавы Минэнерго отметил, что он был членом Совета директоров «Башнефти», но денег за это не получал и не был заинтересованным лицом. А министр экономического развития Алексей Улюкаев, добавил Текслер, не давал ему каких-либо распоряжений относительно сделки.

Начальник отдела корпоративного управления Минэкономразвития Иван Безменов рассказал, что по поручению Аркадия Дворковича он участвовал в подготовке письма с анализом последствий покупки «Башнефти» «Роснефтью». Безменов помнил, что Улюкаев вносил правки в итоговый отчет своего министерства по сделке.

«В одном из вычеркнутых им абзацев говорилось, что участие «Роснефти» создает дополнительный конкурентный стимул», — сказал свидетель. По его словам, в другом вычеркнутом абзаце говорилось, что ограничение на участие «Роснефти» возможно при соответствующем решении правительства.

Отвечая на вопрос прокуроров, Безменов сказал, что вычеркнутый абзац о конкурентности был важным. Подсудимый — экс-министр Улюкаев тогда поинтересовался у бывшего подчиненного:

— А опирался ли тезис о конкурентности на какие-то расчеты, анализ?

— Не помню.

— Спасибо, вопросов нет, — отметил Улюкаев.

— А вам известно что-то о публичных заявлениях Улюкаева, что «Роснефть» — ненадлежащий покупатель? — спрашивал традиционное у свидетеля прокурор Борис Непорожный.

— Известно из СМИ, — был традиционный ответ.

Следующий свидетель — ведущий советник отдела информационных технологий Минэкономразвития Сергей Волченков, отвечавший за работу сервера министерства, рассказал, что в ходе выемки документов из ведомства, его департаменту пришлось передать следствию всю служебную переписку министра. Документы перенесли на флешку, которую следствие «забрало, опечатало и увезло». На уточняющий вопрос защиты, вернуло ли следствие флешку, свидетель ответил отрицательно.

— Скажите, а если мы сейчас захотим посмотреть переписку, мы сможем? — уточнил адвокат Тимофей Гриднев.

— Боюсь, нет. Если сотрудник увольняется по каким-то причинам, то его учетная запись блокируется и хранится около 30 дней потом, — отметил свидетель.

На этом завершили.

Следующее заседание — 15 ноября, в 10 утра.