Подвиг агента Симоньян

Телеканал RT рассматривали как инструмент российской «мягкой силы», удивляясь в равной степени как неэффективному расходованию «силы» (при бюджетах в сотни миллионов долларов аудитория канала на рынке США в 2015 году составляла 0,1% от общего числа телезрителей), так и ее сенсационной «мягкости» (большая часть контента RT представляет собой набор однотипных мнений малоизвестных «политологов», которые утверждают: Запад не прав, а Россия великая держава).

Не удивительно, что большую часть зрителей RT составляют жители России и представители русскоязычных диаспор, для которых телеканал выполняет важнейшую еще с советских времен функцию — рассказывает о том, «что они там, на Западе, о нас, советских людях, думают». Примерно по тем же причинам на российских ток-шоу фигурируют иностранные политологи: RT представляет собой очень крупного и прожорливого Майкла Бома.

Так было до последнего времени, но теперь ситуация круто изменилась. Возможно, RT с его карликовой американской аудиторией действительно оказался успешнейшим троянским конем. На фоне скандала о вмешательстве России в выборы президента США (по-прежнему кажется, что масштабы этого вмешательства и его реального влияния на выборы сильно раздуты прессой демократов) к RT применили американский закон 30-х годов о статусе «иностранных агентов». Ничего сверхъестественного с телеканалом после этого не случилось: у него появилась дополнительная отчетность перед минюстом США и обязательство маркировать свои материалы — шрифтом произвольного размера.

Именно на американский закон, принятый в условиях изоляционистского курса довоенных США, страхов перед Коминтерном и другими тогдашними противниками, ссылались наши законодатели в качестве примера «передового международного опыта», когда придумывали собственную варварскую редакцию закона об «иноагентах» для НКО. Согласно российскому закону, работа «иностранных агентов» на территории России фактически приостанавливается, что мы в последние годы неоднократно видели.

Теперь в качестве мер, без особых оснований называемых зеркальными, Госдума сразу в трех чтениях принимает законопроект, распространяющий понятие «иностранный агент» на СМИ — включая как зарубежные медиакомпании, так и российские, имеющие иностранное финансирование.

Под ударом оказываются «Радио Свобода», «Голос Америки», CNN, BBC, Deutsche Welle, а также потенциально неограниченный список СМИ, у которых будут найдены иностранные деньги. Публичным лицом этой кампании выступает глава Комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин, известный своей борьбой за стерильную медиасреду.

Мягкая сила главы RT Маргариты Симоньян, таким образом, состояла вовсе не в том, чтобы создать влиятельный на Западе телеканал. Ее подвиг для Родины в том, чтобы заставить американцев разменять неуловимое вещание на их рынке сразу на несколько оставшихся в России качественных источников новостей.

Конспирологи должны бы заподозрить, что RT для того и создавался, чтобы закрыть в России CNN.

На пике первой фазы дипломатического конфликта между Россией и США, когда американцы де-факто приостановили выдачу виз для Россиян, редактор отдела международной политики Андрей Липский уже писал в своей колонке для «Новой» о том, что теперь «бомбить Воронеж» научились не только в Кремле, но и в Белом доме. В том смысле, что невозможность культурных и экономических контактов между странами не на руку в первую очередь самим США. Сейчас это парадоксальное союзничество развивается дальше. Партнеры по «антиворонежской коалиции» усердно бьют своих, чтобы чужие боялись. В частных беседах, к слову, именно о таком впечатлении от нынешней политики Вашингтона говорят американские корреспонденты, работающие в Москве.

Другое дело, что, возможно, для запрета иностранных СМИ в нынешней России и не требовался специальный повод — точнее, подошел бы любой. Даже если бы американцы ничего не предприняли в отношении RT, кому-то все равно очень хочется вернуться в нашу великую эпоху, где глушилки и «голоса» спорили в своем влиянии за умы соотечественников. Как известно, «голоса» тогда победили с разгромным счетом, и, кажется, любой нынешний запрет будет лишь усиливать влияние иностранного вещания на Россию. Пятнадцать лет назад русскоязычная «Свобода» была лишь одной из многочисленных радиостанций, дающих свободные же новости. И никому в России, кажется, не приходило в голову изучать собственную страну по новостям от BBC.

Но времена меняются или, может быть, повторяются.