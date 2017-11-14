«Природа — живая! Почему вы хотите ее забетонировать?»

Нынешним летом, под предлогом очистки каскада из семи прудов на Особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Покровское-Стрешнево», имеющей также статус Объекта культурного наследия (ОКН) и Природно-исторического парка (ПИП), начались работы, практически уничтожающие экосистему этого заповедного уголка Москвы. Одним из первых в защиту парка «Покровское-Стрешнево» выступил знаменитый художник-мультипликатор, режиссер мультипликационного кино, Народный артист России Юрий НОРШТЕЙН.

— По существу, парк захвачен частной инициативой чиновников. У нас студия рядом, существует более 20 лет, и впервые мы сталкиваемся с такой историей. Всё по Марксу. Он говорил, что чиновники будут рассматривать все пространство как свою частную собственность. Так оно и произошло.

Элементарный, наглый, бандитский захват. И — никаких возражений. Мы же знаем историю с Химкинским лесом. Там человек погиб, и это осталось как будто бы незамеченным.

То, что затеяли «благоустроители», и те плакаты, которые они сейчас повесили в парке, это все исключительно декорация. Там нет ничего конкретного. Они говорят: очистка прудов. Так это должно было делаться давно. И начинать надо было с того, чтобы не спускать туда всякую дрянь.

Седьмой пруд в парке «Покровское-Стрешнево». Сейчас он частично огорожен, почти полностью осушен, на месте работают техника и рабочие. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Почему вообще эта тема возникла? В прошлом году пруды в буквальном смысле протухли. Мы с кинооператором там просто гуляли, надо было кое-что снять. Сначала в нос ударил запах, потом мы увидели дохлую рыбу — тогда и направились к первоисточнику. Это крайний, первый пруд. Хлестало из трубы. Вся эта грязная, вонючая вода канализационного свойства не просто текла — это был поток. И дальше эта гадость пошла по всему каскаду.

Возможно, для чиновников это был сигнал к тому, чтобы действительно все привести в порядок. Но их порядок — это другой порядок. На немецкий лад: ordnung.

Казалось бы, первое, что чиновники должны были сделать, — закрыть слив; выяснить, где производство, допустившее сброс, почему у него нет очистных сооружений… Сегодня существуют очень высокого уровня технологии очистки. Просто никто не хочет вкладывать в это деньги. Хотят получать прежде всего только прибыль. Причем не просто прибыль, а частную, личную. Не для государства — для себя. У них всё с другим знаком, понятие прибыли тоже.

Вот и здесь: вместо того, чтобы выяснить, кто и почему сливает в верхний, первый пруд, всякую дрянь, они объявили пруды «ядовитыми» и принялись их уничтожать, начав с нижних — шестого и седьмого. Причем самым дешевым и варварским способом: путем слива воды с помощью помпы и переворачивания ила ковшами экскаватора.

Рабочие на седьмом пруду. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Проектом предусмотрено укрепление берегов. Я себе представляю, как будут их «укреплять» люди, чье мышление идет не дальше пикникового — шашлычок, радиола (потому что уже и петь разучились)… главное, чтоб громко было… Удивительное дело: чем человек элементарнее, тем больше ему хочется «прозвучать» громче, чтоб все его услышали. Этот закон работает неукоснительно.

Ничтоже сумняшеся эти «благоустроители» пробетонируют все так, что и вокруг прудов ничего живого не останется.

Вообще у Собянина какой-то бзик — все выравнивать. Там овраги? Засыпать!.. Холмы? Убрать!.. Но овраги, холмы — это жизнь природы… То же с водоемами. На том месте, где росли кусты, трава: осока, аир, камыши… — то, что очищает воду, — они всё это срезают, берега бетонируют. Зачем, почему? Природа — живая! Почему вы хотите ее забетонировать?

Собрались проводить через парк коллектор. А нужен ли он здесь?

140 деревьев запланировано спилить. Почему? Где вы спиливаете деревья? Тут же пишут: а посадим — 200. Но дереву-то, чтобы вырасти, 50—60 лет надо!

Экскаватор на седьмом пруду. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Они подходят к природе не с точки зрения ее жизни, а с точки зрения своей целесообразности.

Когда стало известно, какое «благоустройство» приготовлено для «Покровского-Стрешнева», мы с инициативной группой из числа жителей окрестных районов отправились в администрацию парка. Директор на нас даже не смотрел. Уперся взглядом в стол, и когда мы задавали конкретные вопросы, бурчал в ответ что-то невнятное.

Я там тоже выступал: «Парк принадлежит не вам, не нам. Он принадлежит тому живому миру, которым наполнен: деревьям, птицам, белкам, бобрам… — всему живому, что там есть. А мы, люди, должны помогать этому выживать… Без нас они не выживут…»

От директора мы не получили тогда никаких ответов. А ответ на самом деле очень простой, но чиновники его никогда не дадут. Деньги, которые выделены на все это мероприятие, колоссальны. Речь идет о сумме в 1,3 миллиарда рублей. Как же эти деньги не оприходовать, не ополовинить? Иначе для чего же все это затевается?

Конечно, здесь имеется договоренность со всех сторон. И этот круг, своеобразный хурал, они будут держать плотно. Никого они туда не допустят, им не надо, чтобы люди по-настоящему были в курсе дела.

По-хорошему — при директоре парка должен существовать какой-то совет из общественности, из числа людей осведомленных. Иначе чиновники этот парк подомнут под себя по всем направлениям, и завтра здесь начнется строительство домов. Поэтому надо писать, кричать, орать… Должны быть задействованы влиятельные органы печати. Чтобы те, кто сегодня выступает в роли хозяев в Москве, слышали мнение просвещенных людей. Общество развивается не мнением десятков тысяч мало размышляющих обывателей, а позицией, суждениями, оценками нескольких тысяч или сотен человек, которые понимают, что происходит.

Должны быть публикации в СМИ, очень откровенные. Иного не дано. И эти очень откровенные публикации должны идти дальше, в высшие инстанции.

Конечно, эту тему очень хорошо огородили, чтобы сюда не сунулся никто из посторонних. Но если сама пресса к ней равнодушна — в таком случае она равнодушна и к самому факту жизни! Потому что жизнь нам дают вот эти парки.

Думаю, обязательно должно быть составлено письмо мэру, на которое он будет обязан ответить лично. Мне кажется, в таком деле все должно быть очень откровенно. Никаких «остаюсь нижайшим слугой вашего сиятельства…», как деликатно оканчивал Пушкин свои письма Бенкендорфу. Только вот так: «Ваш неответ или ваше равнодушие будем считать признанием того, что вы являетесь инициатором уничтожения особо-охраняемых природных территорий, и ваша команда положила начало гибели такого рода объектов…» Все открытым текстом.

Парк есть парк, он не может принадлежать никаким другим организациям. Если они отсекут часть парка, и там начнется у них своя стройка, с топорами и молотками, то эти лопахины таким же образом начнут нарезать кусками и оставшуюся территорию, а уж потом, поверьте мне, сюда налетят тучи желающих построить здесь свои дома.

Указатель пикниковой зоны рядом с четвертым прудом. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Конечно, у чеховского героя был подход человека, который хотел извлечь прибыль для добра. Но нынешние лопахины не одушевлены никакими литературными чтениями и добрыми намерениями.

В лужковские времена от нас «ушел» стадион, там построили особняки. Кто-то подписал, кому-то дали взятку. Ничем не лучше и преемники… Они одинаковые книжки читают. Только чековые.

Происходящее сегодня в московских парках нельзя назвать иначе, как преступлением. Но — «красиво» поданным. Так же «красиво» власти подают тот факт, что занимают Москвой весь пригород. И не думают о том, что там будет через 20—30 лет, когда вырубят последние леса и понастроят высотных домов. Главное, чтобы бетономешалка крутилась…

Нынешняя история с парком Покровское-Стрешнево — это лакмусовая бумажка, проявившая сразу все, что происходит в нашем государстве.

Если процесс уничтожения природы в Москве сейчас не прервать, дальше события будут носить тем более драматический характер. Когда уже ситуация достает всех, то даже самая инертная масса может взорваться, и дальше мы знаем, что происходит, и вполне справедливо происходит.

Ребята, мы губим страну!.. Мы хотим жить в стране или прозябать в помойке?