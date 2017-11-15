Наталья Хлопунова, замруководителя администрации и пресс-секретарь губернатора Ямала, после выхода публикации «Достояние Ямала — итальянский унитаз» (№ 125 от 10 ноября) обвинила «Новую газету» в фальсификации документов, распространении фейков и клевете. Так и заявила агентству РИА «Новости»: «На исполнителей этой фейковой кампании, которая идет с начала года и оценивается в десятки миллионов рублей, также поданы заявления о клевете». Болезненную реакцию, видимо, вызвала информация о том, что при ремонте в гостиничном комплексе «Ямальский» за счет республиканского фонда инноваций был установлен «дизайн-проект фарфор белоснежный Венеция» — а проще говоря, унитаз стоимостью более 8 миллионов рублей.

Хлопунова заявила, что ремонт в гостиничном комплексе «Ямальский» был осуществлен несколько лет назад, и что гостиница принимает гостей как из России, так и из-за рубежа, и что комплекс «является одним из лучших в Салехарде и должен отвечать требованиям удобств и безопасности подобного уровня отелей» (цитата по РИА «Новости»).

Мы не специалисты в заказных информационных кампаниях, потому как не участвуем в них, и в этом отношении спорить с Хлопуновой не можем. К слову, процитированная публикация в РИА «Новости» оказалась подхвачена десятками интернет-сайтов и СМИ, названия большинства из которых нам стыдно даже упоминать.

А слово «фейк» очень популярно в администрации не только президента США, но и губернатора ЯНАО. В феврале этого года нашу публикацию «Заповедная рыбалка человека, похожего на губернатора Ямала» сам Дмитрий Кобылкин так и назвал — фейком. Он врал, что не был на рыбалке в заповеднике. Тогда газете пришлось вернуться к теме и опубликовать дополнительные фото- и видеодоказательства заповедной рыбалки. Ямал замолчал…

Документы, небольшая часть которых была опубликована в материале «Достояние Ямала — итальянский унитаз», конечно, не фейковые. Мы решили, что история с сантехникой за 8 миллионов рублей не настолько выдающаяся, чтобы тратить на нее драгоценные газетные страницы, ради которых было срублено столько деревьев. Поэтому опубликовали только две страницы из нескольких десятков, хотя в нашем распоряжении был большой набор документов, связанных с ремонтом ГТК «Ямальский». Но по этим документам у нас очень много вопросов. И не к губернатору ЯНАО, а к антикоррупционному управлению администрации президента России.

Например, в качестве директора ООО «Гефест», которое оборудовало салехардскую резиденцию венецианской сантехникой, значится Денис Кремлев. Да, именно он в октябре 2016 года подписывал документы по ремонту в гостиничном комплексе «Ямальский», но, по данным ЕГРЮЛ, еще в марте этого года в ООО «Гефест» сменилось руководство. Единственным учредителем фирмы стал гражданин Украины Виктор Калинин, который числится руководителем десятков предприятий по всей России. Директором «Гефеста» в этот же день, 24 марта, был назначен некий Владимир Агафонов. Такие «телодвижения», как правило, производятся, когда предприятие готовятся ликвидировать. Предположим, что во внутреннюю документацию можно внести задним числом какие-то исправления. Но как быть с платежными документами, по которым ООО «Гефест» получало деньги из фонда «Ямал», с товарными накладными?

Есть и более принципиальные вопросы. Например, нам непонятно, почему в 2013–2014 годах, когда отель уже ремонтировался, был проведен тендер, бюджетные деньги (95,5 млн рублей) выделялись в строгом соответствии с федеральным законом, регулирующим государственные закупки. А в 2016 году «допремонт» почему-то не стали проводить через торги, а поручили оплатить работу фонду, учрежденному департаментом по инновациям и науке администрации ЯНАО. Постеснялись итальянской сантехники? Или чугунной реставрационной плитки «из дома Тургенева» стоимостью 319 тыс. рублей за квадратный метр (а всего 12,4 кв. м на 3,9 млн рублей). Или такой строки, как «разборка облицовки из гранитных плит» стоимостью 54,6 тыс. рублей? Или демонтажа ста единиц унитазов и писсуаров, оцененных в смехотворные 455 (четыреста пятьдесят пять) рублей, по 45,5 копейки за каждый унитаз и писсуар?

Мы, конечно, не следственный орган, чтобы усмотреть в этом признаки состава преступления. Но и пресс-секретарь ямальского губернатора Хлопунова — тоже не следственный орган, однако она, комментируя нашу публикацию, вспомнила о том, что ее автор, Ирек Муртазин, ранее был судим за клевету. Интернет-СМИ подхватили прозрачный намек и начали травлю нашего журналиста.

Просто напомним, что уголовное дело, по которому Ирек Муртазин провел 431 день в СИЗО и в колонии, было инициировано экс-президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым. Ирек был осужден по 282-й «экстремистской статье» УК за разжигание социальной розни в отношении «социальной группы чиновники». Кроме того, Муртазин был признан политзаключенным, и после освобождения ему предлагали уехать из России и стать профессиональным правозащитником. Но он остался. Сейчас жалоба на приговор по его уголовному делу коммуницирована ЕСПЧ и, как мы рассчитываем, в ближайшей перспективе будет рассмотрена в Страсбурге.

Поэтому мы не рассматриваем напоминания об этом уголовном деле как шантаж или попытку давления — скорее как признак истерики окружения губернатора Ямала. И, конечно, этот информационный шум никак не скажется на продолжении нашего расследования о странном ремонте резиденции в Салехарде.

Редакция «Новой»