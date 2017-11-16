«Если хотите, чтобы я придумывал, я придумаю»

В суд 15 ноября Белых вошел в новом статусе, о чем незамедлительно сообщил судье Васюченко: 14 ноября ему удалось, наконец, заключить брак с Екатериной Рейферт. Церемония состоялась в СИЗО «Лефортово» и «прошла скромно». Разрешения заключить брак супруги добивались с весны. Выглядел Белых празднично: свежая короткая стрижка и улыбка на лице.

Ожидание окончилось и для суда: наконец явился Юрий Зудхаймер, ключевой свидетель обвинения, — немецкий предприниматель, владелец «Нововятского лыжного комбината» (НЛК) и управляющей компании «Лесхоз» (УК «Лесхоз»), передавший Белых пакет с мечеными купюрами 24 июня 2016 года. Зудхаймер пришел с адвокатом: бодрая женщина средних лет села рядом с прокурором Мариной Дятловой и стала что-то подсказывать Зудхаймеру. Васюченко сделала ей замечание.

— Ваша честь, но я просто переговариваюсь!

— Переговариваться будете в перерыве, — возразила судья. — Сейчас просто наблюдайте, чтобы права вашего подзащитного не дай бог не нарушили.

Перед началом заседания адвокат «переговаривалась» с клиентом в компании с прокурором.

Зудхаймер надел очки в золотой оправе и стал очень быстро зачитывать свои показания по бумаге. Васюченко не выдержала:

— У меня человек под стражей сидит, мне его судьбу надо решить, а вы стоите и что-то бубните. Рассказывайте своими словами.

Карточка процесса Суд: Пресненский районный суд Москвы

Подсудимый: Никита Белых

Статья: ч. 6 ст. 290 УК «Получение взятки должностным лицом»

Стадия: судебное следствие

Грозит: до 15 лет лишения свободы

По «своим» словам Зудхаймера, с бывшим владельцем НЛК и УК «Лесхоз» Альбертом Ларицким они дружили вплоть до 2013 года. Тогда Ларицкий предложил Зудхаймеру стать владельцем этих предприятий и «еще трехсот кубов» лесных участков. Со слов Ларицкого получалось, что в сделке заинтересован лично губернатор Белых. 21 мая 2013 года Ларицкий, Зудхаймер и директор НЛК Якубук встретились с Белых. Экс-губернатор, говорил Зудхаймер, обещал «всяческую поддержку правительства области», но очень просил «не банкротить предприятия». Белых уверял, что предприятия в хорошем состоянии. Однако Зудхаймер, посетив их, изумился: предприятия якобы почти не функционировали, «производственная линия стояла». В общей сложности Зудхаймер инвестировал в НЛК и «Лесхоз» 24 миллиона долларов. При этом инвестпроекты, по его словам, все равно нельзя было выполнить: показатели казались «утопическими», а администрация Кировской области «вносила изменения задним числом».

В начале 2014 года от Зудхаймера потребовали деньги. Белых при личной встрече якобы сказал бизнесмену, что все предприятия в области платят «таксу» — двести тысяч евро.

«Я сразу понял, что речь идет о взятке», — заявил Зудхаймер суду, хотя Белых говорил, что средства пойдут на избирательную кампанию. Зудхаймер отметил, что в его распоряжении есть аудиозапись разговора.

В начале, по словам Зудхаймера, он отказывался, но на предприятие оказывалось «серьезное давление»: в НЛК пришло письмо из администрации области якобы «с угрозой аннулировать инвестпроект». Наконец Зудхаймер попросил друзей из Алма-Аты привезти в Киров указанную сумму, и руководство НЛК передало деньги Белых. После этого письмо с угрозой аннулировать инвестпроект «исчезло».

— А куда оно делось? — спросила судья Васюченко.

— Не помню, — пожал плечами Зудхаймер. — Вот не помню. Сколько лет прошло. Если вы хотите, чтобы я что-то придумал, я сейчас придумаю.

Суд просил не придумывать. Зудхаймер стал рассказывать дальше. В 2015 году Белых якобы не требовал денег, вспоминал он. Зато новые требования начались в 2016 году, когда во время встреч в Риге и Братиславе экс-губернатор «вымогал деньги» на ту же избирательную кампанию. Также обсуждались вопросы освобождения Ларицкого из тюрьмы (на него завели дело за мошенничество) и реставрации котельной в НЛК, которая отапливала часть Кирова. «Ничего в итоге сделано не было», — возмущенно сказал Зудхаймер.

«В Кировской области был только один человек, понимаете? Без Белых ничего не решалось», — жаловался Зудхаймер. Он передал помощнице Белых 50 тысяч евро наличными, а затем ему позвонил губернатор и «орал, почему так мало».

«Если не заплатишь, завтра блокируем завод», — Зудхаймер якобы цитировал Белых.

После этого, по словам свидетеля обвинения, он почувствовал себя «прижатым в угол» и обратился в правоохранительные органы. Разработкой операции по задержанию Белых занималась ФСБ.

Зудхаймера, который должен был передать меченые купюры, обвесили спецоборудованием: «Такие два аккумулятора сзади прицепили, и они постоянно грелись. Было очень жарко».

Дело Белых. Фото: РИА Новости

Момент задержания Белых Зудхаймер описал так: он встретил его в ресторане отеля Lotte Plaza, где поздравил его с днем рождения и передал черный пакет. В пакете лежала бутылка вина и целлофановый пакет с купюрами. Белых якобы извлек вино, заглянул в пакет и отложил в сторону.

— Вы точно помните этот момент? — уточнила судья. — Никита Юрьевич утверждает, что денег он не видел.

— Ну, если Никита Юрьевич утверждает, то так все и было, — развел руками Зудхаймер. Прокуроры посмеялись.

Адвокат Зудхаймера постоянно напоминала, что бизнесмена ждет самолет в Цюрих. Тот заметно нервничал. Когда Белых или его адвокат Андрей Грохотов задавали уточняющие вопросы, свидетель вступал в перепалку. Защита же обращала внимание на записи переговоров Белых и бизнесмена: о двухстах тысячах евро речь не заходила. Белых заметил, что средства предназначались для благотворительных фондов Кировской области. Зудхаймер заявил, что ничего такого «не помнит», «но помнит», что они с губернатором «соблюдали конспирацию».

— И вот я не понимаю президента Путина. Как он может приглашать в Россию немецких инвесторов, если тут творится такое? — вопрошал при этом Зудхаймер.