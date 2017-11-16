«На очереди принятие «списка Немцова»

16 ноября литовский парламент единогласно принял так называемый «закон Магнитского». В ближайшее время, в соответствии с законом, будет сформирован список лиц, связанных с преступлениями против прав человека или коррупцией, которым будет запрещен въезд на территорию Литвы.

Депутат Сейма Литвы от партии консерваторов Эмануэлис Зингерис, один из авторов принятого закона, надеется, что другие страны Евросоюза вскоре последуют примеру Литвы и Эстонии, которая еще раньше приняла аналогичный закон.

«Проект «Акта Магнитского» лежит в парламенте Польши и в парламентах других европейских стран, — рассказал Зингерис «Новой газете». — Это поток, который уже не остановить. Люди, связанные с делом Магнитского, надеются, что печальная известность этого убийства канет в Лету, но этого не произойдет. Если мы не займем четкую позицию по этому убийству, то не сможем предотвратить следующие преступления. Поэтому я считаю, что это пророссийский, а не антироссийский закон».

По словам Зингериса, единогласная поддержка законопроекта — «почти уникальное явление» для парламента Литвы. До общего голосования проект утвердил комитет по иностранным делам, где он также получил одобрение всех депутатов.

Сейчас правительство должно сформировать перечень лиц, которым будет запрещен въезд на территорию Литовской республики. В первую очередь, в него войдут те, кто связан со смертью Сергея Магнитского — по аналогии с американским «списком Магнитского» — однако он может пополниться и новыми фамилиями.

Вероятнее всего, перечень этих фамилий будет опубликован. Однако, согласно тексту закона, МИД Литвы оставляет за собой право не информировать конкретное лицо о включении его в список, если «предоставление этой информации может противоречить интересам безопасности государства, безопасности общества, предотвращению преступной деятельности, интересам расследования и уголовного преследования».

«В будущем мы планируем сформировать еще один список — всех тех, кто, как мы полагаем, связан с убийством Бориса Немцова, — обещает Эмануэлис Зингерис, который также является спецдокладчиком по делу об убийстве Бориса Немцова в Парламентской ассамблее Совета Европы. — Мы надеемся распространить его на все пространство Европейского союза».