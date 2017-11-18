Законность — платная услуга

Халимат Алхотова, по наущению соседки бежавшая в Сирию в 2015 году, в понедельник 13 ноября прилетела в Грозный с территории военной базы Хмеймим спецбортом Министерства обороны. Всего на нем в Россию прибыли сорок один человек, 12 женщин, остальные — дети.

Это самая многочисленная группа женщин и детей, доставленных в Россию из военной зоны Сирии и Ирака после того, как в августе Рамзан Кадыров заявил, что вместе с Минобороны они будут вывозить женщин и детей из зоны боевых действий.

Для каждого такого спецборта формируются списки желающих вернуться на родину.

Непосредственно перед вылетом все женщины подписывают бумагу о том, что добровольно возвращаются домой и в случае необходимости готовы предстать перед законом.

В аэропорту Грозного все женщины проходят беседу с сотрудниками Центра по противодействию экстремизму и ФСБ.

Прибывшие рассказывают, когда и при каких обстоятельствах они оказались на территории Сирии либо Ирака, где жили, чем занимались. Вся эта информация тщательно проверяется. Затем вернувшиеся женщины пишут явку с повинной. В статье 208 УК РФ, предполагающей наказание за участие в незаконном вооруженном формировании, есть важное примечание: «Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, добровольно прекратившее участие в нем… освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления». Именно это дополнение к закону дает женщинам, возвращающимся из Сирии, шанс на новую жизнь. У них снимают отпечатки пальцев, выдают документы (так как в ИГ, запрещенной в России организации, документы у женщин обычно отнимают) и передают на руки родственникам.

Однако в случае с Халимат, как и в случае с многими другими жительницами Дагестана, все пошло иначе.

В аэропорту Грозного Халимат действительно прошла собеседование с представителями чеченского ЦПЭ и ФСБ, написала явку с повинной. Согласно оперативной сводке МВД по Чеченской Республике (копия имеется в редакции) «13.11.2017 в 22:15 в дежурную часть МВД ПО ЧР поступил протокол явки с повинной гражданки Алхотовой Х.Н. о том, что в 2015 году она выехала в Сирийскую Республику и проживала в разных городах. 13.11.2017 года прибыла в Грозный. Со слов Алхотовой участие в НВФ не принимала».

После того, как чеченские правоохранители завершили свою процедуру и передали девушку родителям, ее задержали сотрудники дагестанского ЦПЭ. «Халимат доставили в Кировский отдел полиции Махачкалы, — рассказал «Новой» адвокат девушки Якуб Валидов. — Сегодня уже 17-е ноября, ей до сих пор не избрали меру пресечения, хотя по закону на это отводится два дня».

Дагестанские правоохранители предлагают совсем другую историю задержания девушки, в ней явка с повинной уже не упоминается.

Согласно оперативной сводке МВД Дагестана от 16 ноября 2017 года, «Алхотова Халимат Нажудовна 1989 года рождения, не судима, прибыла спецрейсом в город Грозный 13 ноября 2017 года, где была задержана сотрудниками ЦПЭ Дагестана по части 2 статьи 208 УК РФ — «Участие в незаконном вооруженном формировании». В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ЦПЭ МВД по Республике Дагестан совместно с сотрудниками УФСБ России по РД установлено, что Алхотова Халимат Нажудовна принимала участие в боевых действиях против правительственных войск Башара Асада, а также оказывала помощь членам НВФ на территории Сирийской Республики».

По дороге в Махачкалу у Халимат отобрали документ о явке с повинной, хотя сведения об этом содержатся в оперативных материалах чеченского ЦПЭ.

Вместе с Халимат было задержано еще три дагестанки, прибывшие тем же спецбортом. В распоряжении «Новой» также имеются еще две выписки из оперативных материалов МВД Чечни — о явке с повинной Муслимат Курбановой и Загидат Абакаровой, которые были задержаны дагестанскими силовиками в Грозном двумя неделями раньше. В материалах дагестанской полиции об их явке с повинной также не говорится ни слова.

«Сотрудники ЦПЭ знали, что Халимат возвращается: мы с мужем, прежде чем поехать встречать ее в Грозный дополнительно известили их об этом. Они нас уверяли, что никаких вопросов к ней не имеют, — говорит Айна, мать Халимат. — Моя дочь уехала 20 мая 2015 года, по наивной глупости. Соседка, которая на тот момент уже была в Сирии, пообещала ей там райскую жизнь. В тот же день, как только она исчезла, мы подали заявление в полицию и стали ее искать сами. Мой муж — бывший сотрудник правоохранительных органов, он быстро установил, что она улетела в Турцию. Я вылетела за ней, но было поздно, ее уже переправили через границу. Все это время сотрудники полиции, ЦПЭ, Следственного комитета, ФСБ постоянно проводили с нами беседы, обыски и были очевидцами нашего общения с ней. Мы ничего не скрывали. Они знают, что она там вышла замуж, была беременна, родила. Они знают, где она жила и что делала. Знают, она там нигде не воевала. А теперь, они нарушают свои гарантии».

Халимат Алхотова вернулась домой с полугодовалым ребенком. Долгое время она находилась с ним в курдском лагере беженцев, плохие условия сильно ослабили малыша. Врачи констатировали у него двустороннее воспаление легких и истощение первой степени, его организм отказывается принимать какую-либо пищу, кроме материнского молока. Жизнь малыша под угрозой — он находится в больнице с бабушкой.

Между тем сразу несколько источников «Новой» сообщили о фактах вымогательства денег у родителей возвращающихся в Дагестан девушек

— речь идет о сумме в полмиллиона рублей, которую надо уплатить, чтобы прекратить дело в законном порядке — то есть через явку с повинной.