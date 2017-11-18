Управляемые страхи

Когда говоришь о нынешних выборах, понятное дело, трудно обойти вниманием два самых ярких сюжета. С одной стороны, историю о том, что Алексей Навальный, единственный кандидат, который ведет полноценную предвыборную агитацию по всем канонам жанра, к участию в кампании не допущен (пока неофициально, но это скоро исправят). С другой — необычайное политическое везение Ксении Собчак, которая ощутила вдруг в себе президентские амбиции, а уже буквально на следующий день получила сайт, ролик, программную статью в «Ведомостях», штаб и, наконец, партию, готовую ее выдвинуть.

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Интрига выборов, конечно, была бы гораздо более сильной, если по каким-то причинам все сложилось как раз наоборот. И в то время пока новости на федеральных каналах рассказывали бы об амбициях Навального и его партии, незарегистрированный кандидат Собчак мокла под дождем, собирая своих сторонников в регионах.

Часто говорят, что президентские выборы превращаются в балаган. Этот тезис представляется поверхностным. Действительно, президентские выборы, задуманные на заре российской демократии как публичный спор между политиками о том, кто и зачем должен править страной, у нас со временем мутировали и теперь работают иначе.

Предвыборная кампания по-прежнему политический процесс, но по состоянию на конец 2017 года он не связан непосредственно с борьбой за президентскую власть. Скорее канун выборов — это политический сочельник, когда возможны электоральные чудеса. Кандидаты по традиции раздают предвыборные обещания. Избиратель, почувствовав стремление начальства к карнавалу, тоже требует к себе повышенного внимания и посылает в Кремль разного рода наказы. Чиновники в свою очередь, кажется, стараются вести себя как примерные граждане и хотя бы на время отказаться от демонстративного потребления. И, в конечном счете, все ждут Санту.

Главный ресурс, которым располагают власти на этих выборах, связан не с шумным представлением, которое готовит Собчак, но с опасениями, что Санта так и не появится.

Электорат в таком случае напрасно писал наказы, чиновники зря жеманничали. И вообще, если вдруг по каким-то причинам выяснится, что Владимир Путин не собирается баллотироваться в президенты в 2018 году, многими нашими согражданами, включая ряд селебрити, это будет воспринято как катастрофа. Если в 2007 политическая лодка на схожей волне не перевернулась, то теперь ни одного консенсусного для всех преемника у Путина не существует, да и не предвидится. Действующий президент не может не пойти на выборы, потому что любой другой сценарий парализует российскую элиту.

Даже теоретическая возможность того, что Путин не станет избираться снова, становится сегодня важнейшим инструментом давления в руках Кремля. Кажется, именно с этим связана затянувшаяся уже совершенно неприлично пауза с официальным выдвижением на четвертый срок.

Первой о такой угрозе писала доктор политических наук Елена Катаева, окормляющая сайт РИА «Новости»: мол, что будет, если президент решит, что мы его не достойны? Теперь же, когда дело подошло к концу года, а выдвижения все нет, паниковать начали и в российских госкорпорациях. Мол, что будет, если, к примеру, случится обратная рокировка и «вернут Медведева»? У премьера непростые отношения с корпоративными начальниками, а ведь он еще начнет приводить своих людей. Одной этой, достаточно фантастической, надо признать, перспективы хватает для того, чтобы все поспешили сплотиться вокруг единственно верного кандидата. Только бы выдвинулся.