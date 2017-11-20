Спецоперация «Всех на всех»

Главный вопрос в связи с предстоящим обменом пленных: удастся ли Киеву согласовать включение в списки своих граждан Сенцова, Клыха, Карпюка, Гриба и других? И другой стороне — схваченных на территории Украины военнослужащих, в том числе Агеева, Доронина, Гаджиева.

Российские и украинские официальные лица уже дали понять, что в рамках предстоящего раунда обмена «всех на всех» будут выменяны лишь «рядовые» участники конфликта в Донбассе. В то время как «медийные пленники» и «российские военные» обсуждаться не будут. Москва заявляет, что принцип «всех на всех» не может распространяться на фигуры вроде Олега Сенцова, осужденного по статье о терроризме. В Киеве отвечают зеркально, обвиняя ефрейтора Агеева в террористической деятельности в составе российского армейского соединения. Напомним, что власти Украины называют Агеева кадровым российским военнослужащим. Тогда как в Минобороны России заявляют, что Агеев на контрактной службе никогда не состоял. Представители «ЛНР» называют ефрейтора Агеева военнослужащим своих подразделений.

Так или иначе, источники «Новой» в Трехсторонней контактной группе отмечают, что вопрос о присутствии в списках имен Агеева или Сенцова еще не закрыт и может быть предметом переговоров на самом высоком уровне.

Посредником может выступить украинский политик Виктор Медведчук, о котором на сайте его собственного общественного движения в разделе «Медведчук. Главное» говорится: «Контактное лицо Путина в Киеве».

«Среди 306 человек, которых готова выставить на обмен Украина, есть несколько граждан России», — сообщил «Новой» знакомый со списком киевский источник в силовых структурах. Информацию об этом подтвердил нам и представитель администрации президента РФ, участвующий в переговорах в Минске. Представитель аппарата Медведчука сообщил, что никакой конкретики участники переговоров рассказывать СМИ не станут. «Ни имен, ни чисел мы не называем до тех пор, пока не состоится сам обмен. Переговоры продолжаются практически в ежедневном режиме».

Известно, что на территории Украины на данный момент находятся около 30 граждан России, обвиняемых в причастности к вооруженному противостоянию в Донбассе или террористической деятельности. «Судьбой около десятка из них по разным каналам интересуется Россия, — сообщили «Новой» представители украинкой стороны. — Остальные не вызывают никакого интереса». Среди последних, по словам источника, например, граждане России, близкие к украинскими националистическим (запрещенным в России) организациям «Правый сектор» и «Азов» Павел Пятаков, Ольга Шевелева и Анастасия Леонова, арестованные в конце 2015 года в Киеве. Всех троих Украина обвиняет в диверсионно-разведывательной деятельности в интересах России. При этом под стражей на данный момент находится только Пятаков, в отношении Леоновой и Шевелевой мера пресечения отсутствует: обе все еще фигурируют в деле, но отпущены на свободу, правда, без паспортов. Власти Украины готовы выдать всех троих Москве, но жалуются, что Москва не проявляет к ним даже консульского интереса.

Судя по всему, представители российской стороны стараются вообще не проявлять сколь-либо заметного интереса к конкретным гражданам, находящимся на Украине, опасаясь добавить им «медийности» и увеличить обменную стоимость. Украина же идет прямо противоположным путем, обеспечивая максимальную публичность своим гражданам, находящимся под стражей в России. Ознакомиться с полным списком «заложников Кремля» можно, перейдя по прямой ссылке с сайта МИД Украины.

На контроле российских дипломатов, по сведениям «Новой», сейчас находятся около 20 граждан РФ, что больше цифры, озвучиваемой украинской стороной.

Среди них обвиняемые по статьям о терроризме Виктор Агеев, а также Ольга Максимова, Алексей Седиков, Денис Сидоров, Игорь Кимаковский, Андрей Лангер, Лариса Чубарова, Руслан Гаджиев, Владислав Гречин, Валерий Иванов, Олег Доронин, Павел Черных, Ольга Ковалис, Аркадий Жидких, Максим Одинцов, Александр Баранов, Евгений Мефедов и т.д.

В ответ на запрос «Новой» о текущей ситуации с ефрейтором Агеевым в МИД России ответили, что «предпринимают все необходимые усилия для оказания помощи российскому гражданину». Спустя пять месяцев после задержания Агеева консулы РФ наконец посетили соотечественника. «Несмотря на демонстративное противодействие украинской стороны, удалось добиться встречи с В.А. Агеевым, которая состоялась лишь 2 ноября. Он чувствует себя нормально, претензий относительно условий содержания нет. Сотрудники Генерального консульства передали ему продукты питания, теплые вещи, предметы гигиены. Российский гражданин вины по вменяемым ему статьям Уголовного кодекса Украины не признает», — сообщают в МИДе.

Представитель аппарата Уполномоченного по правам человека в Украине Михаил Чаплыга рассказывает, что полные списки граждан РФ, находящихся под стражей, есть также у российского омбудсмена Татьяны Москальковой. «Мы дали ей все имена: не только тех, кто проходит по террористическим статьям, а вообще всех россиян, закрытых на территории Украины, это около тысячи человек, — говорит Чаплыга. — Мы предлагали Москальковой посетить всех, кого она хочет, и гарантировали полное содействие. Важный сигнал таких встреч и поездок — это то, что государство не забыло о своих гражданах. Так состоялась ее поездка к заключенным россиянам в Николаеве. У нас сложились тогда очень плодотворные отношения, поэтому в сентябре мы вышли к ней с предложением посетить Агеева. А в ответ хотели бы посетить Сенцова, Гриба, Сущенко, Клыха, хотя бы одного нашего политического заключенного. Ответа пока не получили, понимаем, что не все зависит от нее, но ждем». По словам Чаплыги, «с генералом Москальковой переговоры шли быстрее и эффективнее, чем с ее демократической предшественницей Эллой Памфиловой».

— И мы хотели бы вместе продолжать совместные гуманитарные акции, — говорит Чаплыга.

По словам источника в администрации президента России, близкого к переговорам в Минске, списки на обмен сформированы уже почти полностью, однако известных имен россиян и украинцев в них пока нет: «Обмен таких граждан — это уже другой уровень и предмет отдельных переговоров с участием Медведчука». При этом в администрации президента назвали провокацией заявление вице-спикера Верховной рады и участника минского формата Ирины Геращенко о том, что «ЛНР» требует включения в общий список россиянина Виктора Агеева. «Мы не можем согласиться на шантаж представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые включают в список на освобождение «потеряшку» Агеева и заявляют, что это гражданин «ЛНР», — заявила Геращенко. «Эмоции и непрофессионализм», — отреагировали на слова вице-спикера Рады в Кремле. Одновременно источник «Новой», близкий к украинской делегации в Минске, отметил, что на слова Геращенко можно не обращать внимания: «В делегации есть компетентные люди, а она ничего не решает, только делает заявления, не всегда уместные».

На вопрос «Новой газеты» о конфигурации предстоящего обмена пленными вице-спикер Рады Геращенко ответила следующее: «Не смейте разговаривать со мной! Сначала верните Крым и Донбасс».

Уполномоченный по правам человека в «ЛНР» Ольга Кобцева заявила «Новой», что ситуацию с россиянином Виктором Агеевым обсуждать тоже не будет. Тогда мы уточнили:

— Если он служил, как вы утверждаете, в ваших войсках, вы можете выйти на связь с его матерью и рассказать ей, на что рассчитывать?

— Мы ничего никому не говорим. Сама должна знать. Тем более она с вами к нему в СИЗО зачем-то ездила. Ужаснее действия придумать невозможно.

— Почему? Она же мать…

— Вот потому. Сделали ему одолжение, помогли — хуже нет! Спрашивайте теперь у Геращенко, почему не включают Агеева. Вы же с ней заодно!

Между тем мать ефрейтора Агеева Светлана попросила «Новую газету» передать видеообращение Виктору Медведчуку, в котором попросила спецпредставителя Украины в Трехсторонней группе по гуманитарным вопросам содействовать включению в список на обмен ее сына:

— Виктор Владимирович! Я знаю, какой вклад вы внесли в освобождение Александрова и Ерофеева. И поэтому у меня сейчас появилась надежда, что в скором времени я смогу увидеть своего сына. Прошу вас рассмотреть мою просьбу и включить в списки на ближайший обмен моего сына Виктора, — обращается к Медведчуку Светлана Агеева.

В том же послании Агеева обратилась за помощью и к представителю России на минских переговорах Борису Грызлову.

Редакция отправила видеообращения матери в аппарат Виктора Медведчука до публикации.