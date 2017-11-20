«Политзаключенные» и «заложники»

Процесс освобождения политзаключенных — такой официальный статус, согласно заявлению министра иностранных дел Украины Павла Климкина, имеют украинские граждане, которые попали в тюрьмы РФ, — был заморожен на полтора года. С тех пор, как удалось вернуть на родину Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко.

Напомню: Афанасьев, один из обвиняемых по делу так называемых «террористов группы Сенцова». 75-летнего экс-директора оборонного завода в Полтаве Солошенко признали «агентом фашистского режима», который собирался похитить из Москвы секретное оборудование. Обмен совершился по формуле «два на два». Российская сторона взамен получила тогда журналистов из Одессы Елену Глищинскую и Виталия Диденко, активных сторонников «русского мира», фигурантов дела о сепаратистской «Бессарабской народной республике».

И вот недавно лед тронулся: 27 октября 2017-го в киевском аэропорту Борисполь сел самолет из Анкары. На борту — Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, заместители главы Меджлиса крымско-татарского народа. В сентябре российский суд в Крыму признал Чийгоза гражданином Украины и выписал ему 8 лет колонии строгого режима. Ахтема похитили в январе 2015-го, вменили в вину «организацию массовых беспорядков» в день, когда крымские татары и проукраинские жители полуострова вышли на протест против захвата Крыма Россией. Против Умерова в мае 2016-го открыли уголовное дело по статье «сепаратизм». В эфире всеукраинского телеканала ATR политик призывал, по мнению суда, «к нарушению территориальной целостности РФ» — и получил 2 года колонии.

После оглашения приговора Чийгоза и Умерова передали Турции, где состоялась их встреча с президентом Эрдоганом. А потом оба экс-пленника вылетели в Киев. Адвокат Ахтема Чийгоза Николай Полозов назвал операцию «закономерным результатом титанических усилий» и успешно проведенной юридической, политической и дипломатической работы.

Можно предположить, что теперь усилия сосредоточат на освобождении Олега Сенцова, украинского режиссера и писателя, приговоренного в РФ к 20 годам колонии строгого режима,

недавно этапированного из Лефортово на Ямал, в колонию «Белый медведь». Как сообщил журналистам адвокат Сенцова Дмитрий Динзе, у Олега обострился ревматизм, он сильно похудел, начались проблемы с сердцем.

На сегодняшний день, как сказал глава МИД Украины на конференции «Киевские трансатлантические диалоги», в российских тюрьмах находится 38 политзаключенных, и более 100 заложников — на оккупированном Донбассе. Вновь обращу внимание на отличия определений: «политзаключенные» и «заложники». Получить точные данные Киеву сложно в силу понятных причин, данная информация не раз становилась предметом спекуляций. Больше того, официальные источники, причастные к процессу непубличные лица, а также родственники заложников называют подчас совершенно разные цифры. Но речь не идет о сознательном манипулировании. Война не закончена, люди продолжают попадать в плен, а кого-то, напротив, удается выкупить, вытащить под гарантии молчания, и об этом не признаются вслух. В начале ноября представитель ОБСЕ в гуманитарной подгруппе в Минске Тони Фриш в интервью «Громадському радио» вообще заявил о том, что ни украинская сторона, ни сепаратисты не предоставили мониторинговой миссии финальные списки на обмен, из-за чего он пока невозможен.

В тюрьмах и подвалах «ДНР» и «ЛНР» сидят не только украинские военнослужащие, но и цивильные. Такие, например, как 63-летний ученый-религиовед с мировым именем Игорь Козловский, приговоренный к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы. Боевики признали Козловского «особо неблагонадежным» и «нелояльным» по отношению к «республике». Заложников не освобождали и не обменивали фактически год, после того, как удалось вернуть домой искалеченного волонтера и подпольщика Владимира Жемчугова и сотрудника ООН Юрия Супруна.

В январе нынешнего года депутат Рады Надежда Савченко, самая известная экс-пленница Кремля, по личной инициативе посетила Донецк и опубликовала собственноручно составленные списки пленных и пропавших без вести в зоне военного конфликта (об этом подробно писала «Новая»). Цифры существенно отличались от называемых ранее. Впрочем, Надежда позже вносила коррективы в информацию, а СБУ критиковало ее за разглашение фамилий. Мол, любые сведения в публичной плоскости, связанные с заложниками, могут навредить им и их родным. Савченко выражала готовность напрямую общаться с Захарченко и Плотницким по поводу обмена, жертвовать репутацией, лишь бы спасти людей. Но энтузиазм депутата не принес плодов: двум «лидерам» был указом только Кремль. Не дала результата — безусловного освобождения пленных — и торговая блокада оккупированных территорий, которую объявили бывшие бойцы батальона «Донбасс» и примкнувшие к ним политики.

10 ноября представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Ирина Геращенко заявила, что Украина все еще ждет ответ на предложение «об обмене 313 преступников на 88 гражданских и военных». «Несколько месяцев назад украинская сторона предложила передать 313 лиц, которые совершили преступления, но по которым законодательство разрешает процедуру помилования ради освобождения 88 заложников. Однако ответа до сих пор нет». Вместе с тем Геращенко напомнила: украинская сторона пытается освободить 152 заложника.

И тогда сделал свой ход еще один представитель Украины в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске, глава движения «Украинский выбор» и кум Путина.

Видео со встречи Виктора Медведчука с Путиным и патриархом Кириллом в городе Истра, в Ново-Иерусалимском монастыре, выставили на YouTube в качестве отчета: вот как надо работать!

Украина, докладывал Медведчук президенту России, «готова освободить 306 человек и рассчитывает на освобождение Донецком и Луганском 74 человек», и просил Путина проявить гуманизм к Новому году и Рождеству.

На такую инициативу Служба безопасности Украины отреагировала заявлением: «Мы приветствуем любые шаги российской власти относительно разблокирования процесса освобождения заложников». По достоинству оценила и приобщение к процессу главы РПЦ. И напомнила «отдельным политикам», что мерилом успеха тут должны стать спасенные жизни, а не информационно-пропагандистская кампания.

А в четверг (то есть, уже после телефонных переговоров Путина с главами самопровозглашенных республик) Ирина Геращенко сообщила журналистам, что в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, аббревиатура официально используется для обозначения оккупированных территорий. — О. М.) подтвердили наличие 88 заложников, в первую очередь — военных, из списка в 157 человек, который запросил Киев. В этот день Геращенко встретилась с матерями и женами тех, кто находится в плену.

«Большинство наших граждан уже три года удерживаются в Макеевской колонии. Украина готова передать более 300 лиц, которых запрашивает та сторона, если это отвечает украинскому законодательству — нет нарушения законов и процессуальных норм, — сказала Геращенко. — Ключ к освобождению всех заложников находится в Кремле. Мы надеемся, что к Новому году будут позитивные результаты».

Киев