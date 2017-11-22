Арест Сулеймана Керимова в Ницце. Главное

Российский сенатор и миллиардер Сулейман Керимов был задержан в 23:20 в понедельник, 20 ноября, в аэропорту Ниццы, когда он спускался с трапа частного самолета. Его доставили в здание Центрального комиссариата полиции Ниццы на улице Гийома Аполлинера.

В пресс-службе посольства РФ во Франции агентству ТАСС сообщили, что сотрудники канцелярии генконсульства РФ в городе Вильфранш-сюр-Мер прибыли в аэропорт и «добились встречи с Керимовым» в полчетвертого ночи.

По состоянию на полдень среды, 22 ноября, он все еще оставался под предварительным заключением. Предположительно, сегодня суд вынесет решение о мере пресечения для Керимова.

Как сообщает местное издание Nice Matin, следственный судья Александр Жюльен хочет заслушать Керимова в рамках расследования крупного дела по отмыванию денег и уклонению от налогов, которое проводится на Лазурном берегу в течение последних месяцев.

Следствие пытается доказать, что суммы указанные в документах на покупку недвижимости (предположительно, «для Керимова») были занижены, а также то, что при этом были использованы нелегальные схемы — все это могло позволить существенно снизить сумму уплаченных в бюджет Франции налогов.

По информации газеты, эта история начала раскручиваться в 2015 году, когда полицейские, которые вели слежку за одним из преступных авторитетов по делу о контрабанде, засекли у одного из ресторанов Ниццы некую женщину, которая принесла наличные, чтобы расплатиться с сотрудниками. Затем следователи выяснили, что эта женщина — секретарь адвокатского бюро Стефана Чиаверини. Этот юрист, чей офис находится в Антибе — специалист по налоговому праву, точнее, как утверждает Nice Matin, специалист «по созданию офшорных схем, имеющих единственную цель — уход от французских налогов».

Именно Чиаверини, вероятно, и участвовал в продаже расположенной на мысе Антиб виллы Hier («Вчера») площадью 12 000 квадратных метров. Официальная «сумма транзакции: 35 миллионов евро», но еще примерно «90 миллионов евро, вероятно, были параллельно перечислены на швейцарский счета продавца» (нынешней весной СМИ называли другую сумму: 61 миллион). Официальным покупателем виллы выступил швейцарский предприниматель Александр Штульдхатер (Alexander Stuldhater), но «следователи убеждены», что он – подставное лицо, «за которым может скрываться Сулейман Керимов». Они также пытаются доказать, что реальная стоимость виллы была занижена примерно в 4 раза.

Сулейман Керимов. Фото: РИА Новости

В марте Nice Matin сообщала, что «в ходе прослушивания телефонных переговоров» полиция выяснила, что реальная стоимость покупки – 127 миллионов.

По данным газеты, российский сенатор купил на мысе Антиб (застроенном виллами, доступными лишь самым богатым людям планеты) несколько объектов недвижимости общей стоимостью 500 миллионов евро.

Ранее французские СМИ сообщали, что речь может идти, предположительно, о виллах Medy Roc с парком в 12 000 квадратных метров, Lexa, Fiorella и о земельном участке, на котором раньше стояла вилла Pellerin.

15 февраля 2017 года несколько десятков полицейских провели обыск на вилле Hier. В ходе обыска, как сообщала та же Nice Matin, полиция обнаружила квитанцию от обойщика на 580 000 евро. Номинальный владелец виллы Штудхальтер тогда отказался от комментариев для прессы, но его представитель заявил журналистам, что «с тех пор, как господин Штудхальтер инвестирует в развитие недвижимости на Кап д’Антиб, он всегда исправно платит налоги». Штудхальтеру же, предположительно, «принадлежат» и вышеназванные объекты.

«Сулейман Керимов не является собственником недвижимости, упоминаемой в публикациях, либо иной недвижимости за пределами РФ», — заявил тогда агентству «Интерфакс» помощник российского сенатора Алексей Красовский.

Летом 2017 года судья Александр Жюльен вместе с группой следователей ездили в Швейцарию для поиска доказательства построения финансовых схем, которые, по их мнению, могли использоваться при покупке виллы Hier и других люксовых объектов недвижимости на мысе Антиб.

В сентябре 2017 года стало известно, что этим же летом суд наложил арест на виллу Hier. Тогда же, в сентябре, газета Nice Matin заявила, что в распоряжении редакции оказались некие «конфиденциальные банковские документы», согласно которым реальным владельцем холдинга Swiru group, через который оформлялась сделка о покупке виллы Hier («и других объектов недвижимости») является не швейцарец Штульдхатер, а «племянник» Сулеймана Керимова».

Ответ на эту публикацию прислал тогда сам Штульдхатер, который заявил, что является «единственным владельцем и бенефициаром» швейцарской компании Swiru Holding A.G., а значит и объектов недвижимости, которыми она владеет через свои филиалы». «Как следствие, господин Сулейман Керимов, с которым я в течение многих лет поддерживаю деловые и дружеские отношения, не является ни владельцем ни бенефициаром виллы Hier». Штульдхатер заявил, что вилла была куплена в 2008 году за 35 миллионов евро, а «за несколько недель до покупки» «независимая юридическая экспертиза оценила ее в 31, 05 млн».

Швейцарец также объявил о том, что уже обжаловал судебное решение об аресте виллы, и сейчас его запрос находится на рассмотрении апелляционного суда в Экс-ан-Провансе.

Сам Керимов, по данным телеканала «Россия 24», на допросе у следователей в Ницце свою вину не признал. «До министерства иностранных дел Франции и посольства в Москве доведена информация о том, что Сулейман Керимов является членом Совета Федерации ФС России, относится к числу официальных должностных лиц страны и в этом качестве обладает иммунитетом от принудительных действий на территории других государств», -- сообщил агентству «Интерфакс» представитель МИД России.