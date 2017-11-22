«У вашего друга Зудхаймера богатое воображение?

В Пресненском суде Москвы продолжили допрос свидетелей обвинения по делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. На заседании выступил Андрей Якубук, бизнес-партнер Юрия Зудхаймера. Напомним, Белых обвиняют в получении взятки от Юрия Зудхаймера якобы за оказание помощи предприятиям «Нововятский лыжный комбинат» и «Лесохозяйственная управляющая компания». Позднее в отношении Белых возбудили еще одно дело по статье 290 УК России. Оно связано с возможным получением взятки в размере 200 тысяч евро от бизнесмена Альберта Ларицкого.

Андрей Якубук пришел с адвокатом, которая на прошлом заседании представляла интересы Зудхаймера.

По словам свидетеля, перед тем, как купить предприятия у бывшего совладелец «Нововятского лыжного комбината» (НЛК) и УК «Лесхоз» Альберта Ларицкого, Зудхаймер попросил познакомить его с людьми, которые провели бы финансовый и юридический анализ этих компаний и еще 20 предприятий. После этого стало понятно, что у предприятия находятся «в предбанкротном состоянии, это грозило потерей инвестиций».

«После аудита стало известно, что для спасения предприятий нужны много миллионные вложения. Если по НЛК как-то еще инвестпроекты работали, то у УК «Лесхоз» инвестпроект не выполнялся вообще», — описал состояние инвестпроектов на предприятиях Якубук, добавив, что в мае 2013 года в его офисе он, Зудхаймер и Ларицкий составили соглашение о передаче предприятий Зудхаймеру.

«Было составлено на мой взгляд больше понятийное соглашение, куда были включены наименования предприятий, которые он намеревается передать в ближайшее время взамен требований со стороны Зудхаймера о возврате кредитов», — пояснил он.

Судья уточнила, что фактически Ларицкий передавал предприятия Зудхаймеру из-за долгов, а юридически это было оформлено как продажа. Якубук подтвердил это. По его словам, Зудхаймер стал собственником предприятий летом 2013 года.

Якубук подробно рассказал, каким образом были нарушены обязательства при выполнении инвестпроектов. В УК «Лесхоз» в течение полугода после принятия проекта не было выполнено ни одно обязательство. А в НЛК, по словам Якубука, были массовые хищения. В доказательство своих слов он упомянул уголовные дела в отношении Ларицкого, бывшего гендиректора НЛК Владимира Сысолятина и финансового директора НЛК Натальи Фукаловой.

Свидетель вспоминает, что с Белых познакомился на встрече в правительстве Кировской области перед тем, как Зудхаймер купил НЛК и «Лесхоз». После этого в конце 2013 года и в 2014 году встречи с бывшим губернатором проходили один-два раза в месяц, обсуждались проблемы предприятий. Уже через три месяца после покупки предприятий, вспоминает Якубук, «нас начали склонять во всех инстанциях по поводу невыполнения инвестпроектов». Это «шокировало» Зудхаймера и Якубука, поэтому они попытались заручиться поддержкой Белых.

«НЛК в тот момент был убыточен на 50 млн ежемесячно, и нами — мной и Зудхаймером — было принято решение о сокращении производства и внесении изменений в инвестпроекты, которые, по нашей оценке, были практически невыполнимы и неинтересны были абсолютно инвестору», — объясняет действия Якубук. В начале 2014 года они предложили внести изменения в инвестпроекты, но им было отказано.

— Сообщал ли вам Зудхаймер о требованиях Белых по передаче взятки для решения проблем, связанных с НЛК? — спросила прокурор Дятлова.

— В 2014 году я знал, что Никита Юрьевич попросил у Зудхаймера денежные средства, потому что тот советовался и со мной, и с директорами предприятий, — ответил Якубук, поясняя, что со слов Зудхаймера знает, что Белых просил у того 200 тысяч евро. Зудхаймер, продолжил Якубук, передал денежные средства в середине мая 2014 года. Тогда он пришел в правительство региона вместе с директорами предприятий Рыжовым и Романюком. Сначала в кабинет зашел Зудхаймер, передал Белых деньги, а потом вошли Рыжов и Романюк.

— На что рассчитывал Зудхаймер, передавая деньги? — уточняет прокурор.

— В первую очередь, на внесение изменений в инвестпроекты.

Якубук отмечает, что после передачи денег претензии к предприятиям не прекратились, но с повестки сняли вопрос о прекращении инвестпроектов.

Судья просит подробнее рассказать о его встречах с Белых и Зудхаймером в аэропорту Риги, и кафе «Гранд Кофемания» в Москве. По словам Якубука, в Риге они встретились в апреле или мае 2016 года, именно тогда Белых попросил Зудхаймера помочь в освобождении Ларицкого из-под стражи, а также опять попросил передать 200 тысяч евро на избирательную кампанию. В московском кафе, рассказал Якубук, они встретились уже в середине мая 2016 года. Обсуждали вопросы проверок на предприятии.

«Я вынужден был отойти на встречу с другим человеком и когда я вернулся, насколько я помню, вопрос стоял только о том, как передать деньги, наличные или безналичные», — ответил на вопрос судьи Якубук, обсуждали ли во время встречи передачу денег. Он объяснил, что был против того, чтобы деньги передавали через кировские компании.

— Вам известно о передаче денег родственником Зудхаймера?

— Зудхаймер говорил об этом. Он настаивал на том, что если он не передаст денег, то потеряет полностью НЛК. Я отказался участвовать в передаче этих средств, и Зудхаймер прислал в Москву своего племянника Эрика. Он попросил, чтобы я ему выделил автомобиль с водителем.

Со слов Юрия Зудхаймера свидетель знает, что племянник передал 50 тысяч евро через Татьяну, помощницу Никиты Белых. Вторую часть средств Белых должен был получить в конце июня, добавил Якубук.

— Известно ли было вам о намерении обратиться в правоохранительные органы? — спросила прокурор Тарасова.

— Зудхаймер неоднократно говорил, что здесь его не устраивает ведение бизнеса, поборы и все остальное. Это обсуждалось всегда. Но что он пойдет и напишет заявление в тот момент, я не знал.

— Когда вам об этом стало известно?

— Уже со средств массовой информации.

После небольшого перерыва вопросы Якубуку продолжил задавать Никита Белых. Он уточняет, занимал ли свидетель руководящие посты в НЛК и УК «Лесхоз». «Нет», — коротко ответил Якубук.

— По вашему мнению, у вашего друга Зудхаймера богатое воображение?

Прокурор поднялась с места и попросила суд снять этот вопрос. Судья Васюченко согласилась.

— Какого рода «прессинг», как вы говорите, со стороны правительства осуществлялся в отношении ваших предприятий? — продолжил Белых.

— Правительство Кировской области неоднократно обращалось о том, что инвестпроекты выполняются не вовремя и могут быть признаны несостоявшимися, — сказал Якубук, добавив, что от самого бывшего губернатора угроз прекратить проекты он не слышал. Потом свидетель перечислил темы, которые чаще всего обсуждал на рабочих встречах с Белых. В частности, речь зашла и о досрочном освобождении Ларицкого.

— Спрашивал ли я вас о том, имеете ли вы отношение к аресту Ларицкого? — уточнил бывший губернатор.

— Я такого не помню, но однозначно мы не имеем к этому отношения. Хотя очень хотели бы быть признаны потерпевшими.

Якубук подчеркнул, что выступал от лица предприятий как «консультант», и не знал, что он записал, как член совета директоров. Адвокат Андрей Грохотов попросил свидетеля уточнить, были ли его указания и просьбы директорам предприятий обязательными.

— Нет, — ответил Якубук, объяснив, что помогал Зудхаймеру по-дружески и только консультировал его. Вопросы финансирования решал сам Зудхаймер.

— Как вы считаете, кто на конец 2013 года был виновником главных проблем на предприятии? — спросил Грохотов.

— Вам не понравится ответ. Несомненный виновник — это профессиональный мошенник Ларицкий, потом правительство Кировской области и, наконец, руководство государственных банков, — ответил Якубук, объяснив, что правительство области выдавало Ларицкому кредиты, которые он позднее украл.

— Во сколько вы оценивали стоимость НЛК и «Лесхоз»?

— Нулевая стоимость.

Андрей Грохотов вернулся к соглашению, которое подписали Зудхаймер и Ларицкий в 2013 году, и спросил, привлекался ли к нему Тумаркин Денис, который представлялся адвокатом. Якубук подтвердил это. По его словам, Тумаркина советовали Зудхаймеру другие люди. Бизнесмен думал, говорит Якубук, что «Ларицкий, Тумаркин и Белых — это одна команда». Судья уточнила, что известно свидетелю об адвокате Золотове. Участники процесса хором ответили, что Тумаркин и Золотов это один человек, и он не адвокат.

Судья продолжила обсуждать передачу денег Белых, спросила, соглашался ли Якубук на посредничество в передаче денежных средств. «Нет», — ответил он, добавив, что никогда не передавал деньги Белых.

У сторон больше нет вопросов к свидетелю, прокурор предлагает изучить аудиозапись встречи в кафе White (ранее эта запись не исследовалась). Два мужских голоса обсуждают проблемы кировских предприятий, сама запись быстро заканчивается. Судья включает вторую запись, сделанную на этой встрече. Голос похожий на Якубука жалуется на налоговую проверку, которая пришла в один из последние дни декабря. После обсуждают уголовное дело о невыплате зарплаты. Якубук подтверждает, что это его встреча с Белых. Аудиозапись судья отказывается прослушивать, предлагая Грохотову задавать вопросы по протоколу осмотра. Она подгоняет защитника и возмущается, что у нее закончился рабочий день.

Адвокат задает уточняющие вопросы свидетелю, попросив объяснить его слова о желании перевести предприятия в Москву. Якубук рассказал, что речь идет о «постоянных налоговых проверках», но перевести компании нет возможности из-за финансовых проблем.

Следующее заседание по делу Белых пройдет 29 ноября.