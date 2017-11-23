Распятый мальчик-2

В понедельник вся страна в едином порыве выбирала имя новорожденному Малахову-сыну в «Прямом эфире» Малахова-отца. Попахивает использованием служебного положения в личных целях, хотя, как метко сказал герой фильма «Забытая мелодия для флейты», завлекая медсестру Лидочку, «на то оно и служебное положение, чтобы его использовать в личных целях».

Почти десять лет назад на том же канале всем миром выбирали «Имя России». На первом этапе вперед с большим отрывом от соперников скандально вырвался вождь народов Сталин, но вовремя был «снят с дистанции», после чего победителем голосования оказался Александр Невский, знакомый большинству зрителей исключительно по одноименному фильму Эйзенштейна 1938 года, вдохновлявшему народ на ратные и трудовые подвиги во время Великой Отечественной войны.

Не обошлось без Александра Невского и во время народного голосования у Малахова. Зрителям предложили на выбор два имени — Николай (в честь дедушки новорожденного) и Александр (в честь Александра Невского). Как и в «Имени России», народ в основном отдавал предпочтение Александру (Невскому), но итог в тот день так и не подвели, оставив публику в напряженном ожидании следующей серии, где ей, возможно, предъявят и самого младенца. Зрители любят наблюдать за жизнью чужих звездных детишек, восхищаясь их пухлостью, нарядами от известных модельеров, крутыми детскими и дорогими игрушками с пола до потолка (метод успешно опробован на детях Киркорова и Галкина с Пугачевой, идет на ура, рейтинги бьют рекорды).

А в это время… вот ровно в тот же самый день, когда Россия ликовала и приветствовала появление на свет очередного звездного мальчика, другой мальчик с далекого холодного Ямала поверг страну в смятение, вылившееся в массовое осуждение. Точнее, повергло-то телевидение: если б не оно, о выступлении в бундестаге Коли из Нового Уренгоя никто бы, может, и не узнал. Но на то и щука в пруду, чтобы карась не дремал. И все общественно-политические шоу страны, забыв ненадолго про внешнего врага, ринулись клеймить врага внутреннего, 16-летнего школьника, посмевшего «предать подвиги наших отцов».

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Чадолюбивые зрители тоже не остались в стороне. В ток-шоу Первого канала «Время покажет» на экран то и дело выводили их реплики из Твиттера, исполненные исключительного добросердечия: «Мальчика нашли! У него уже дети в одном месте пищат». Взрослые дяди и тети в студии, подчеркивая, что ни в коем случае не собираются травить ребенка, искали, кто за ним, неразумным, стоит. «Кто-то его направил, какой-то местный Амнуэль с ним поработал», — сыпал версиями ведущий Шейнин, уничтожая заодно и одноименного крикливого либерала, посмевшего защищать оскандалившегося «пацана».

Ольга Скабеева и Евгений Попов посвятили этой теме аж два выпуска программы «60 минут», которая теперь выходит дважды в день. В студию эта супружеская пара вошла с такими лицами, будто от них только что ушел за демаркационную линию к противнику северокорейский предатель-перебежчик. На лице Попова ходуном ходили желваки, а у Скабеевой глаза горели праведным гневом, и свои речи она сопровождала тяжелыми горестными вздохами: «Это наш российский школьник, который рассказал немцам, что солдат вермахта (ох!) невинно убиенный!!! Это немыслимо!» Все это произносилось на фоне крупного плана мальчика, специально выведенного на большой студийный экран, чтобы его мог во всех подробностях разглядеть и запомнить каждый. «С нашей стороны никакой травли мальчика нет, боже упаси! — То и дело заводила одну и ту же песню эта женщина-мать, сразу же добавляя: — Но симптоматично, что мэр города и вся школа оправдывают его высказывания. Слава богу, мы только что добились осуждения со стороны начальника департамента образования». «Людям просто интересно, кто его этому научил», — подхватывал слова жены Евгений Попов. «Тут принципиально важный момент, — снова талдычила Скабеева, — мы никоим образом не призываем к травле этого мальчика. Хотя странно в 16 лет не знать очевидные вещи». «Да какой он мальчик, — парировал Александр Хинштейн. — 16 лет, уголовной ответственности уже подлежит». «Пусть никому не покажется, что это травля, но удивительным образом там был не только мальчик, но и девочка, которая слово в слово, под копирку, рассказала про другого военнопленного», — не унималась Скабеева. И вот уже и девочку крупным планом вывели на экран. Ба, да это целая организованная преступная группировка!

В итоговой программе «Вести» на канале «Россия 24» ведущий Стас Натанзон откровенно наврал: «Скандал дня — новоуренгойский школьник покаялся перед немцами за Великую Отечественную войну». Прокомментировать событие он пригласил вдову писателя Александра Зиновьева Ольгу Зиновьеву, председателя международного общества Россия–Германия. «Кто-то его научил. С ним работали! Он приехал в Германию на деньги фонда Эберта, — рубила с плеча женщина, похожая интонациями и манерами на классную даму мадемуазель Ку-Ку из фильма «Безымянная звезда». — Этот фонд занимается такими мальчиками и девочками. Он уже готовая марионеточка для тех полчищ марионеток, которые в свое время получили название гитлерюгенд. Это избранная гимназия, не рабоче-крестьянская, то есть мальчик индоктринирован, его никто не заставлял, иголки под ногти не запихивал, ему развернули перед глазами пример такого героизма немецкого, что советский героизм сошел на нет… Мы разводим у себя в доме свой собственный нравственный ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация — Ред.). Это не случайность, это хорошо спланированная операция! Неплохая оговорка по Фрейду: «Так называемая Сталинградская битва». За это надо уши оборвать!» «Ой, что-то я разошлась», — довольно улыбаясь, сказала дама в финале своего спича.

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Да все они разошлись, участники этого позорного и бесконечного бичевания «младенца» — включая Соловьева и его гостей. Они не унимались даже тогда, когда из Кремля прозвучал сигнал «стоп», и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему непонятна «экзальтированная травля, которая началась в российском обществе». Да и как тут остановишься? Это так азартно — накинуться всем миром и распять живого, а не мифического мальчика. Тем более что «мир» с подачи ТВ к ненависти и осуждению приучен и, как пионер, всегда готов. А в промежутках между сеансами коллективной ненависти можно поумиляться над звездными младенцами и милыми ребятишками из детских шоу. Уси-пуси. Ведь, в сущности, все добрые и хорошие люди. Просто им за державу обидно.